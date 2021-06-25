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Зеленский (19005) Шевченко Евгений (143) ЧВК Вагнер (1326)

Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. Какого уровня доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко

Зеленский признал факт

Президент Украины Владимир Зеленский во вчерашнем интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на телеканале 1+1, фактически признал факт слива спецоперации по "вагнеровцам".

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Далее он цитирует слова Зеленского, которые он произнес 20 августа 2020 года в комментарии "Радио Свобода", говоря о провале спецоперации по "вагенровцам": "Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции".

Затем Шевченко приводит вчерашнее заявление главы государства на данную тему: "Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такая операция приводит. Поэтому, это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея такой операции - это была идея других стран. Слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе".

"Если сначала президент врет на всю страну, а потом, понимая, что правду уже не остановить, все-таки признает факт "слива" спецоперации, то какого  уровня доверия он заслуживает?" - задается вопросом Шевченко.

Читайте также: Зеленский: Вопрос о строительстве "стены" вокруг оккупированного Донбасса могут вынести на референдум

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Топ комментарии
+40
Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9091
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25.06.2021 09:05
+37
А что, статью за измену родине, уже отменили?
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25.06.2021 09:09
+24
Помните ж выбор 2019?
Хорошо помните между чем и кем выбирали во втором туре?

Ну вот 73% могут гордиться тем, что выбрали маленькое, закоплексованное, ватное, брехливое ЗЕ-Хуйло.
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25.06.2021 09:12
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Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9091
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25.06.2021 09:05 Ответить
А что, статью за измену родине, уже отменили?
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25.06.2021 09:09 Ответить
А хто може його посадить чи навіть звинуватити у чомусь? Завдяки мудрому народу, в нього абсолютна більшість в Раді, повний контроль над Прокуратурою, СБУ, СНБО, контроль над МВС через Акакова, зараз ще судівську систему додавить, і все - в нас свій Лукашенко, якому усе покуй.
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25.06.2021 09:13 Ответить
и свободных выборов больше не будет.
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25.06.2021 09:16 Ответить
Може вчудити як і його друзів х…ло з пожиттєвим президенством, знаючи що його чекає цугундер.
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25.06.2021 09:19 Ответить
Как на свинособакии?
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25.06.2021 09:32 Ответить
да. беня без крови власть не отдаст.
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25.06.2021 09:36 Ответить
ну почему же. Можно поймать этого идиота на его же крючок - протащить интернет-голосование. И тогда будут свободные выборы.
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25.06.2021 10:35 Ответить
Только проблема не в этих клоунах, а в 73% недоразвитых, готовых отдать им Украину на 5 лет и больше.
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25.06.2021 09:10 Ответить
або гасло -спалюлю цей цирк к ибеням-
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25.06.2021 09:48 Ответить
А вы, однако, бооольшой оптимист!(с)
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25.06.2021 10:46 Ответить
щось в мене великі сумніви.
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25.06.2021 13:06 Ответить
доверия? Сейчас примерно 28%. И это диагноз
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25.06.2021 09:09 Ответить
так, повна жопа.
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25.06.2021 09:09 Ответить
Він все не соромлячись заявляє, що це він продав Україну, і буде робити далі що хоче, і ви йому нічого не зробите, бо в нього немає конкурентів.
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25.06.2021 09:09 Ответить
Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2313
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25.06.2021 09:10 Ответить
Врут и уходят от ответственности, а обычным гражданам, чтобы скрыть правду о общественно опасных действиях и бездействиях ломают жизни - заслуживает высшей меры наказания, не для того мы живём, чтобы нас ложью отравили. Мусора первые должны мамоустраниться
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25.06.2021 09:10 Ответить
- На какой уровень доверия он заслуживает?

- Нет такого уровня.
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25.06.2021 09:10 Ответить
Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8199
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25.06.2021 09:10 Ответить
Клован заслуживает на кол.
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25.06.2021 09:10 Ответить
Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1869
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25.06.2021 09:11 Ответить
Зеленський визнав факт "зливу" спецоперації щодо "вагнерівців", розуміючи, що правду не зупинити. На який рівень довіри він заслуговує? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3089
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25.06.2021 09:19 Ответить
Помните ж выбор 2019?
Хорошо помните между чем и кем выбирали во втором туре?

