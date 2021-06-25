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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 876 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 25 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 24 июня 2021 в Украине зафиксированы 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 32).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 02 госпитализированы - 489 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 405 человек;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 19 481 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 02 методом ИФА - 9 160 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 17 079 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 02 заболели - 2 232 790 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 160 137 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 234;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 10 759 153.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели 14

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25.06.2021 08:34 Ответить
 
 