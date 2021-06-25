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Киев (24762) Метрополитен (1006)

ЧП в киевском метро: на станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы. ФОТО

На "Майдане Незалежности" под поезд попал человек, движение поездов по синей линии метрополитена было временно приостановлено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook

"Движение поездов на синей линии "Теремки" - "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" - "Героев Днепра" временно приостановлено. Падение пассажира на рельсы на станции "Майдан Незалежности", - сказано в сообщении.

Очевидцы происшествия сообщают, что человек сам прыгнул под поезд и вряд ли остался жив.

В настоящее время движение поездов возобновлено.

ЧП в киевском метро: на станции Майдан Незалежности пассажир упал на рельсы 01
ЧП в киевском метро: на станции Майдан Незалежности пассажир упал на рельсы 02

ЧП в киевском метро: на станции Майдан Незалежности пассажир упал на рельсы 03

ЧП в киевском метро: на станции Майдан Незалежности пассажир упал на рельсы 04
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в рай не попадет даже если невыносимо православный - радостные пассажиры таких ласковых ему натолкают вслед шо св. Петр на бутылку от смущения попадет.
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25.06.2021 09:27 Ответить
Прыгал с криками: "Ты же обещал!"?????
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25.06.2021 09:42 Ответить
Разочаровался в своем выборе президента наверно...
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25.06.2021 10:37 Ответить
фото, як у тому анекдоті про лекцію "4 види любові з демонстрацією слайдів"
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25.06.2021 12:01 Ответить
 
 