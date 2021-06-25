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Зеленский (19005) Порошенко (19477) 1+1 (167) Мосийчук (347) Европейская Солидарность (1038)

"ЕС" об обвинениях президента в адрес Порошенко: "Путин х**ло, а Зеленский брехло"

"ЕС" опровергает все обвинения, которые президент Владимир Зеленский озвучил на канале "1+1" в адрес своего предшественника Петра Порошенко. В политсиле заявили, что только президентский иммунитет защищает Зеленского от уголовной ответственности.

Об этом говорится в заявлении "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Как Путин х**ло, так Зеленский брехло. На циничной лжи шел на президентство. На такой же лжи пытается удержаться у власти. И во время избирательной кампании, и теперь главным его медийным инструментом остается канал Коломойского-Медведчука, который владельцы сдали в аренду Офиса Президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уверен, что Медведчук и Порошенко вместе зарабатывали на войне

В четверг в сервильном интервью украинской Скабеевой-Мосийчук Зеленский очередной раз допустил хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого Президента и распространил российский нарратив "война потому, что на ней Порошенко зарабатывает".

Господин Зеленский, проснитесь, Порошенко уже более двух лет не Президент. Война продолжается. Может, пора у себя "заробитчан поискать"?

Ваше время обвинять предшественников кануло в Лету. Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие. За 150 000 умерших от коронавируса, по данным Национальной академии наук, потому что Минздрав по вашему указанию эту трагическую статистику занизил втрое.

За разграбленный "антиковидный фонд" и большое крадивныцтво. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины.

За то, что "эпоху бедности" вы превратили в эпоху нищеты, а вместо обещанного вами год назад снижение тарифов на ЖКУ вдвое, Правительство обнародовало план их постоянного и непрерывного увеличения.

За сдачу россиянам спецоперации по задержанию военных преступников из банды Вагнера - вы фактически выступили с явкой с повинной. Cами позвонили шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене - и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя. Как юрист-недоучка должны знать, что чистосердечное признание смягчает ответственность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его. ВИДЕО

"Европейская Солидарность" официально заявляет, что все обвинения, которые Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности", - заявили в "ЕС".

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Топ комментарии
+61
так и зеленский - *****. брехло - это в нагрузку
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25.06.2021 09:44
+58
Тут и до слива по Вангеровцам было понятно, что зеленский *****. Другой вопрос как объяснить это 73 % зебилов
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25.06.2021 09:46
+50
Заметь тонкость.От Пороха ОДИНАКОВО срутся лаптеногие рашисты и предатели Украины....просто ФАКТ.
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25.06.2021 09:57
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Оба хороши!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.06.2021 10:07 Ответить
ну это как кто-то тебя оббрехал, а потом сам обосрался.
оба хороши.
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25.06.2021 10:23 Ответить
Зеля - БРЕХЛО! Ла-ла-ла-ла!
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25.06.2021 10:09 Ответить
Оманське брехло.
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25.06.2021 10:11 Ответить
Существо, делающее вид, что оно сейчас президент, несёт подобный бред специально для неполноценных, которые за оно голосовали... Они такое употребляют аж причмакивают...
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25.06.2021 10:11 Ответить
ЗЕ - лживый лицемер !
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25.06.2021 10:12 Ответить
Сцыкливый лицемер.
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25.06.2021 14:07 Ответить
зеленский шмыга бульбенфюрера и охметова
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25.06.2021 10:15 Ответить
почитайте очень интересную статью о том как кацапы пытались в прошлом году двинуть додона повторно в президенты Молдовы. оцените суммы и направления работы

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/06/24/7124824/
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25.06.2021 10:18 Ответить
«Обманывание в довольстве - преступнее лганья от нужды, и лживость в королях гаже, чем в нищих».© Уильям Шекспир
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25.06.2021 10:22 Ответить
не считаю Порошенко идеальным президентом и самым лучшим и т.д. и т.п., хотя я тут и прослыл порохоботом.
Но в данном случае с ним трудно не согласитсья.

ЛЮБОЙ следующий президент ЛЮБОЙ политической окраски сможет его посадить за госизмену. Он потому что реально дурачок - взять и на камеру сказать что он сам слил международную операцию, которая готовилась спецслужбами союзников нескольких стран, у которых ты сегодня имеешь наглость требовать - а почему мы не в НАТО.

