Однозначно будет еще одна волна COVID-19. Сегодня вопрос в том, чтобы она подольше не начиналась, - Радуцкий

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что правительство ожидает четвертую волну коронавируса в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Радуцкий отметил, что власть пытается как можно дальше оттянуть ее приход.

"Правительство не отменяло карантин в целом в Украине. Мы понимаем, что еще будет одна волна. Сегодня вопрос, чтобы дольше эта волна не начиналась, но она начнется - и мы должны это понимать", - заявил он.

Также Радуцкий утверждает, что в Украине достаточно вакцины от коронавируса, а для успешной вакцинации не хватает желания самих украинцев.

По его словам, по состоянию на сегодня в Украине заключены контракты на 38 млн доз вакцины и ведутся дополнительные переговоры с производителями.

"У нас есть контракты с 5 производителями вакцин: Pfizer, AstraZeneka (получаем из Южной Кореи, Италии), Novavax, CoronaVac. И еще ведутся переговоры с Johnson & Johnson и Moderna", - рассказал Радуцкий.

Такого количества доз вакцины, уверяет политик, достаточно для проведения вакцинации, несмотря на то, что часть украинцев уже переболела COVID-19, поэтому в настоящее время в прививке не нуждается.

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"Сегодня проблема не в наличии вакцин, а в желании людей вакцинироваться", - добавил Радуцкий.

Напомним, по состоянию на утро 24 июня в Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел.