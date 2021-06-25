За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 96 180 человек, всего - 1 834 971, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 490 376 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 96 180 человек привиты против COVID-19 24 июня 2021. Первую дозу получили 40 970 человек, полностью иммунизированы - 55 210 человек.
В течение суток работали: 656 мобильных бригад, 1200 пунктов вакцинации, 24 центра вакцинации.
По состоянию на 24 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.
С начала прививочной кампании привиты 1 834 971 человек, из них получили 1 дозу - 1 834 969 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 490 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 325 345 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Volodymyr Ariev
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·https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1405809191449763840 18 черв.
Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета. Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого. Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.Це означає, що скоро колапс. Осінь буде дуже важкою.