РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10354 посетителя онлайн
Новости
4 324 53

Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех

Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что "рецептов" борьбы с олигархами не существует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она  заявила в интервью "УП".

"Рецептов нет, это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех. Но такая борьба имеет большой смысл. Мелкая коррупция – это одно, но когда она становится политической – это очень опасно", – заявила политик.

По ее словам, олигархи думают только о себе, а не о будущем страны.

"И это не только влияет на развитие страны, но и искажает и коррумпирует всю политическую систему. Политики, которые работают на деньги олигархов, принимают законы, которые важны не для страны, а для будущего олигархических империй", – сказала она.

Также читайте: Верховная Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты об олигархах, - Разумков

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.

В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали совместный законопроект "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса".

Читайте также: Посольства США и ЕС напомнили о важности международных экспертов в конкурсных комиссиях: Просим руководство Украины действовать с политическим мужеством

Автор: 

олигарх (1026) Грибаускайте Даля (204)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Ну да, а потом жрать стало нечего и пришёл Величайший деятель всея истории товарищ Срален. До сих пор расхлёбываем. А вот переставать брать деньги от олигархов, вполне себе первый шаг для начала борьбы с ними. Только вот кто на него решиться? Рубашечки по 900 евро, сумочки по 20К и коллекции квартир и земельных участков больно бьют по мозгам. Правда народ из страны уезжает, но берущих бабло это не интересует, у них своя программа : хапнул и сбежал
показать весь комментарий
25.06.2021 02:26
+10
Совершенно правда, есть антимонопольный комитет и он должен работать, олигархи должны владеть от 49% и сокращать до мин. от рынка энергетики и т.д. Они владеют сейчас рынка энергетики 100%. Останавливаем в отопительный сезон атомные энергоблоки на простой, что бы олигархи зарабатывали в частности Ахметов на ТЭС. .
показать весь комментарий
25.06.2021 02:34
+6
При Юще жилось лучше всего.
показать весь комментарий
25.06.2021 07:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
есть рецепт.... как 1917-том....
показать весь комментарий
25.06.2021 02:04 Ответить
Ну да, а потом жрать стало нечего и пришёл Величайший деятель всея истории товарищ Срален. До сих пор расхлёбываем. А вот переставать брать деньги от олигархов, вполне себе первый шаг для начала борьбы с ними. Только вот кто на него решиться? Рубашечки по 900 евро, сумочки по 20К и коллекции квартир и земельных участков больно бьют по мозгам. Правда народ из страны уезжает, но берущих бабло это не интересует, у них своя программа : хапнул и сбежал
показать весь комментарий
25.06.2021 02:26 Ответить
В 1917 олигархи в политику как раз и зашли.
показать весь комментарий
25.06.2021 03:59 Ответить
Ок, значит как в 1937-мом...
показать весь комментарий
25.06.2021 08:11 Ответить
ага - отакі...., і так їм тут у нас сподобалось, що....
Грібаускайте: Рецептів боротьби з олігархами немає. Це буде безкінечна, важка і болюча боротьба з постійними втратами для всіх - Цензор.НЕТ 7836
показать весь комментарий
25.06.2021 08:44 Ответить
Совершенно правда, есть антимонопольный комитет и он должен работать, олигархи должны владеть от 49% и сокращать до мин. от рынка энергетики и т.д. Они владеют сейчас рынка энергетики 100%. Останавливаем в отопительный сезон атомные энергоблоки на простой, что бы олигархи зарабатывали в частности Ахметов на ТЭС. .
показать весь комментарий
25.06.2021 02:34 Ответить
А потом нюхаем т.н. "пылевые" бури и смог.
Сколько там ахметовских выхлопов - знают только экологи.
Кучма "удружил" стране, заделав такого сыночка.
показать весь комментарий
25.06.2021 04:02 Ответить
для самурая главное путь. Хоть тыщу лет бреди по пустыне. Кстати, на фото с таким унылым видом не ей давать советы, мадам Грыбуля
показать весь комментарий
25.06.2021 02:34 Ответить
пуля в лоб
показать весь комментарий
25.06.2021 02:38 Ответить
1. прогрессивная система налогообложения(англо-саксонская)
2. ограничение хождения наличных до 5000к грн. 1 день, 1 чел 1 место.
3. все, что выше - безнал, а значит усиление безнального мониторинга.

