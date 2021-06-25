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США, Германия и другие страны Запада должны сделать все, чтобы РФ не смогла использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Блинкен

США, Германия и другие страны Запада должны сделать все, чтобы РФ не смогла использовать

США, Германия и другие страны Запада предпринимают все возможное для того, чтобы Россия не смогла использовать трубопровод "Северный поток-2" против Украины и других восточноевропейских стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Энтони Блинкен сказал в интервью немецкому журналисту Инго Замперони, передает пресс-служба Госдепартамента.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала ARD о том, чего ждут Соединенные Штаты от Германии в обмен на отказ Вашингтона от введения дополнительных санкций против "Северного потока-2", Блинкен сообщил, что сейчас Вашингтон обсуждает этот вопрос с Берлином.

"Я думаю, очень важно, чтобы мы вместе (с Германией) и с другими (союзниками) предприняли очень конкретные шаги, чтобы убедиться в том, что Россия не сможет использовать этот трубопровод в качестве инструмента принуждения, как оружие против Украины, против других стран Восточной Европы и, если уж на то пошло, против самой Европы из-за усиливающейся, к сожалению, зависимости от российской нефти и газа", - заявил Блинкен.

Сейчас обе страны рассматривают целый ряд очень конкретных вещей и высказал надежду на то, что соглашение будет достигнуто уже в ближайшие недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен на встрече с Меркель призвал ФРГ принять меры для уменьшения рисков от "Северного потока-2" для Украины

Госсекретарь добавил, что пока неизвестно, успеют ли союзники согласовать все детали до предстоящего визита канцлера Германии в США, однако еще раз подчеркнул, что обе страны хотят заключить "очень надежные и конкретные соглашения", которые будут гарантировать защиту Украины и Европы в целом "от этого трубопровода и от чрезмерной зависимости от России".

Ранее выступая на пресс-конференции в Берлине, Блинкен пообещал приложить все усилия, чтобы не допустить использования Россией экспорта энергоносителей в Европу в качестве инструмента принуждения.

Напомним, ранее сообщалось, что результаты переговоров по "Северному потоку-2" между Германией и США появятся к августу.

До этого стало известно, что США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2".

Израиль (1922) Северный поток (1449) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
США, Германия и другие страны Запада должны сделать все, чтобы РФ не смогла использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4173
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25.06.2021 08:22
+5
Тупа болтологія , якщо кацапи запустять цей факінг стрім 2 , то бабло що вони стабільно матимуть на цьому по любє буде зброєю протів Украіни , реальною зброєю , бо фінансування лугандона постачання війск.техники набоів і таке інше чи то ***** не зброя проти Украіни ? Решта то все бла бла бла … ! Курва
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25.06.2021 08:29
+4
У ***** на Меркельшу вагон компромату і він маніпулює нею як хоче.
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25.06.2021 08:20
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Правила форума Совет форумчан
У ***** на Меркельшу вагон компромату і він маніпулює нею як хоче.
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25.06.2021 08:20 Ответить
США, Германия и другие страны Запада должны сделать все, чтобы РФ не смогла использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5029
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25.06.2021 08:24 Ответить
А чого спохватились в останній момент ?
Раніше мовчали.
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25.06.2021 08:21 Ответить
Дай им!
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25.06.2021 08:24 Ответить
тебе й віддам.
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25.06.2021 08:44 Ответить
так всі і зробили - своя сорочка завжди ближча та гріе....
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25.06.2021 08:22 Ответить
Угу.Особенно Германия в лице Меркельши такие шаги предпринимает,что аж боязно за бабульку-хоть бы на шпагат не села.
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25.06.2021 08:22 Ответить
США, Германия и другие страны Запада должны сделать все, чтобы РФ не смогла использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4173
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25.06.2021 08:22 Ответить
Нужно меморандум подписать о защите интересов Украины, желательно в Будапеште.
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25.06.2021 08:27 Ответить
Тупа болтологія , якщо кацапи запустять цей факінг стрім 2 , то бабло що вони стабільно матимуть на цьому по любє буде зброєю протів Украіни , реальною зброєю , бо фінансування лугандона постачання війск.техники набоів і таке інше чи то ***** не зброя проти Украіни ? Решта то все бла бла бла … ! Курва
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25.06.2021 08:29 Ответить
Байден даже не стал пытался изображать какое-то желание сопротивляться агрессии паРаши и Пуйла: не прошло и пол-года его царствования, и он "досдаёт" последние рубежи, капитулируя перед Мордором.

А стадо дебилов в Украине продолжает кричать что Байден - спаситель, а Трамп был агентом Мацквы. Это называется дарвинизмом: украинцы не стали расследовать открытую коррупцию Байдена и его сынка, что могло бы стОить Байдену президенства. И теперь получили сполна от того, за кого они так болели.
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25.06.2021 08:29 Ответить
Та не українці не стали, а "українська" влада - різницю відчуваєте?
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25.06.2021 13:45 Ответить
Никому доверять нельзя. Можно делать дипломатический вид, но верить и выполнять то что предлагают такие как Меркель нельзя.
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25.06.2021 08:33 Ответить
Сначала позволила сделать оружие, а потом будет запрещать применять
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25.06.2021 08:40 Ответить
Фактически прямо сказано, что СП2 работать будет, но с выплатой определенной небольшой компенсации Украине, что с самого начала РФ не отвергала, т.к. укр. труба выгодна для подачи малых объемов газа в Словакию, как резерв на случай аварий и с целью использования укр. хранилищ газа.
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25.06.2021 08:42 Ответить
https://newsua.one/news-military/n-50440.html Найкращий снайпер ЗСУ про свою мрію: знищити Путіна

США, Німеччина та інші країни Заходу мають зробити все, щоб РФ не змогла використати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8101
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25.06.2021 08:42 Ответить
Будет "Берлинский меморандум" ? ) Которым потом снова успешно подотрутся
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25.06.2021 09:05 Ответить
США, Германия и другие страны Запада должны сделать все, чтобы РФ не смогла использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Блинкен- уже сделали все,(разрешив окончить строительство)что бы "Северный поток-2" был использован как оружие против Украины,ибо монеты (гейросоюза )за газ рашист будет получать исправно, и не малые
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25.06.2021 09:36 Ответить
СП2 просто меняет зависимость Украины от россии на зависимость от Германии. С его достройкой путин может и не получит рычагов влияния в том объёме, в котором ему бы хотелось, но энергетическая безопасность Украины будет продолжать зависеть от другого государства. Что является лишь меньшим злом. Но всё-таки злом.
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25.06.2021 11:18 Ответить
 
 