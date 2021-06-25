Лидеры стран ЕС поручили изучить возможность введения новых санкции против РФ

Лидеры стран ЕС поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы. В совместном документе не упоминается стратегия по дальнейшим отношениям ЕС с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в коммюнике саммита ЕС.

При этом лидеры стран блока заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В частности, речь идет о вопросах охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также об отдельных вопросах внешней политики и политики безопасности.

15 июня Боррель описал новую стратегию в отношении России. По его словам, она будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Боррель также повторил слова американского президента Джо Байдена о том, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после холодной войны.

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Напомним, накануне саммита ЕС газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Меркель пригласить на него Путина. Ее поддержал Макрон.

Отметим, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Евросоюза, если на нем будет присутствовать Путин.