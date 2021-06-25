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Новости Коронавирус и карантин
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Однозначно будет еще одна волна COVID-19. Сегодня вопрос в том, чтобы она подольше не начиналась, - Радуцкий

Однозначно будет еще одна волна COVID-19. Сегодня вопрос в том, чтобы она подольше не начиналась, - Радуцкий

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что правительство ожидает четвертую волну коронавируса в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Радуцкий отметил, что власть пытается как можно дальше оттянуть ее приход.

"Правительство не отменяло карантин в целом в Украине. Мы понимаем, что еще будет одна волна. Сегодня вопрос, чтобы дольше эта волна не начиналась, но она начнется - и мы должны это понимать", - заявил он.

Также Радуцкий утверждает, что в Украине достаточно вакцины от коронавируса, а для успешной вакцинации не хватает желания самих украинцев.

По его словам, по состоянию на сегодня в Украине заключены контракты на 38 млн доз вакцины и ведутся дополнительные переговоры с производителями.

"У нас есть контракты с 5 производителями вакцин: Pfizer, AstraZeneka (получаем из Южной Кореи, Италии), Novavax, CoronaVac. И еще ведутся переговоры с Johnson & Johnson и Moderna", - рассказал Радуцкий.

Такого количества доз вакцины, уверяет политик, достаточно для проведения вакцинации, несмотря на то, что часть украинцев уже переболела COVID-19, поэтому в настоящее время в прививке не нуждается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО предложил ввести обязательное ПЦР-тестирование прибывающих в Украину даже при наличии у них сертификата вакцинации, - "слуга народа" Радуцкий

"Сегодня проблема не в наличии вакцин, а в желании людей вакцинироваться", - добавил Радуцкий.

Напомним, по состоянию на утро 24 июня в Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел.

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Фігня. У нас є чемпіон і він нас спасьот.
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25.06.2021 07:38
+4
Почему выродок, продавший маски во время пандемии , не в тюрьме? Ааа, тож лепший медик зебленского...
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25.06.2021 08:07
+3
дурак
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25.06.2021 07:40
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Фігня. У нас є чемпіон і він нас спасьот.
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25.06.2021 07:38 Ответить
Фізкультурних Радуцький продовжує формувати державну політику і це катастрофа!
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25.06.2021 07:55 Ответить
с точки зрения философии - что делать Игорёша...?
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25.06.2021 08:28 Ответить
наговариете на Мышу, у него же научная степень - фельдшер медицинских наук.
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25.06.2021 16:19 Ответить
Ти краще скажи людям , товариш кРадуцький , як ви підготували лікарні до наступної хвилі коронавірусу ?
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25.06.2021 07:38 Ответить
дурак
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25.06.2021 07:40 Ответить
Он не дурак , он ворюга высшей категории , так как на медиуинских препаратах косит бабло миллионами !
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25.06.2021 07:45 Ответить
Ничего, сейчас пипл массово в Турцию и Египет ломится за дешевым отдыхом. Там и нахватаются...
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25.06.2021 07:55 Ответить
не смеши, бобик, возьми печеньку с полки))
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25.06.2021 16:15 Ответить
Конечно будет,а вы заметили что новые штамы появляются именно там где активно ведутся разработки новых вакцин?Ведь вакцину нужно опробывать тоесть иметь вирус а при неудачных опытах не убитый вирус мутирует и в более опасную и устойчивую сторону.
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25.06.2021 08:03 Ответить
Американский штамм коронавируса есть? А немецкий?
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25.06.2021 11:04 Ответить
Нічьо, незабаром криворогатський штам з'явицця. Юзік стане на потоки! Крадуцькому упасть-оджацца!)))
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25.06.2021 12:58 Ответить
Почему выродок, продавший маски во время пандемии , не в тюрьме? Ааа, тож лепший медик зебленского...
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25.06.2021 08:07 Ответить
вже 30-ть новітніх років всі хто мав можливість "розпродавали" .....- він не перший і не останній....він "виродок" системи ....
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25.06.2021 08:37 Ответить
ота гидота збагатиться ще в рази....., завжди запитуйте себе що зЄбіли що дЄбіли ...- чому і ІзраЄлі не так як у нас , починаючи від іменованої "медицини " - у чому причина....
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25.06.2021 08:24 Ответить
вод для этого крадуцкий и проталкивает закон о ПЦР даже для привитых. поставит по палатке своего бориса в аэропорту и потекло бабло....
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25.06.2021 08:25 Ответить
Может нужно границы с мордором закрыть или пронесёт?😁😁😁😁
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25.06.2021 08:45 Ответить
эта мразь у зеленского поднимает ему рейтинг
зеленский упоротый клован
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25.06.2021 09:16 Ответить
Уберите этого больного дегенерата из моз, продает всё, что шевелится и не морщится. Посмотрите на семью - у всех НЕздоровый вид, лишний вес и соответственно параноидальные страхи + психотравма ещё после Таиланда. МИША, ТЫ НАМ НЕ НУЖЕН. ИДИ ЛЕЧИСЬ.
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25.06.2021 16:12 Ответить
 
 