Ну вот 73% могут гордиться тем, что выбрали маленькое, закоплексованное, ватное, брехливое ЗЕ-Хуйло.
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25.06.2021 09:12 Ответить
При таком факте,не допустимо чтобы данный человек занимал повторно должность президента.
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25.06.2021 09:15 Ответить
Он слил операция, явно угождая Путину! А это государственная измена и его место в тюрьме!
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25.06.2021 09:18 Ответить
Сейчас на ветку налетят зепилы: зелья ни вчемневинават!
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25.06.2021 09:18 Ответить
Это не 3э слил операцыю..
Это порох зарабатывает на войне ...,,,,
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25.06.2021 09:19 Ответить
Где ПРИЗНАНИЕ ФАКТА "СЛИВА"?
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25.06.2021 09:21 Ответить
«Я подзвонив Олександру Григоровичу. Я попросив його... Я його попередив, що готовий передати йому всю інформацію про цих людей... Ми розуміли, хто це такі. Він сказав мені по телефону: «Я розумію, дорогий Володимире Олександровичу, я не підведу, все буде нормально, я розберуся». Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім сталося те, що сталося», - повідомив Зеленський в інтерв'ю 1+1.
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25.06.2021 09:39 Ответить
https://censor.net/ru/news/3273411/zelenskiyi_lichno_peredal_lukashenko_informatsiyu_o_vagnerovtsah_ya_pozvonil_i_predupredil_ego_video
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25.06.2021 09:46 Ответить
Он сообщил, что "вагнеровцы" в белоруси.
Где здесь про какую-то "операцию" Ы?
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25.06.2021 09:58 Ответить
Все зкпилы такие тупорылые, или ты решил примерить желтую майку литера?
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25.06.2021 10:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/483023, тебе говно показали, ты такой - а где говно? Тебя уже носом в него ткнули - ты такой - это не говно!
может заставить тебя сожрать говно? Хотя кто знает какое оно на вкус, кроме тебя, ты же все время только говном и питаешься.
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25.06.2021 10:37 Ответить
Зепилы все такие тупые, или ты выбился в лидеры?
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25.06.2021 09:48 Ответить
Зеленський визнав факт "зливу" спецоперації щодо "вагнерівців", розуміючи, що правду не зупинити. На який рівень довіри він заслуговує? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2492
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25.06.2021 09:23 Ответить
Статья ККУ 111. Вот и весь уровень доверия.
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25.06.2021 09:25 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/24/zayava-yevropejskoyi-solidarnosti/?fbclid=IwAR3mCtzoG4pGKktFsBTp13aIm7s1VI5Yilc7NvP0lt-XhTHJaDZpPgUMhjM Як Путін х**ло, так Зеленський брехло. На цинічній брехні йшов на президентство. На такій же брехні намагається утримуватися при владі. Заява «Європейської Солідарності».
І під час виборчої кампанії, і тепер головним його медійним інструментом залишається канал Коломойського-Медведчука, який власники здали в оренду Офісу президента. Давно настав час відповідати за власні недолугі дії і злочинну бездіяльність.
- За здачу росіянам спецоперації із затримання військових злочинців із банди Вагнера - сьогодні ви фактично виступили із явкою з повинною. Cам подзвонив шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв'ю ви багато говорили про державну зраду - і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе. Як юрист-недоучка маєте знати, що чистосердечне зізнання пом'якшує відповідальність.
- За 150 тисяч померлих від коронавірусу, за даними Національної академії наук, бо МОЗ за вашої вказівки цю трагічну статистику занизив утричі.
- За розграбований «антиковідний фонд» та велике крадівництво. За зруйновану міжнародну коаліцію на підтримку України.
- За те, що «епоху бідності» ви перетворили на епоху злиднів, а замість обіцяного вами рік тому зниження тарифів на ЖКП удвічі Уряд сьогодні оприлюднив план їх постійного та невпинного збільшення.
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25.06.2021 09:28 Ответить
Уровень доверия - гілляка...
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25.06.2021 09:30 Ответить
Уровень доверия к зеленому - огромный НОЛЬ!!!!!
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25.06.2021 10:01 Ответить
передача данных секретных матер,ялов единоличным решением даже если это президент, являеться предательством. а передача того же, союзнику врага, это осознаная работа против своего государства. и эта зеленая гнида нами руководит дальше? где расследования, где отстранение?
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25.06.2021 10:36 Ответить
тот человек, кто посадит клоуна и его кодлу - войдет в историю Украины....
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25.06.2021 10:38 Ответить
генерал Аугусто, ти де?
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25.06.2021 10:42 Ответить
Та хочаб вже Пастор Кривавий. Зачекалися вже!
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25.06.2021 14:11 Ответить
Тільки імпічмент зраднику
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25.06.2021 10:51 Ответить
Зеленский не считает это сливом, он просто позвонил и предупредил лукашенко
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25.06.2021 10:57 Ответить
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , свідомо провалив масштабну операцію по вангеровцях !!!! А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!!
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25.06.2021 11:14 Ответить
Люди голосуют за себе подобных. Даже не представляю , как еще нужно обосраться зеленскому,чтобы его избиратели перестали за него голосовать. Наверное, это потому, что 73% сами такие. Вот если бы президент вдруг начал говорить и действовать в интересах Украины, тогда бы точно потерял рейтинг среди большинства.
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25.06.2021 12:14 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/25/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vyklykaty-zelenskogo-na-zasidannya-tsk-u-spravi-vagnerivcziv-petro-poroshenko/ Партія і фракція в ВР «Європейська Солідарність» вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі «вагнерівців» - відео "Викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців»".
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.
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25.06.2021 17:33 Ответить
 
 