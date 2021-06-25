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Зеленский (19011) Медведчук (1735) Порошенко (19477) Донбасс (26950)

"Господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом или его людьми", - Зеленский о торговле с ОРДЛО

Кум Путина Виктор Медведчук совместно с 5-м президентом Петром Порошенко, который был тогда у власти, зарабатывали на войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу "1+1", информирует Цензор.НЕТ, комментируя публикацию так называемых "пленок Медведчука".

В интервью он напомнил о записях, распространенных ранее, на которых человек с голосом, похожим на голос Виктора Медведчука, говорил об обмене пленными и обсуждал коммерческие вопросы с представителями России, а также ОРДО и ОРЛО.

"Я слышал несколько фрагментов этих пленок. По ситуации, то мне кажется, что мы показали свою реакцию. Для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали, мы не имели пленок, но много разной было информации от СБУ, разведки. Мы понимаем, как это происходило, мы понимаем, что с террористами, сепаратистами господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе и 5-м президентом или его людьми. Мы прекрасно это понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на Донбассе, что уголь этот покупала Украина через Россию. Он вывозился", - заявил глава государства.

 Он также выразил уверенность в том, что факт того, что тогдашний президент уполномочил Медведчука вести переговоры с представителями террористических республик, может свидетельствовать о том, что никто не хотел окончания войны.

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"Все эти страшны записи, я считаю, что эти телефонные звонки – это чистая государственная измена. И то, что он (Порошенко. – Ред.), сделал, когда все полномочия в переговорах передал Медведчуку, в переговорах между Украиной и Россией, это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги, вот и все", - сказал Зеленский.

"Порошенко мне не интересен. Он не является кем-то в политике, но он не хочет этого понять", - сказал Зеленский

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Топ комментарии
+61
Оце штирить наркомана!
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25.06.2021 08:49
+48
А теперь..
ОЦЭНИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.



.
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25.06.2021 08:49
+42
Следующий президент посадит клоуна и его шоблу зарабатывающую сейчас на войне и великом крадивныцтве! Голосую за!
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25.06.2021 08:54
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ну пороша і метвечука вже нема, а війна все ЩЕ Є! То чи значить це, що зараз на війні заробляє зелени-й і КАЛЛомойша?
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25.06.2021 09:40 Ответить
что значит "мы не имели пленок"? если это не пленки СБУ то тогда чьи?
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25.06.2021 09:42 Ответить
Це російські спецслужби писали. Біхус - зливний бачок Крмля.
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25.06.2021 09:45 Ответить
Наконец Вова признал то что всем и так было известно.Вова стал Капитаном очевидность .
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25.06.2021 09:48 Ответить
ты такой же дебил как и твой "вова"
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25.06.2021 09:56 Ответить
Так ти мусор або психіатр ? В тебе вже почалося раздвоєння особистості ? Так це притаманно практично усім мєнтам .Тому лікуйся , накать 250 за портупєю та йди на свою службу , брать за ціці бабок -торговок що торгують сємками на доріжках поза парканом базару
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25.06.2021 10:19 Ответить
высрался? иди подмойся. тебя сегодня будут "любить" зепутанги и лично обкуреный торчок
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25.06.2021 10:28 Ответить
Клинический идиот...
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25.06.2021 09:56 Ответить
Алле, клоун с зеленой шоблой уже 2,5 года у руля, а война продолжается. Так кто зарабатывает??
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25.06.2021 09:58 Ответить
Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. И,что характерно, создали незаинтересованно. -Это "Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне,-Шефир". А Коломойский так создал не только не заинтересованно а с отвращением. Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, растолковывал украинцам: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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25.06.2021 10:04 Ответить
Ну бубочка и ****...
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25.06.2021 10:13 Ответить
какое же оно упоротое ............

Порошенко мне не интересен. Он не является кем-то в политике, но он не хочет этого понять", - сказал Зеленский

Я бежала за Вами два квартала, чтобы рассказать насколько Вы мне безразличны (с)
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25.06.2021 10:14 Ответить
В этом уверены все,только на Цензоре собралась незначительная кучка тех ,кто в это не верят.
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25.06.2021 10:19 Ответить
Ну все .Истерикой троллей и платных ботов я удовлетворен полностью . Значит Вова сказал впервые что то правильное . Остается надеяться что за правильными словами последуют правильные выводы . И эти два мерзавца получат свои новые аппартаменты в Качановской резиденции с хорошим видом .Один на северную сторону , чтобы отсылать воздушные поцелуи своему кумоньку за поребрик .Второй на южную сторону .Из которой можно будет присматривать за своим набарыженным непосильными трудами статками в Испании , на канарах , на Мальдивах , на Панамах .И тоже слать туда воздушные поцелуи ....лет этак 10
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25.06.2021 10:26 Ответить
Обвинил в госизмене Порошенко после признания личного слива операции по вагнеровцам. Неужели думает, что перекроет свою измену?
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25.06.2021 10:45 Ответить
Да если хотя бы Свинарчуков посадили, уже было бы неплохо.
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25.06.2021 10:48 Ответить
Складывается, вернее, подтверждается впечатление о том, что наш президент живет в параллельной реальности, или эту реальность ему создает окружение, но он действительно верит в то, что говорит.
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25.06.2021 11:00 Ответить
В плёнках Медведчук а писюнист увидел гос.измену Порошенко. А в сливе вагнеровцев никто не виноват...
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25.06.2021 11:03 Ответить
Слушал я эти "плёнки агента ФСБ Бигуса". Каша полной фигни. Чем "зарабатывал"? Сколько зарабатывал? Где дела? Где обвинения с документами? Медведчук и его каналы обливали грязью Пороха совершенно! Ну да...Х...йло, выставило условия коммуницировать через Мудачука. Хотя бы несколько тысяч пленных вытащили. И, собственно, все. У Бигуса дядя и двоюродный брат штатные работники ФСБ РФ. Что еще ожидать от этой шлюхи и его "нарезок"? Почему-то все "нарезки" от ФСБ. И еще: у Бигуса нет совсем голоса Порошенко на пленках. Кто-то "намекал", кто-то "сказал"....
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25.06.2021 11:20 Ответить
А где ямки под миллиард деревьев?!!!! Я уже не могу ни слушать ни читать этого наркомана!
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25.06.2021 11:21 Ответить
Нда.... +35
Или у него что, кондиционера нет?
Или он реально сумасшедщий?
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25.06.2021 12:55 Ответить
а він що виторгував за вагнерівців ...зрадник...
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25.06.2021 12:56 Ответить
Какой-то трешак.... Опять торчек до памяти не пришел....
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25.06.2021 14:39 Ответить
ну как же ведь ему 42 и он не лох
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25.06.2021 15:09 Ответить
здається тут потрібна допомога психіатра бо манія "порошенка" так просто не проходить
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25.06.2021 15:26 Ответить
У главЗЕбила передоз! Вызывайте неотложку!
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25.06.2021 15:31 Ответить
Как буд-то Зеленский не зарабатывает сегодня на крови!!Торгуя свои фильмы в Немытую РОССИю!! Брехло еврейское!
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25.06.2021 16:29 Ответить
Всі знають , що Офшорник і Медведчук - друзі і партнери !
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25.06.2021 21:47 Ответить
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