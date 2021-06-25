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Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным, - Bloomberg

Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным, - Bloomberg

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС должен искать прямой контакт с Россией и Путиным, - Меркель

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Брюссель (618) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31239) саммит (1170) Евросоюз (17115) Макрон Эмманюэль (1302)


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Топ комментарии
+52
Хранція та Ірманія дві повії за викликом у *****.
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25.06.2021 07:14
+40
Макрон и Меркель уже бывшие - их место на свалке истории
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25.06.2021 07:20
+30
Немецкая и французская жадность и трусость,готовность иметь дело с уродами из мордора ВСЕГДА оплачивается кровью народов стран Восточной Европы-украинской,беларусской,польской...позор продажным ублюдкам.
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25.06.2021 07:44
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Хранція та Ірманія дві повії за викликом у *****.
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25.06.2021 07:14 Ответить
не всё так просто тот случай когда собака прикидывается хвостом....
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25.06.2021 07:15 Ответить
ну не знаю на счет меркель .. а макрон и на собаку не тянет.. так ..щенок
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25.06.2021 07:50 Ответить
***** и щенок
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25.06.2021 07:58 Ответить
дело не в личностях там работает большой евротреугольник - Рим/Париж/Берлин а
личностей уже подбирают по весу......
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25.06.2021 08:03 Ответить
Ангеле Путин "дембельский аккорд" забабахал. В подсобники Макрона наняла.
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25.06.2021 08:45 Ответить
Напрасно радуетесь,вот вам первая трещина в расколе Европы которую так усердно готовил Путлер,а переговоры нужны потому что закрытий в одиночке псих может начать третью мировую.
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25.06.2021 08:40 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))) всёяснопаонятно.............
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25.06.2021 07:14 Ответить
но!!! после длительных "переговоров"......... даже у грязьпрома нет столько должностей ахаха
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25.06.2021 07:17 Ответить
Вот и славненько.
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25.06.2021 07:17 Ответить
ця парочка ні разу не спалилася, ага.
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25.06.2021 07:19 Ответить
Макрон и Меркель уже бывшие - их место на свалке истории
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25.06.2021 07:20 Ответить
Позорное место, заметьте.
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25.06.2021 07:56 Ответить
Или в совете директоров Грязьпрома
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25.06.2021 08:39 Ответить
Не виправдовують сподівань ці дві шалавки, і посади які з'явились на горизонті стали розвертатися до них очком.
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25.06.2021 08:48 Ответить
Лидеры ЕС поняли, что эта "сладкая парочка" уже живет в иной реальности.
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25.06.2021 07:23 Ответить
но онм её навязывают причём уж оооочень навязчиво..... ну кагбэ "свободныймир".....
ага-ага....
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25.06.2021 08:05 Ответить
Так они ЕС игнорят по поводу трубы.
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25.06.2021 09:21 Ответить
что нельзя купить за деньги можно купить за большие деньги.... можете переспросить у французика Макрона
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25.06.2021 07:29 Ответить
Для Меркель знайдеться містечко у газпромі???
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25.06.2021 07:32 Ответить
Будет там работать замполитом
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25.06.2021 07:47 Ответить
Как бывший комсомольский деятель.
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25.06.2021 07:51 Ответить
это штази
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25.06.2021 08:05 Ответить
фрау это штази
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25.06.2021 08:06 Ответить
Бабуля и геронтофил могли разыграть "многоходовочку": будучи заранее уверены в итогах обсуждения этого вопроса в ЕС, и пынины бабки освоили и "демократию" соблюли! И рыбку сьели и на поезде покатались!
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25.06.2021 07:33 Ответить
***** не пойдёт ни на какие уступки, но будет тащиться от того, что с ним считаются.
Ему это нужно для выборов.
А Европе такое унижение не нужно.
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25.06.2021 07:34 Ответить
Написано почти верно. Только какие такие выборы на Расии?
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25.06.2021 07:40 Ответить
у мацкалей выбор одино из двух-
кричать что )(уйло Феликий или Феликий )(уйло
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25.06.2021 07:50 Ответить
Ну там же проводяться инсталляции в стиле "выборывдуму".
