Украина в ОБСЕ: "Российская стратегия прятаться за спинами своих марионеток не работает"

Делегация РФ в ОБСЕ цинично заявляет о якобы ответственности Украины за невыполнение Минских договоренностей, хотя именно Россия продолжает подпитывать начатый ею конфликт.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 24 июня.

"Это очень цинично, когда российская делегация продвигает неделю за неделей фейковые нарративы о так называемой ответственности Украины за невыполнение минских договоренностей. Разве Украина оккупировала часть территории России, разве это Украина отправляет на линию соприкосновения наемников, вооружение, боеприпасы, противопехотные мины и российские БПЛА "Орлан-10"? Разве это Украина незаконно выдает российским гражданам сотни тысяч паспортов, грубо подрывая суверенитет России?", - заявил Цымбалюк.

Украинский посол привел еще один пример циничного поведения России, которая вчера на заседании ТКГ отказалась, "как она это делает постоянно с августа 2020 года", поддержать решение о 19 участках разминирования. И это несмотря на четкую договоренность, достигнутую по этому поводу накануне в рабочей группе по вопросам безопасности ТКГ, и соответствующее решение Нормандского саммита 2019 года.

"Российско-украинский конфликт длится уже более семи лет. Нет необходимости объяснять, кто является его сторонами, кто его начал и продолжает подкармливать. Российская стратегия прятаться за спинами своих марионеток не работает. Санкции, введенные международным сообществом, является лучшим подтверждением этого факта", - отметил глава миссии Украины в ОБСЕ.

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