РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10288 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
1 004 10

Лидеры стран ЕС поручили изучить возможность введения новых санкции против РФ

Лидеры стран ЕС поручили изучить возможность введения новых санкции против РФ

Лидеры стран ЕС поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы. В совместном документе не упоминается стратегия по дальнейшим отношениям ЕС с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в коммюнике саммита ЕС.

При этом лидеры стран блока заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В частности, речь идет о вопросах охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также об отдельных вопросах внешней политики и политики безопасности.

15 июня Боррель описал новую стратегию в отношении России. По его словам, она будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Боррель также повторил слова американского президента Джо Байдена о том, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после холодной войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия

Напомним, накануне саммита ЕС газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Меркель пригласить на него Путина. Ее поддержал Макрон.

Отметим, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Евросоюза, если на нем будет присутствовать Путин.

россия (95481) санкции (11285) Евросоюз (17115)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
https://twitter.com/adagamov

https://twitter.com/adagamov Рустем Адагамов

Эта маленькая урна в Набережных Челнах - мой герой. Не сходя с места она победила двух тупых долбо@бов.

https://twitter.com/i/status/1408041377246724103 https://twitter.com/i/status/1408041377246724103
показать весь комментарий
25.06.2021 08:37
+1
Запаребрік продовжуватиме ворожу діяльність поки і не здохне.
показать весь комментарий
25.06.2021 08:37
+1
яєшню кацо приготував...
показать весь комментарий
25.06.2021 08:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Твоего был бы наилучшее нет грязь тебя время и делай собирательство падшая древесина до того как Иеромонах Пенис-голова грант тебя доступа, job tvoj mat

(Ти краще не марнував би час і збирав валєжнік, поки *****-батюшка дозволяє, трясця твоїй матері)
показать весь комментарий
25.06.2021 08:57 Ответить
https://twitter.com/adagamov

https://twitter.com/adagamov Рустем Адагамов

Эта маленькая урна в Набережных Челнах - мой герой. Не сходя с места она победила двух тупых долбо@бов.

https://twitter.com/i/status/1408041377246724103 https://twitter.com/i/status/1408041377246724103
показать весь комментарий
25.06.2021 08:37 Ответить
яєшню кацо приготував...
показать весь комментарий
25.06.2021 08:39 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2021 08:42 Ответить
Дуже дякую, розірвало на дрібненькі ганчірочки 😂😂😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
25.06.2021 08:45 Ответить
Запаребрік продовжуватиме ворожу діяльність поки і не здохне.
показать весь комментарий
25.06.2021 08:37 Ответить
Как можно думать о санкциях при строящемся потоке?
показать весь комментарий
25.06.2021 08:49 Ответить
достроить и закрутиьь вентиль
показать весь комментарий
25.06.2021 09:10 Ответить
паРаше осталось только насрать в рис Китаю и можно сушить весла. программа-максимум будет выполнена.
показать весь комментарий
25.06.2021 11:48 Ответить
 
 