Лидеры стран ЕС поручили изучить возможность введения новых санкции против РФ
Лидеры стран ЕС поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы. В совместном документе не упоминается стратегия по дальнейшим отношениям ЕС с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в коммюнике саммита ЕС.
При этом лидеры стран блока заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В частности, речь идет о вопросах охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также об отдельных вопросах внешней политики и политики безопасности.
15 июня Боррель описал новую стратегию в отношении России. По его словам, она будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Боррель также повторил слова американского президента Джо Байдена о том, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после холодной войны.
Напомним, накануне саммита ЕС газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Меркель пригласить на него Путина. Ее поддержал Макрон.
Отметим, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Евросоюза, если на нем будет присутствовать Путин.
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