Прикольные перформансы когда вата думает что что-то выбирает.
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25.06.2021 11:13 Ответить
Прокинули двух слизняков.бгг
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25.06.2021 07:35 Ответить
Классные у Украины харанты. И эти люди нас, украинцев, еще в чем то упрекают. За бабки готовы хоть с ******, хоть с чертом танцевать - обниматься
Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4279
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25.06.2021 07:38 Ответить
Ещё одна хвойда позарилась на газпромовское бабло 😀
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25.06.2021 07:47 Ответить
Так что с нее взять, она известная неонацистка, а только этот сорт людей изображает поддержку Путина и общается с ним. Естественно, что за деньги.
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25.06.2021 07:54 Ответить
Немецкая и французская жадность и трусость,готовность иметь дело с уродами из мордора ВСЕГДА оплачивается кровью народов стран Восточной Европы-украинской,беларусской,польской...позор продажным ублюдкам.
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25.06.2021 07:44 Ответить
обломилось макрону с меркель
денег от )(уйла на пенсию получить
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25.06.2021 07:44 Ответить
Путлер звонит Меркель и говорит,Вторая Мировая не закончилась....,фрау Риббентроп отвечает...Вальдемар,воевали не мы,никтьо не виновать что кремлевский Урод Сралин привел Гитлера к власти....,а братский договор Молотов-Риббентроп утратил силу 22 июня 1941 года...ты опоздал ровно на 80 лет со своей борьбой с братским нацизмом...
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25.06.2021 07:53 Ответить
Ну ніяк не вдається тим двом заробити у Путлера. Всі підлизання скрепової сраки не дають результатів
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25.06.2021 07:54 Ответить
Вонючие шавки макарон и канцлерша обосрались выгораживая Вову х-ла
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25.06.2021 07:55 Ответить
Консерви Пуйла потерпіли фіаско, напевне, Меркель і Макрон одержать високі посади в Газпромі за "віддану службу".
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25.06.2021 07:55 Ответить
Меркель уже в совете типа директоров ГрязьПрома,типа подруга Миллера,так что сентябрьские выборы в Германии она уже продула...
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25.06.2021 07:57 Ответить
Может надеется, что путлер поможет ее партии с выборами?
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25.06.2021 09:07 Ответить
Ну понятно, перед выходом в тираж бундескомсомолка и любитель дам за 60+ решили содержание себе обеспечить. Через годик другой, если мордория еще столько просуществует конечно, глядишь в каком нибудь Газпроме выплывут директорами.
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25.06.2021 07:57 Ответить
Францию и Германию вон из Евросоюза !
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25.06.2021 07:58 Ответить
Пусть прихватят ещё и Италию !
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25.06.2021 08:41 Ответить
И конец Евросоюзу.
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25.06.2021 09:19 Ответить
Зеленский вылетает в Берлин,срочно Меркельше что то надо...,скорее всего Зеля подпишет какие то бумаги,а 15 июля Меркельша летит в Вашингтон к Байдену...
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25.06.2021 08:00 Ответить
Два покупные главных чиновника Европы из тысяч и тысяч... Какой позор... Какой цинизм, какое лицемерие,.... https://www.youtube.com/watch?v=lyZEUj6JOl0 Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР - YouTube
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25.06.2021 08:03 Ответить
Тарас Березовец и Виталий Портников предполагают что Зеленского Путлер и Меркельша дожали...,типа Украина будет получать газ из Германии с Северного потопа...,если это так,то осенью цена на мавзолейное дерьмо утроится...Путлер вбухал 200 ярдов долляров...,надо скачивать баблосы с кого угодно...
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25.06.2021 08:05 Ответить
почемуто никто не вспоминает что в трубе есть ворованный ордой газ с черноморских
шельфов которые нам потом впаривает еропа типа уже как свой.....
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25.06.2021 08:10 Ответить
Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4280
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25.06.2021 08:13 Ответить
парачка абрам и сарачка......
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25.06.2021 08:16 Ответить
А свої газові родовища не розвиває, тільки велике бабло плате правлінні нафтогазу та ахметці за розвал енергетики, газової, вугільної, атомної.
