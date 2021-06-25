ЧП в киевском метро: на станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы. ФОТО
На "Майдане Незалежности" под поезд попал человек, движение поездов по синей линии метрополитена было временно приостановлено.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook
"Движение поездов на синей линии "Теремки" - "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" - "Героев Днепра" временно приостановлено. Падение пассажира на рельсы на станции "Майдан Незалежности", - сказано в сообщении.
Очевидцы происшествия сообщают, что человек сам прыгнул под поезд и вряд ли остался жив.
В настоящее время движение поездов возобновлено.
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Yuriy Smith
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