Скоро три месяца, как ввели санкции против контрабандистов, а обещанных СБУ производств все еще нет, - журналист Плинский
Таможня, открывшая десятки производств на своих сотрудников, была вынуждена их закрыть. Поскольку СБУ не предоставила фактов коррупции.
Об этом в Facebook сообщает журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Коллеги тут сообщают, что после решения СНБО отстранить сотни коррумпированных таможенников все они вернулись на работу, а дисциплинарные производства по ним были закрыты. Но удивляться этому абсолютно ожидаемому результату не стоит", - говорится в сообщении.
По словам журналиста, инициатором отстранения выступала СБУ.
"... которая кроме списка "коррумпированных" сотрудников таможни, не смогла предоставить на СНБО сами факты коррупции этих людей. Это вызвало недовольство членов СНБО, на что Иван Баканов заявил что все есть и в течении двух-трех недель под каждую фамилию дадут факты. Так и решили. СНБО обязало таможню открыть дисциплинарки и отстранить этих людей. Но прошло несколько месяцев, обещанных фактов Баканов так и не предоставил, а таможня открывшая десятки производств была вынуждена их закрыть. Та же картина наблюдается и касательно самих контрабандистов. Скоро три месяца как начались по ним санкции, а уголовных дел мы не видим и не слышим. Зато видим факты того, как потоки которые отобрали у одних, оседлали те, кто отбирал - СБУ", - добавил Плинский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Молоде покоління Харкова вже не пам'ятає, що пов'язано з Жуковим: де там позитив і де там негатив. Для людей зрілих чи дорослих людей, чи для бабусь він був маршалом перемоги. Ну хай буде там ця вулиця", - https://www.youtube.com/watch?v=FixCRg1mNpg сказав Зеленський в етері від 24 червня.
Якими іменами називати вулиці, мають вирішувати самі регіони, вважає президент.
"Ви знаєте, по-перше, децентралізація - це філософія. Вона ж не тільки про те, що бюджети від держави пішли в місцеві органи влади. Це є рішення таких питань. Їм там на місцях зрозуміліше, як їм треба жити, по яких вулицях ходити", - сказав Зеленський.
"Вони самі там подорослішають, молодь виросте, прийде до мерії й скаже: "Так, у нас там Україна перемогла на Євро, давайте проспект того чи іншого називати проспект Шевченка Андрія". Мені здається, в цьому кайф, в цьому життя - дати можливість вибору. Це політичне питання. А я вважаю, що його просто треба перевести в питання еволюційне", - додав президент. Кому ще щось не зрозуміло???? https://suspilne.media/142193-na-miscah-zrozumilise-zelenskij-pro-prospekt-zukova-u-harkovi/