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25.06.2021 09:01 Ответить
невелике уточненя:мільярди на трубу освоєні(спижж.ні) а як їх верне расіянський нарід. пуйла і його подільників не цікавить!вони і далі будуть будувати ті потоки хоч у австралію аби гребти бабоси...
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25.06.2021 08:40 Ответить
Зачётный выстрел в свою же ногу)))
Сорока на хвосте принесла.
Не знаю, будут ли об этом объявлять официально, или все пройдет втихую, но по факту расклад сейчас такой.
29 июня российский ракетный крейсер "Москва" должен был постетить Кипр.
Так вот, он Кипр не посетит. И ни один российский военный корабль тоже больше не посетит.
Кипр закрыл свои порты для российского военного флота.
Причина - вчерашняя провокация российских ВМС против британского корабля в Черном море.
Что это значит.
Кипр был основной базой, где роSSийские военные корабли на Средиземном море пополняли запасы продовольствия и топлива. И я не уверен, что им удастся найти другую такую же базу.
Помните, я некоторое время назад писал о том, что на pоSSийские военные корабли через Кипр поставляются украинские продукты? Так вот теперь этот бизнес, к глубокому огорчению того, кто его крышевал со стороны Украины, накрылся медным тазом.
А.Шипилов
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25.06.2021 08:07 Ответить
кто нибудь продаст за "непахнущие" там арабы недалеко.....
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25.06.2021 08:12 Ответить
Хайфа затарит
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25.06.2021 09:18 Ответить
а шо вы думали..... поставят завесу напустят тумана.... заблудились/перепутали....
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25.06.2021 11:17 Ответить
По итогу Путлера в очередной раз ***********!!! Подняли гиблый вопрос на обсуждение ЕС и в итоге решили ****** игнорировать!!!! Слава Украине!! ПТН-ПНХ!!!
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25.06.2021 08:11 Ответить
Поставили на місце двох політичних проституток (жабоїда та німчуру). Значить Європа ще має шанс не здеградувати остаточно .
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25.06.2021 08:12 Ответить
Тут права в іншому...,хто зі страхових компаній Світу захоче страхувати цей Сєвєрний Потоп? А без гарантованого страхового Полісу проект дохляк...
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25.06.2021 08:14 Ответить
ещё раз - до сих пор хотим в аквариум с гордым названием евросоюз??? наши глобальные
интересы совпадают исключительно со странами центральной европы и наши естественные
союзники то Норвегии до Турции.... таки дела малята.........
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25.06.2021 08:15 Ответить
Швейцарія ніколи не була в тому ЄС і не чомусь не бідує і не комплексує , Британія теж , вона нарешті зрозуміла що то за болото
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25.06.2021 08:38 Ответить
У них к счастью нет такого соседа как раша !
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25.06.2021 08:48 Ответить
Швейцария не участвовала в войнах прошедшего столетия. В отличие от всего остального мира и находится она среди адекватных стран.
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25.06.2021 09:18 Ответить
Султан Ердоган Турецкій потоп обесценил,кто обесцнит Сєверное дерьмо покаже час ...,Гарного дня панове,до роботи тре...
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25.06.2021 08:17 Ответить
Анжелла і Француз давно куплені Путлером і працевлаштовані до нього на автоколонку смотроящими, ось тому і сім років вони водять Україну і ЄС за ніс, всіляко підіграючи Раші.
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25.06.2021 08:18 Ответить
Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1736
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25.06.2021 08:20 Ответить
В 14 році ,хто пам'ятає , наші війська швидко відбивали свої території і раптом зупинилися ! Якби Порошенко тоді не послухав стару німецьку хвойду , то війна б закінчилася ще в 14 му році !!!
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25.06.2021 08:24 Ответить
Там РФ начала наступление. Есть даже запись выступление растерянно го яйценюка по этому поводу. Там той русни было мизер и большая часть боевиков была из российских казаков и засланых фсбшников.
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25.06.2021 09:16 Ответить
Це ж нещодавно меркельша говорила про загрозу від росії і неадекватність пуцина, іншими словами, але в такому сенсі.
