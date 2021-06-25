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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. Войска РФ применяли 120- и 82-мм минометы и пушку "Рапира", за сутки - 14 нарушений

Украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. Войска РФ применяли 120- и 82-мм минометы и пушку

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 24 июня, зафиксировано 14 нарушений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, возле населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра.

Неподалеку от Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинских военнослужащих из минометов 120-мм калибра.

В районе поселка Шумы оккупанты применяли 120-мм минометы.

Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

В направлении Старогнатовки российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье, неподалеку от Водяного, враг обстреливал военнослужащий Объединенных сил из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а возле Новотошковского - из минометов 82-мм калибра.

Возле Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 25 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял военнослужащих Объединенных сил из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.

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Одужання хлопцю…..
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25.06.2021 07:58 Ответить
Ну, головне що ;перемир'я; Зеленського не порушене.
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25.06.2021 08:01 Ответить
А ЗЕбарига на крові торгує з окупантами.
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25.06.2021 08:02 Ответить
https://censor.net/ru/news/3273154/germaniya_i_frantsiya_prizvali_k_novoyi_strategii_es_predusmatrivayuscheyi_bolee_tesnye_kontakty_s_moskvoyi. Позднее Меркель заявила, что https://censor.net/ru/news/3273173/es_doljen_iskat_pryamoyi_kontakt_s_rossieyi_i_putinym_merkel. А Макрон сказал, что https://censor.net/ru/news/3273258/es_nujen_dialog_s_rossieyi_makron.Источник: https://censor.net/ru/n3273391
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25.06.2021 08:07 Ответить
Навіщо повторювати стрічку новин на цій темі?
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25.06.2021 08:13 Ответить
Неподалеку от Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, Источник: https://censor.net/ru/n3273394 І знову брешуть!!! Ручні пртивотанкові гранатомети не чуть в Лисичанську за 20 км А втора в вечорі прилітало так ,шо в Лисичанську було чути
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25.06.2021 10:20 Ответить
 
 