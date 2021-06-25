Голубовская о "дельта"-штамме коронавируса: "В любой момент может потребоваться огромное количество госпитализаций"

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала об опасности "дельта"-штамма коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Варианты штаммов будут появляться. Нужно постоянно мониторить. 15 июня этот вариант "Дельта" в США внесли в список вариантов, вызывающих озабоченность. Это варианты, которые гораздо легче распространяются, они в три раза заразнее, чем обычные. Это означает, что в любой момент может потребоваться огромное количество госпитализаций, которые нужно будет обеспечить с сегодня на завтра", - отметила инфекционист.

Голубовская заявила, что из-за этого штамма в России резко увеличилась заболеваемость.

"Они ускользают частично от вакцинального и природного иммунитета. То, что делается в России – там просто страшно. Там вертикальные кривые повышения заболеваемости", - добавила она.

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