І раптом хоче з ним офіційної зустрічі. Для чого ??? Він грошиків пообіцяв кинути.
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25.06.2021 08:25 Ответить
Меркель заявила, что единственный путь это необходим диалог с РФ. Но это не правда, это ложь. Путин и его окружения не понимают, что такое диалог, фашисты. Единственный выход это мощные санкции, эмбарго всего российского, национализация российских банков, вкладов, недвижимости, бизнеса. Только таким путем, возможно, заставить РФ соблюдать международное право, границы, суверенитет других государств, заставить РФ деоккупировать Крым, Донбасс. Или РФ перестанет существовать, как государство и исчезнет навсегда с политической карты мира.
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25.06.2021 08:26 Ответить
Ну слава богу! Є ще трохе адекватних піплз у Єуропі
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25.06.2021 08:32 Ответить
Как можно слушать эту ГДРовскую комсомолку, желающую по-дороже продаться пуйлу и "щенка" - любителя старого и дряхлого женского тела? Не понимаю...
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25.06.2021 08:32 Ответить
Вот мы и выяснили кто главные проститутки Европы. Можно по разному относится к Зеленскому, но во вчерашнем интервью он сказал правильно, если вы друзья и партнеры, то настоящие( как страны Балтии) , а не на словах. Ведь если вспоминать все эти годы , то было больше высказано озабоченности чем реальной помощи ,и та всегда с треском и натугой и с выгодой для себя любимых. А за закрытыми дверями так наверное воообще, северный поток 2 тому хороший пример.
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25.06.2021 08:34 Ответить
Ves razgovor s fasistkoj raskoj mozet bit tolko sankcijami.
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25.06.2021 08:38 Ответить
Походу этим двоим не дают покоя лавры Г.Шредера.
Меркель точно подзадумалась чем заняться на пенсии.
Полная Шредеризация головного мозга, одним словом бабло-все, имидж ничто.
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25.06.2021 08:40 Ответить
Непонятно - или они члены путинского кружка, или кружки путинского члена...
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25.06.2021 08:42 Ответить
в "грязьпроме" количество директорских кресел ограничено. уже и так газа не хватает, чтобы кормить нынешних директоров.
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25.06.2021 08:43 Ответить
Почему ни одна европейская спец. служба не займётся этими очевидными агентами путина?
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25.06.2021 08:44 Ответить
Слава Богу, - не все плешивому Макароны!
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25.06.2021 08:45 Ответить
Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6397
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25.06.2021 08:51 Ответить
Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 533
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25.06.2021 11:20 Ответить
фюрер хотел вьехать в саммит на белом коне и посрамить поляков вместе с литовцами, А румын он вообще не считает за страну. И это все под видом возвращения "доверия". Ну мечта другая, освятить новый "тройственный союз". Недавно Европу рисовали как единое общежитие, но на втором этаже шаталась с ружьем вечно пяная Россия. Стучалась к каждому в двери и вымогала водку. Соседи уполномочили фрау успокаивать вольдемара, наливая ему очередную порцию. Вольдемар подающего не обижал, но всем грозил страшными карами. Не срослось. Таки ДА !
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25.06.2021 08:52 Ответить
Всем рабочих мест в Газпроме не хватит, зачем зря напрягаться)))))
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25.06.2021 08:56 Ответить
Если ЕС встали бы на дыбки и лишили членства Францию и Германию , то эти изгои сразу вступили бы союз с рашей ! Не сомневаюсь !
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25.06.2021 08:59 Ответить
Макнули макрона и фрау риббентропп мордой в их же каку.
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25.06.2021 09:13 Ответить
Бабка вже намилилася на керівну посаду в Задпромі.
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25.06.2021 09:29 Ответить
Землю окупировали, люди гибнут, каждый день обстрелы разрушения, ***** творит откровенный беспредел..этим меркелям макронам наплевать, делают вид что не замечают, а попробуй тронь какого то Сидора на гей параде..ото вой поднимут..ото зрада Ыврапейских ценностей будет..ещё и на Украину санкции наложат..
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25.06.2021 09:31 Ответить
европейские лидеры макнули в дерьмо двух европейских проституток
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25.06.2021 10:02 Ответить
 
 