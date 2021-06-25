За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 96 180 человек, всего - 1 834 971, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 490 376 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 96 180 человек привиты против COVID-19 24 июня 2021. Первую дозу получили 40 970 человек, полностью иммунизированы - 55 210 человек.

В течение суток работали: 656 мобильных бригад, 1200 пунктов вакцинации, 24 центра вакцинации.

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По состоянию на 24 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 834 971 человек, из них получили 1 дозу - 1 834 969 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 490 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 325 345 прививок", - рассказали в Минздраве.





