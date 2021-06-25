Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что "рецептов" борьбы с олигархами не существует.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "УП".
"Рецептов нет, это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех. Но такая борьба имеет большой смысл. Мелкая коррупция – это одно, но когда она становится политической – это очень опасно", – заявила политик.
По ее словам, олигархи думают только о себе, а не о будущем страны.
"И это не только влияет на развитие страны, но и искажает и коррумпирует всю политическую систему. Политики, которые работают на деньги олигархов, принимают законы, которые важны не для страны, а для будущего олигархических империй", – сказала она.
Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".
2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.
В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали совместный законопроект "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса".
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Сколько там ахметовских выхлопов - знают только экологи.
Кучма "удружил" стране, заделав такого сыночка.
2. ограничение хождения наличных до 5000к грн. 1 день, 1 чел 1 место.
3. все, что выше - безнал, а значит усиление безнального мониторинга.
Например такой рецепт.
И сопутствующего еврейского "красного" террора, когда убивались именно морально стойкие неподкупные честные люди, готовые работать для блага других.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 3 ч. ·
А пока нам на ТВ устраивают ежедневный «95-й квартал», в реальной жизни по сёлам за долги массово отключают газ. Поскольку селяне не могут заплатить по грабительским тарифам Зеленского.
Поэтому меня никто не разубедит в том, что вся страна ненавидит Зеленского за этот циничный грабеж людей. И Банковая свои купленные фейковые социологии может засунуть себе в голобородько..
Ой, вот тока не нада нас пугать! Вы у себя в Литве победили олигархов? И у нас получится! Народ ждал этого ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ!!! И все эти годы у нас уже были потери- и дааааалеко не только материальные!
..
с дюжину......
Олигархам?
боится не то что наши цыкуны............
.
В силу свого становища вплив будь- якого мільярдера ,а цебізннсмени
, Буде більший, ніж звичайної особи
Біда не в олігархії, а монополізмі
А для цього діють закони, антимонопольний комітет та ін
. Весь світ не бореться з багатими, олігархами, п з б бідністю
А рецептів і не потрібно. Необхідно:дерева і надійні шнурки!🤪