Идиот. Но не больше идиот чем те кто его выбирал и продолжает выбирать.
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25.06.2021 10:24 Ответить
на самом деле там ситуация немного другая. подоляк-дерьмак-татаров ломают голову как уменьшить имиджевую катастрофу преЗЕка с выходом фильма о вагнеровцах. ведь ни для кого не секрет, что ми-6 и американцы держат фильм на полке с целью уничтожить рейтинг преЗЕрватива в случае перехода ним красных линий. вчерашним "признанием", преЗЕрвативы хотят уменьшить имиджевый провал в будущем. но тупоголовые квартальные клоуны не понимают главного, что у американцев и британцев так много компромата за зеленого мародера, что фильм про вагнеровцам будет детским лепетом.
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25.06.2021 10:36 Ответить
А вот тут не понял.
В истории было 2 президента Украины, которые
1. приняли ее с падающей промышленностью, и
2. сдали с растущей промышленностью.

Кучма и Порох.
Кучма стар, и от политики отошел.
Порох в отличной форме.

Пардон, а КТО "САМЫЙ ЛУЧШИЙ"???!
Может зелепень? - получивший профицитный бюджет и рост производства, отлаженные отношения с союзниками и МВФ - и все просравший за 4 месяца?
Или ябукевич с азировым?
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25.06.2021 10:47 Ответить
Про Зебила - правильно.
Но и Барыга - не лучше...
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25.06.2021 10:28 Ответить
Та, да он вед. жонку твою чпокнул, и брата убил. Или то не все правда!
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25.06.2021 10:41 Ответить
Молодца! Цукерку можешь получить у Пеци)))
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25.06.2021 11:32 Ответить
и чего ж Порох набарыжыл, дядя?
Тут 2,5 года все гбры-сбу-гпу-мвд-набу и прочая и прочая искали хоть одну украденную копейку.
хер нашли.

