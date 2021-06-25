"ЕС" об обвинениях президента в адрес Порошенко: "Путин х**ло, а Зеленский брехло"

"ЕС" опровергает все обвинения, которые президент Владимир Зеленский озвучил на канале "1+1" в адрес своего предшественника Петра Порошенко. В политсиле заявили, что только президентский иммунитет защищает Зеленского от уголовной ответственности.

Об этом говорится в заявлении "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Как Путин х**ло, так Зеленский брехло. На циничной лжи шел на президентство. На такой же лжи пытается удержаться у власти. И во время избирательной кампании, и теперь главным его медийным инструментом остается канал Коломойского-Медведчука, который владельцы сдали в аренду Офиса Президента.

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В четверг в сервильном интервью украинской Скабеевой-Мосийчук Зеленский очередной раз допустил хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого Президента и распространил российский нарратив "война потому, что на ней Порошенко зарабатывает".

Господин Зеленский, проснитесь, Порошенко уже более двух лет не Президент. Война продолжается. Может, пора у себя "заробитчан поискать"?

Ваше время обвинять предшественников кануло в Лету. Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие. За 150 000 умерших от коронавируса, по данным Национальной академии наук, потому что Минздрав по вашему указанию эту трагическую статистику занизил втрое.

За разграбленный "антиковидный фонд" и большое крадивныцтво. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины.

За то, что "эпоху бедности" вы превратили в эпоху нищеты, а вместо обещанного вами год назад снижение тарифов на ЖКУ вдвое, Правительство обнародовало план их постоянного и непрерывного увеличения.

За сдачу россиянам спецоперации по задержанию военных преступников из банды Вагнера - вы фактически выступили с явкой с повинной. Cами позвонили шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене - и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя. Как юрист-недоучка должны знать, что чистосердечное признание смягчает ответственность.

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"Европейская Солидарность" официально заявляет, что все обвинения, которые Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности", - заявили в "ЕС".