В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 876 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 25 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 24 июня 2021 в Украине зафиксированы 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 32).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 489 человек;
летальных случаев - 53;
выздоровели - 2 405 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 19 481 человек,
методом ИФА - 9 160 человек,
экспресс-тестами - 17 079 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 232 790 человек;
выздоровели - 2 160 137 человек;
летальных случаев - 52 234;
проведено ПЦР-тестов - 10 759 153.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях", - рассказали в Минздраве.
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