Но у тебя полно фактов, наверное?
Мы тебя уважно слухаємо.
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25.06.2021 10:43 Ответить
Все нашли. Но никто пока не наказал. Понял, петешлюх?
Надеюсь, единокровные Зебил и Барыга будут сидеть в одной камере.
А страной будут провить Патриоты, проверенные фронтом!
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25.06.2021 11:32 Ответить
Да мы видели как нашли. Порох за Венекдитовой бегал, чтоб подозрение подписала как положено. Так фиг догонишь. А знаешь почему ? потому что прошлый зелин прокурор , Рябошапка, сказал , что если это подписать, то судить будут не Пороха, потому что не за что, а того, кто подписала, за злоупотребление служебным положением. Но он не дурак, тоже поэтому бегал от Пороха Венекдитова продолжила славную традицию - бояться Пороха
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25.06.2021 14:48 Ответить
Та є факти. " Найвеличніший лідер **********" заявив, що Порошенко і Медведчук наживалися на війні наДонбасі.
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25.06.2021 11:37 Ответить
нє, не каєшся... Будеш в мене в кондуїті жирним тупоголовим зебілом
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25.06.2021 10:46 Ответить
Барижні цукеркові повії дуже живучі. Чи не так, Мурчику)))?
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25.06.2021 11:37 Ответить
гомосятина сволотна, сиди на пляшці рівно
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25.06.2021 13:19 Ответить
Істерика - ознака слабкості. Чи не так, барижна повіє?
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25.06.2021 14:52 Ответить
Топишь за вагнерцев?
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25.06.2021 10:56 Ответить
Все правильно ответили.
Пестун, трус и российский шпион
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25.06.2021 10:40 Ответить
БРАВО!... подпишусь под всеми словами этого текста....
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25.06.2021 10:48 Ответить
Добре, батько, добре!
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25.06.2021 11:34 Ответить
Т а це вони ще мягко висловилися, назвали одне з більш ніж кілька десятків "милозвучних" прізьвиськ.
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25.06.2021 11:45 Ответить
Я наколекціонував уже 226 штук!!!
У "стовпчик" було незручно - багато місця займає! Мусив писать у рядочки - по буквах алфавіту!!!
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25.06.2021 13:30 Ответить
Так справа може дійти і до кількатомних книг, як свого роду "Історія України", ще три роки попереду, так що може бути мінімум 5-томне видання. Персонаж не підведе.
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25.06.2021 15:04 Ответить
Ну на кількатомники не знаю а от збірник анекдотів та віршиків про "Блазня" і його поплічників вже налічує 61 сторінку!
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25.06.2021 15:28 Ответить
Правильно, хватит уже подбирать слова, нужно называть вещи своими именами, Зеленский такое же ***** как и путлер
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25.06.2021 10:53 Ответить
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!!
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25.06.2021 11:07 Ответить
Лохорату у него осталось 19%. Поэтому ЗЕбилы сц...ть проводить какой-либо референдум.
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25.06.2021 11:13 Ответить
Вчера у Скубейчук собралось концентрированное стадо говноедов,которые ни слова не сказали про факап с вагнеровцами,а всю передачу занимались риммингом зеленоно очка.
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25.06.2021 11:35 Ответить
Всё верно и точно описали...особенно про тарифы...Раньше ЗЕскот визжал про тарифный геноцид ат бариги мародьора..а сейчас когда тарифы и кстати ещё и проезд поднимают то ЗЕскот такой -- для ЗЕбубачки ничего не жалко, можем и больше платить...
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25.06.2021 12:21 Ответить
Мне нравится ЕС. Только пусть ключевые фигуры этой партийки выразят свое личное мнение обо всем !В том числе и лидер ! Эдак 3-4 часа перекрестного обвинения!Именно обвинения. Я хочу знать ,что из себя представляют люди которых мое с детства украинское мнение не выбирало и не выдвигало никуда.но они тем не менее представляют меня как украинца. И как они в этой партии называющей себя проукраинской оказались,кроме как по должостной объязанности. Я к стати себя украинцем чувствовал с 5 лет как мин. но почему то меня ни одна так называемая проукраинская партия не попросила влиться в свои ряды. Я безресурсный.И моя политическая альтернатива- пойти на войну в 60 лет и всем показать свой уровень приемлемого украинского свободомыслия. Т.э слиться как можно быстрее от ранений ,десятка болезней которыми я обзавелся за время тяжелого труда на благо подлецов с украинофильским лицом или украинофобским....,безразницы. или альтернативного время повреждения проведенного за компьютером в угоду лайковым украинофилам. Хер вам.Большой и толстый ХЕР.
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25.06.2021 14:23 Ответить
Шо за маячня, діду?
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26.06.2021 01:31 Ответить
Сам ты дид! Мой возрост и моя гражданская позиция не делают меня долбнем или чмом. Мне нравится Украина. Нет не так .Я люблю Украину ,хотя ее жители не раз доводили меня до истерики.ненависти ,презрения ...Но я пока в Украине и украинцах не разочаровался.
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28.06.2021 10:47 Ответить
Вот абсолютно согласен: "Путин х**ло, а Зеленский брехло".
Но не могу не добавить Порошенко - ракло.
Даже если Порохатый Барыга будет единственным кандидатом во Вселенной и всё человечество за него проголосует - и тогда не буду голосовать за Порохатого Шоколатье.
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25.06.2021 15:00 Ответить
Я горжусь ,что голосовал за Пороха! И ни капельки не согласен с избранием Зеленского. Но за Пороха ,я не проголосую больше НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО!. Не потому ,что он плох ,а потому ,что он еще одно СЕРЪЕЗНОЕ препятствие на пути к развитию моей страны.
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25.06.2021 15:44 Ответить
А самое большое говнище в ватной куртуазности.
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26.06.2021 16:47 Ответить
скорее всего голосовал ты за путина , а тут подрабатываешь троллем .
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25.06.2021 21:12 Ответить
Зеленского нельзя посадить на 100500 лет . Это крайняя глупость внедренная не знаю кем в наши мозги! надо не садить дебилов ,а зрело отвечать за свой ВЗРОСЛОГО уровня ,выбор. И эта зрелость у нас с вами не за горами.Я думаю ,что мы все что только можно цивилизационного -просрем!затем -профукаем ,затем -про.****. У нас нет -АЛЬТЕРНАТИВЫ!. Так как мы не видели лучшего !НИКОГДА!!! Каждый наш шаг -абсолютно для нас внове.И напрягать наш народ какой то долбонутой сумятицей в головах наших

национальных лидеров этого времени ,это все равно что стрелять в ногу начинающему программисту осваиваемущему впервые C++ /
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25.06.2021 15:39 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/25/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vyklykaty-zelenskogo-na-zasidannya-tsk-u-spravi-vagnerivcziv-petro-poroshenko/ Партія і фракція в ВР «Європейська Солідарність» вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі «вагнерівців» - відео "Викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців»".
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.
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25.06.2021 17:30 Ответить
Головне - щоб у залі, де буде засідать комісія, був широкий стіл - щоб було де Зеленського мордою повозить!
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25.06.2021 17:35 Ответить
Нелох - 2в1
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25.06.2021 19:47 Ответить
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