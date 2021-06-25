За три месяца после вручения подозрения о создании НВФ меня допросили только 1 раз, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что после того, как 24 марта ему было вручено подозрение о совершении создании незаконного вооруженного формирования и поставки для него оружия его допросили только один раз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "24 марта мне вручили подозрение в совершении тяжких преступлений, а именно в создании незаконного вооруженного формирования и поставки оружия, взрывчатки и амуниции для нужд этого НВФ.

Затем провели брифинг, где руководители СБУ на всю страну назвали меня лицом, которое создает угрозу национальной безопасности Украины. Далее отправили в СИЗО, выпустили под залог в размере 5 миллионов гривен., Надели на ногу электронный браслет".

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Он продолжил: "И вот прошло три месяца - что же происходит с расследованием этих страшных преступлений? Я скажу вам что: ни-че-го. 1. Допросили по поводу этих вопросов один раз - еще в апреле, и я им сразу указал о несостоятельность всех обвинений.

2. По сегодняшний день как не было никаких (!) фактов, так и нет. Потому откуда им взяться, если они существуют только в больном воображении некоторых высокопоставленных лиц?

3. Как не было ни одного (!) свидетеля, так и нет, хотя допрошено уже более 50 человек. Более того, несколько других подозреваемых по этому делу признали свою вину в совершении определенных преступлений и пошли на сотрудничество со следствием, но даже они почему-то (!?) не упоминают мое имя в своих показаниях от слова вообще. Когда же их спрашивают, какую роль выполнял Шевченко в деятельности НВФ и совершении преступлений, то ответ у всех одна: никакой.

4. Также стоит заметить, что следователи даже не отобрали у меня образцы ДНК, чтобы провести их на соответствие с той оружием и взрывчаткой, которую они где-то нашли, потому что кто-кто, а бравые сбушники точно знают, что я никакого отношения к той оружия у меня и моих отпечатков или следов ДНК там никогда не найдут".

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"Поэтому казалось бы пришло время публично принести мне извинения за ложные и нелепые обвинения, но ни следователи СБУ, ни прокуроры ГПУ дело закрывать не собираются, потому что это для них значит расписаться в своей тупости. Из собственных источников я узнал, что они однозначно осознают мою невиновность, однако дело закроют через год или два, когда о нем уже все забудут - чтобы их позор была не очень громким :) Но если они думают, что это спасет их от встречного иска , то они очень ошибаются :)

И к сожалению должен констатировать одну вещь - в последнее время подобных случаев преследования со стороны правоохранительных органов людей, которым небезразлична судьба родной страны, становится все больше. Поэтому, видимо, для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, придется идти в политику", - написал Шевченко.

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Он отметил: "Напоследок. Когда три месяца назад следователи приехали ко мне с обыском и увидели, что я почему-то не удивлен их визиту, а моего телефона и ноутбука так и не было найдено, то начали спрашивать, откуда я узнал об их расследовании :) Пусть это будет моей маленькой тайной , но я оставлю здесь одну из немногих фотографий, которые я собственноручно сделал 4 марта, то есть за три недели до ареста, у ресторана "Царское село", где у меня проходила встреча - это оперативная машина СБУ с "левыми" номерными знаками, которая после слежки за мной поехала в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области :) То есть вы понимаете, да? Они думали, что следят за мной, а на самом деле это я следил за ними Вот такие вот професионалы"

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.