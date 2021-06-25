Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что "рецептов" борьбы с олигархами не существует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "УП".

"Рецептов нет, это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех. Но такая борьба имеет большой смысл. Мелкая коррупция – это одно, но когда она становится политической – это очень опасно", – заявила политик.



По ее словам, олигархи думают только о себе, а не о будущем страны.



"И это не только влияет на развитие страны, но и искажает и коррумпирует всю политическую систему. Политики, которые работают на деньги олигархов, принимают законы, которые важны не для страны, а для будущего олигархических империй", – сказала она.

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Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.

В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали совместный законопроект "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса".

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