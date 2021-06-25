"ЕС" об обвинениях президента в адрес Порошенко: "Путин х**ло, а Зеленский брехло"
"ЕС" опровергает все обвинения, которые президент Владимир Зеленский озвучил на канале "1+1" в адрес своего предшественника Петра Порошенко. В политсиле заявили, что только президентский иммунитет защищает Зеленского от уголовной ответственности.
Об этом говорится в заявлении "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"Как Путин х**ло, так Зеленский брехло. На циничной лжи шел на президентство. На такой же лжи пытается удержаться у власти. И во время избирательной кампании, и теперь главным его медийным инструментом остается канал Коломойского-Медведчука, который владельцы сдали в аренду Офиса Президента.
В четверг в сервильном интервью украинской Скабеевой-Мосийчук Зеленский очередной раз допустил хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого Президента и распространил российский нарратив "война потому, что на ней Порошенко зарабатывает".
Господин Зеленский, проснитесь, Порошенко уже более двух лет не Президент. Война продолжается. Может, пора у себя "заробитчан поискать"?
Ваше время обвинять предшественников кануло в Лету. Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие. За 150 000 умерших от коронавируса, по данным Национальной академии наук, потому что Минздрав по вашему указанию эту трагическую статистику занизил втрое.
За разграбленный "антиковидный фонд" и большое крадивныцтво. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины.
За то, что "эпоху бедности" вы превратили в эпоху нищеты, а вместо обещанного вами год назад снижение тарифов на ЖКУ вдвое, Правительство обнародовало план их постоянного и непрерывного увеличения.
За сдачу россиянам спецоперации по задержанию военных преступников из банды Вагнера - вы фактически выступили с явкой с повинной. Cами позвонили шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене - и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя. Как юрист-недоучка должны знать, что чистосердечное признание смягчает ответственность.
"Европейская Солидарность" официально заявляет, что все обвинения, которые Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности", - заявили в "ЕС".
Пожалуйста, подождите...
оба хороши.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/06/24/7124824/
Но в данном случае с ним трудно не согласитсья.
ЛЮБОЙ следующий президент ЛЮБОЙ политической окраски сможет его посадить за госизмену. Он потому что реально дурачок - взять и на камеру сказать что он сам слил международную операцию, которая готовилась спецслужбами союзников нескольких стран, у которых ты сегодня имеешь наглость требовать - а почему мы не в НАТО.
Идиот. Но не больше идиот чем те кто его выбирал и продолжает выбирать.
В истории было 2 президента Украины, которые
1. приняли ее с падающей промышленностью, и
2. сдали с растущей промышленностью.
Кучма и Порох.
Кучма стар, и от политики отошел.
Порох в отличной форме.
Пардон, а КТО "САМЫЙ ЛУЧШИЙ"???!
Может зелепень? - получивший профицитный бюджет и рост производства, отлаженные отношения с союзниками и МВФ - и все просравший за 4 месяца?
Или ябукевич с азировым?
Но и Барыга - не лучше...
Тут 2,5 года все гбры-сбу-гпу-мвд-набу и прочая и прочая искали хоть одну украденную копейку.
хер нашли.
Но у тебя полно фактов, наверное?
Мы тебя уважно слухаємо.
Надеюсь, единокровные Зебил и Барыга будут сидеть в одной камере.
А страной будут провить Патриоты, проверенные фронтом!
Пестун, трус и российский шпион
У "стовпчик" було незручно - багато місця займає! Мусив писать у рядочки - по буквах алфавіту!!!
Но не могу не добавить Порошенко - ракло.
Даже если Порохатый Барыга будет единственным кандидатом во Вселенной и всё человечество за него проголосует - и тогда не буду голосовать за Порохатого Шоколатье.
национальных лидеров этого времени ,это все равно что стрелять в ногу начинающему программисту осваиваемущему впервые C++ /
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.