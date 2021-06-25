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Голубовская о "дельта"-штамме коронавируса: "В любой момент может потребоваться огромное количество госпитализаций"

Голубовская о

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала об опасности "дельта"-штамма коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Варианты штаммов будут появляться. Нужно постоянно мониторить. 15 июня этот вариант "Дельта" в США внесли в список вариантов, вызывающих озабоченность. Это варианты, которые гораздо легче распространяются, они в три раза заразнее, чем обычные. Это означает, что в любой момент может потребоваться огромное количество госпитализаций, которые нужно будет обеспечить с сегодня на завтра", - отметила инфекционист.

Голубовская заявила, что из-за этого штамма в России резко увеличилась заболеваемость.

"Они ускользают частично от вакцинального и природного иммунитета. То, что делается в России – там просто страшно. Там вертикальные кривые повышения заболеваемости", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине может быть летняя волна коронавируса, связанная с "индийским" штаммом COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

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Да плевать на тот вирус, зеля признался в сливе по вагнеровцам. Это важнее!!!
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25.06.2021 09:48 Ответить
он даже гордится этим мол я вставил пистона самим американцам... кто бы дегенерату напомнил о судьбе Садама.. Каддафи..Президентов Египта...Усамы Бен Ладена..
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25.06.2021 09:56 Ответить
В этой фразе весь твой "интеллект", крейда.
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25.06.2021 09:56 Ответить
Велике крадівницьтво- еще один из многих поводов его судить в у ТЮРМУ. Дом ЗЕли-тюрма. Вагнеровцы-это полный зашквар. Та везде зашквар страшный... это шотА!
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25.06.2021 11:08 Ответить
"Дайте ей селёдки!"
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25.06.2021 10:08 Ответить
шестерка авакова так требует увеличения финансирования, а то велике крадівництво, 13тысяч не хватает, да и вообще, степанов курточку купил, другим тоже хочется.
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25.06.2021 10:12 Ответить
Голубовская требует не закрывать ковидные инфекционки. Даже не строить,а НЕ ЗАКРЫВАТЬ пока,а то супруниховский Ляшко начал их закрывать. А Дельта идет и локдаун может быть уже в августе. Китайский Короновакс,которым "щеплять"- вообще на него не действует. Смертность у Дельты вдвое больше, Пфайзер делят среди "Шлюх народу",мусоров и прокуроров. Достаточно посмотреть на то,что делается в Москве и что в Индии. Погугльте фото. Вообще-то непосредственно от Ковида померло 60 000 человек в Украине, от последствий еще примерно столько же. Степанов был тоже ЗЕлень, но тот хоть больницы открывал. А ЗЕлень разокрал ковидные на "Велике крадівництво". Половину денег ЗЕлень покрала тупо, толком почти ничего не построила. В основном местніе власти и так...развязочки освежила. Осенью у нас будет страшная ж...па с вирусом Дельта. Тот еще и вдвое заразнее.
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25.06.2021 11:05 Ответить
На сегодня в Киеве 2 инфекционки на ковид и одна недоинфекционка.Всех остальных перепрофилировали, сократили персонал, отпустили в отпуска. НСЗУ недоплатил за пролеченных врачам ( не так истории в Хелси оформили). Теперь всё собрать в короткий период не получится. Учитывая особенности дельта, деньги за пациентом не успеют. Заставить НСЗУ отработать те средства в виде санитаров, переворачивая ковидных больных не получится.Да здравствует естественный отбор, кто имеет смышленого врача- тот выживет, другому просто времени может не хватить, каждый час отбирает жизнь. А Ляшко и Радуцкогоне жалко.
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25.06.2021 11:35 Ответить
Еще пошире откройте ворота с лаптестаном, Индией и другими странами где этот вирус уже свирепствует и будет нам точно через неделю снова красная зона.
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25.06.2021 13:21 Ответить
 
 