Украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. Войска РФ применяли 120- и 82-мм минометы и пушку "Рапира", за сутки - 14 нарушений
Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 24 июня, зафиксировано 14 нарушений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
Так, возле населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра.
Неподалеку от Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинских военнослужащих из минометов 120-мм калибра.
В районе поселка Шумы оккупанты применяли 120-мм минометы.
Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".
В направлении Старогнатовки российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Приазовье, неподалеку от Водяного, враг обстреливал военнослужащий Объединенных сил из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи Невельского оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а возле Новотошковского - из минометов 82-мм калибра.
Возле Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
"В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - сказано в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра, 25 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял военнослужащих Объединенных сил из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.
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