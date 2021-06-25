Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным, - Bloomberg
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Bloomberg.
По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.
Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.
Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.
МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.
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личностей уже подбирают по весу......
ага-ага....
Ему это нужно для выборов.
А Европе такое унижение не нужно.
кричать что )(уйло Феликий или Феликий )(уйло
Прикольные перформансы когда вата думает что что-то выбирает.
денег от )(уйла на пенсию получить
шельфов которые нам потом впаривает еропа типа уже как свой.....
Сорока на хвосте принесла.
Не знаю, будут ли об этом объявлять официально, или все пройдет втихую, но по факту расклад сейчас такой.
29 июня российский ракетный крейсер "Москва" должен был постетить Кипр.
Так вот, он Кипр не посетит. И ни один российский военный корабль тоже больше не посетит.
Кипр закрыл свои порты для российского военного флота.
Причина - вчерашняя провокация российских ВМС против британского корабля в Черном море.
Что это значит.
Кипр был основной базой, где роSSийские военные корабли на Средиземном море пополняли запасы продовольствия и топлива. И я не уверен, что им удастся найти другую такую же базу.
Помните, я некоторое время назад писал о том, что на pоSSийские военные корабли через Кипр поставляются украинские продукты? Так вот теперь этот бизнес, к глубокому огорчению того, кто его крышевал со стороны Украины, накрылся медным тазом.
А.Шипилов
интересы совпадают исключительно со странами центральной европы и наши естественные
союзники то Норвегии до Турции.... таки дела малята.........
І раптом хоче з ним офіційної зустрічі. Для чого ??? Він грошиків пообіцяв кинути.
Меркель точно подзадумалась чем заняться на пенсии.
Полная Шредеризация головного мозга, одним словом бабло-все, имидж ничто.