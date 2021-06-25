Скоро три месяца, как ввели санкции против контрабандистов, а обещанных СБУ производств все еще нет, - журналист Плинский

Таможня, открывшая десятки производств на своих сотрудников, была вынуждена их закрыть. Поскольку СБУ не предоставила фактов коррупции.

Об этом в Facebook сообщает журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Коллеги тут сообщают, что после решения СНБО отстранить сотни коррумпированных таможенников все они вернулись на работу, а дисциплинарные производства по ним были закрыты. Но удивляться этому абсолютно ожидаемому результату не стоит", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, инициатором отстранения выступала СБУ.

"... которая кроме списка "коррумпированных" сотрудников таможни, не смогла предоставить на СНБО сами факты коррупции этих людей. Это вызвало недовольство членов СНБО, на что Иван Баканов заявил что все есть и в течении двух-трех недель под каждую фамилию дадут факты. Так и решили. СНБО обязало таможню открыть дисциплинарки и отстранить этих людей. Но прошло несколько месяцев, обещанных фактов Баканов так и не предоставил, а таможня открывшая десятки производств была вынуждена их закрыть. Та же картина наблюдается и касательно самих контрабандистов. Скоро три месяца как начались по ним санкции, а уголовных дел мы не видим и не слышим. Зато видим факты того, как потоки которые отобрали у одних, оседлали те, кто отбирал - СБУ", - добавил Плинский.

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