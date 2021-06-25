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Скоро три месяца, как ввели санкции против контрабандистов, а обещанных СБУ производств все еще нет, - журналист Плинский

Скоро три месяца, как ввели санкции против контрабандистов, а обещанных СБУ производств все еще нет, - журналист Плинский

Таможня, открывшая десятки производств на своих сотрудников, была вынуждена их закрыть. Поскольку СБУ не предоставила фактов коррупции.

Об этом в Facebook сообщает журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Коллеги тут сообщают, что после решения СНБО отстранить сотни коррумпированных таможенников все они вернулись на работу, а дисциплинарные производства по ним были закрыты. Но удивляться этому абсолютно ожидаемому результату не стоит", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, инициатором отстранения выступала СБУ.

"... которая кроме списка "коррумпированных" сотрудников таможни, не смогла предоставить на СНБО сами факты коррупции этих людей. Это вызвало недовольство членов СНБО, на что Иван Баканов заявил что все есть и в течении двух-трех недель под каждую фамилию дадут факты. Так и решили. СНБО обязало таможню открыть дисциплинарки и отстранить этих людей. Но прошло несколько месяцев, обещанных фактов Баканов так и не предоставил, а таможня открывшая десятки производств была вынуждена их закрыть. Та же картина наблюдается и касательно самих контрабандистов. Скоро три месяца как начались по ним санкции, а уголовных дел мы не видим и не слышим. Зато видим факты того, как потоки которые отобрали у одних, оседлали те, кто отбирал - СБУ", - добавил Плинский.

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Автор: 

санкции (11285) СНБО (4431) таможня (1958) Плинский Евгений (38)


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Топ комментарии
+1
Как и все предыдущие таможенники, на которых пиарился преЗЕдент...
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25.06.2021 09:10
+1
для дружбана баканова ну ничего не жалко...
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25.06.2021 09:13
+1
Киздіти - не мішки ворочать.
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25.06.2021 09:14
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Как и все предыдущие таможенники, на которых пиарился преЗЕдент...
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25.06.2021 09:10 Ответить
для дружбана баканова ну ничего не жалко...
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25.06.2021 09:13 Ответить
Киздіти - не мішки ворочать.
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25.06.2021 09:14 Ответить
Гыгыгыгы. Борьба с коррупцией в разгаре
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25.06.2021 09:14 Ответить
пук, пшик. бульбашка...пиар для лохтората.
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25.06.2021 09:14 Ответить
Сплошные фейки, фуфло и пускание пыли в глаза. Зекоманда працює.
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25.06.2021 09:15 Ответить
Вернули всех в зад. А вообще, если бубобчка что-то обещает полезное, не верь, а то козленочком станешь. Или зебилом(уж не знаю, что лучше). Если обещает н@ср@ть, можешь в этом не сомневаться. По-другому он не умеет.
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25.06.2021 09:17 Ответить
Так оно и против банков рашки санкции ввело ,т к продлило санкции Порошенко
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25.06.2021 09:17 Ответить
Це вже нагадує колишній процес люстрації.
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25.06.2021 09:20 Ответить
Никогда и никто не поломает систему! Кум на куме, мент на менте. Это сейчас они у себя хлопают лишних и слабых чтобы сохранить сам муравейник. Возглавляющий полицию Харькова, не стесняясь говорит: "Сегодня нужно выступить на похоронах. Очередного "нацика" убили". Это так они говорят за убитых героев. А вся прокуратура и менты города Дергачи (Харьков) - слушают в телефонах "Вставай страна огромная" и в кабинетах смотрят Российские каналы ТВ. Они не скрывают от прокурора до рядового мента, что ждут Рашистов. А СБУ и ДБР знают и только ловят партизан с оружием, которые готовятся дать отпор если что и садят их в тюрьмы. И все это знает Зеленский и Аваков. Никогда и никто не сломит их муравейник! Никто и никогда не примет нас в Европу, но будут помогать и контролировать, чтобы мы были как буфер между западом и востоком.
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25.06.2021 09:35 Ответить
Это слова президента:
"Молоде покоління Харкова вже не пам'ятає, що пов'язано з Жуковим: де там позитив і де там негатив. Для людей зрілих чи дорослих людей, чи для бабусь він був маршалом перемоги. Ну хай буде там ця вулиця", - https://www.youtube.com/watch?v=FixCRg1mNpg сказав Зеленський в етері від 24 червня.
Якими іменами називати вулиці, мають вирішувати самі регіони, вважає президент.
"Ви знаєте, по-перше, децентралізація - це філософія. Вона ж не тільки про те, що бюджети від держави пішли в місцеві органи влади. Це є рішення таких питань. Їм там на місцях зрозуміліше, як їм треба жити, по яких вулицях ходити", - сказав Зеленський.
"Вони самі там подорослішають, молодь виросте, прийде до мерії й скаже: "Так, у нас там Україна перемогла на Євро, давайте проспект того чи іншого називати проспект Шевченка Андрія". Мені здається, в цьому кайф, в цьому життя - дати можливість вибору. Це політичне питання. А я вважаю, що його просто треба перевести в питання еволюційне", - додав президент. Кому ще щось не зрозуміло???? https://suspilne.media/142193-na-miscah-zrozumilise-zelenskij-pro-prospekt-zukova-u-harkovi/
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25.06.2021 10:05 Ответить
По-моему это касается не только контрабандистов, много шума а на выходе тишина, они забыли что они не на сцене 95 квартала.
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25.06.2021 10:05 Ответить
Як сбу буде проти себе відкривати справи?
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25.06.2021 10:29 Ответить
 
 