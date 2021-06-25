"Господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом или его людьми", - Зеленский о торговле с ОРДЛО

Кум Путина Виктор Медведчук совместно с 5-м президентом Петром Порошенко, который был тогда у власти, зарабатывали на войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу "1+1", информирует Цензор.НЕТ, комментируя публикацию так называемых "пленок Медведчука".

В интервью он напомнил о записях, распространенных ранее, на которых человек с голосом, похожим на голос Виктора Медведчука, говорил об обмене пленными и обсуждал коммерческие вопросы с представителями России, а также ОРДО и ОРЛО.

"Я слышал несколько фрагментов этих пленок. По ситуации, то мне кажется, что мы показали свою реакцию. Для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали, мы не имели пленок, но много разной было информации от СБУ, разведки. Мы понимаем, как это происходило, мы понимаем, что с террористами, сепаратистами господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе и 5-м президентом или его людьми. Мы прекрасно это понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на Донбассе, что уголь этот покупала Украина через Россию. Он вывозился", - заявил глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что факт того, что тогдашний президент уполномочил Медведчука вести переговоры с представителями террористических республик, может свидетельствовать о том, что никто не хотел окончания войны.

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"Все эти страшны записи, я считаю, что эти телефонные звонки – это чистая государственная измена. И то, что он (Порошенко. – Ред.), сделал, когда все полномочия в переговорах передал Медведчуку, в переговорах между Украиной и Россией, это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги, вот и все", - сказал Зеленский.

"Порошенко мне не интересен. Он не является кем-то в политике, но он не хочет этого понять", - сказал Зеленский