Например такой рецепт.
показать весь комментарий
25.06.2021 03:31 Ответить
Опечатка, там просто 5000 грн., а не 5000к
показать весь комментарий
25.06.2021 03:35 Ответить
Грибаускайте нужно пригласить порулить оборонкой или сразу в премьеры.
показать весь комментарий
25.06.2021 03:34 Ответить
Вона це розказує президенту, який обслуговує інтереси відразу декількох олігархів
показать весь комментарий
25.06.2021 03:37 Ответить
Да Найвелычнишому сначала надо референдум провести считать ли Коломойского Ахметова, Пинчука олигархами.А то он их в упор не видит всё бредит только Порошенко
показать весь комментарий
25.06.2021 07:24 Ответить
Интересы т.н. "олигархов" обслуживает не только Зеленский, а всё еврейство, которое имеет с этого свои бонусы типа выплат еврейским детям войны от Коломойского и т.д. Они не спешат оглашать эту информацию. А что происходит в сфере налогов - вообще тайна за 7 печатями. Нам оглашают лишь поднятие цен на отопление в 2021 году.
показать весь комментарий
25.06.2021 04:07 Ответить
Американцы рецепты нашли, потому что в Америке не было октябрьской революции.
И сопутствующего еврейского "красного" террора, когда убивались именно морально стойкие неподкупные честные люди, готовые работать для блага других.
показать весь комментарий
25.06.2021 04:11 Ответить
Краснопузый Олигархат затих и удрал на РАБссю почему после Майдана? Порошенко виноват или глава Олигархата Кучма?То что олигархат вернулся виноваты 73 % болванов...,а Данилыч.... он Вечен....
показать весь комментарий
25.06.2021 04:36 Ответить
Нікуди він не тікав. Той же російський бізнесмен Фукс отримав в користування 10 газових свердловин на Полтавщині не без дозволу сивочолого. Аваков з Котвіцьким теж старалися їх отримати, але ж всі важелі впливу має тільки президент. Може Аваков тому і злий на Порошенка? А Новінський - партнер Ахметова? Що, він тільки зараз з'явився?
показать весь комментарий
23.07.2021 22:46 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZW4AxN-yDTKQUDEjpE5K-h5k-lFDCBtkdLtiU_rfZJw65-8lrWBhkrOnqjKwhX12ylxUPN5i5LTHLBCFx8QVOHIfftm2aPgE2yEym6T2wtE7aoKdMNf3qyHgTOHCQPL7OU&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 3 ч. ·

А пока нам на ТВ устраивают ежедневный «95-й квартал», в реальной жизни по сёлам за долги массово отключают газ. Поскольку селяне не могут заплатить по грабительским тарифам Зеленского.

Поэтому меня никто не разубедит в том, что вся страна ненавидит Зеленского за этот циничный грабеж людей. И Банковая свои купленные фейковые социологии может засунуть себе в голобородько..
показать весь комментарий
25.06.2021 04:58 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2021 05:31 Ответить
"...это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех". Источник: https://censor.net/ru/n3273390

Ой, вот тока не нада нас пугать! Вы у себя в Литве победили олигархов? И у нас получится! Народ ждал этого ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ!!! И все эти годы у нас уже были потери- и дааааалеко не только материальные!
показать весь комментарий
25.06.2021 05:34 Ответить
когда один из нелюбимых руководителей вызвал подчиненного спросил - как вы работаете а тот ответил - с 6-ти утра и до часу ночи, тот спросил - а когда же вы думаете?
показать весь комментарий
25.06.2021 05:50 Ответить
Как нет? есть!!! Всё отобрать и поделить!
показать весь комментарий
25.06.2021 06:38 Ответить
Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех - Цензор.НЕТ 6806
показать весь комментарий
25.06.2021 06:42 Ответить
Бандерівці таких скажених цін за комуналку не платили б.
показать весь комментарий
25.06.2021 07:02 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/infographic-milyardery-reytynh-forbes/31152001.html Рейтинг українських мільярдерів від Forbes (інфографіка)

..Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех - Цензор.НЕТ 7479
показать весь комментарий
25.06.2021 06:43 Ответить
сами по себе они только верхушки айсбергов которых называют семьями и у нас их гдето
с дюжину......
показать весь комментарий
25.06.2021 06:47 Ответить
"Борьба с олигархами" один из терминов словоблудия... Громкая фраза ни о чем. Д.Грибаускайте далеко не глупа. Скорее всего ей пришлось так выстроить фразу с учетом восприятия "нарида" который как раз и падок на подобную пургу. В противном случае охлос бы услышал... Да фиг его знает, что бы он услышал- блеяние козы, порыв ветра, что там у него в башке... Разумное не слышно- не хотят слышать. Под дудочку борбы один борцун вон- в кресле преза восседает. Тоже на таких лозунгах заехал...
показать весь комментарий
25.06.2021 06:45 Ответить
Тоді вже добавляй, що таких борцунів три на сьогодні, котрі на гарних "бла бла бла" до корита влади просувались: Ющ, святий Петро та Бубочка.
показать весь комментарий
25.06.2021 06:49 Ответить
Ты и сам неплохо справился. Сколько херни ты бы ни написал- не воши виновны, что поселились на бомже.
показать весь комментарий
25.06.2021 06:56 Ответить
При Юще жилось лучше всего.
показать весь комментарий
25.06.2021 07:01 Ответить
Кому?
Олигархам?
показать весь комментарий
25.06.2021 07:06 Ответить
пєті-ригу
показать весь комментарий
25.06.2021 09:52 Ответить
Всім жилося краще. І олігархам, в тому числі.
показать весь комментарий
23.07.2021 22:49 Ответить
Так. 2007-8 роки були досить гарні.
показать весь комментарий
25.06.2021 07:58 Ответить
ага. і світова криза 2008 року зробила нас тільки сильнішими, а нашу посмішку ширшою. чи ширішою?
показать весь комментарий
25.06.2021 08:45 Ответить
Про ахметку забыл.
показать весь комментарий
25.06.2021 07:06 Ответить
Ахметов, як кіт в сметані, був та є при любій владі.
показать весь комментарий
25.06.2021 07:59 Ответить
В сметані можна потонути.
показать весь комментарий
25.06.2021 11:20 Ответить
Дале как всегда респект и уважуха большой президент маленькой страны, женщинка а не
боится не то что наши цыкуны............
показать весь комментарий
25.06.2021 06:49 Ответить
Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех - Цензор.НЕТ 2704
показать весь комментарий
25.06.2021 07:04 Ответить
...как жалок шут на трон взошедший, как глуп народ его избравши...
показать весь комментарий
25.06.2021 07:08 Ответить
Высокий стиль...
показать весь комментарий
25.06.2021 07:15 Ответить
Очень тяжело бороться с олигархами, особенно, если единственная цель этой борьбы, самому стать олигархом. Это очень тяжело, но зеленский справляется. Полку олигархов прибавилось.
показать весь комментарий
25.06.2021 07:15 Ответить
Даля розумний політик. Поважаю. Квартальному кловуну до неї як до Місяця рачки.
показать весь комментарий
25.06.2021 07:19 Ответить
Так кловун-ворог, а не політик.
показать весь комментарий
25.06.2021 08:14 Ответить
Грає роль політика.
показать весь комментарий
25.06.2021 08:15 Ответить
Олігархів немає лише в кількох країнах, наприклад Венесуела та Північній Кореї. В Китаї більше 200 млрдерів
.
В силу свого становища вплив будь- якого мільярдера ,а цебізннсмени
, Буде більший, ніж звичайної особи
Біда не в олігархії, а монополізмі
А для цього діють закони, антимонопольний комітет та ін
. Весь світ не бореться з багатими, олігархами, п з б бідністю
показать весь комментарий
25.06.2021 07:36 Ответить
Весь мир не борется со наркотиками, только с наркоманией....
показать весь комментарий
25.06.2021 08:14 Ответить
Спасибо, что обнадежила.
показать весь комментарий
25.06.2021 07:56 Ответить
бубачка коррупцию уже пабидил. ещё в 19-м. так шо нет у нас никакой коррупции. а олигарх у нас один - это Порошенко. остальные - успешные бизнесмены и инвесторы.
показать весь комментарий
25.06.2021 07:58 Ответить
Пуля лечит олигархию, пока что, они такие же смертные как и мы. И возможно - внезапно смертные. Не будет наследников - государство станет главным олигархом и не допустит появления новых конкурентов. Даешь Корпорацию Украина, с гарантированным пакетом благ для украинцев!
показать весь комментарий
25.06.2021 08:13 Ответить
"...Рецептов борьбы с олигархами нет..."

А рецептів і не потрібно. Необхідно:дерева і надійні шнурки!🤪
показать весь комментарий
25.06.2021 13:03 Ответить
 
 