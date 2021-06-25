Зеленский о законопроекте об олигархах: "Сначала выстрел в воздух, а затем в тело"
Президент Владимир Зеленский считает, что законопроект о деолигархизации позволит олигархам тратить деньги на инвестиции, а не на политику.
Об этом глава государства заявил в интервью "1+1", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть такой принцип, и в моей жизни он такой, сначала выстрел в воздух, а затем в тело. От выстрел в воздух - это законопроект. Я считаю, выстрел в воздух – это современная демократия. Я считаю, что в Украине не может быть такой демократии, как в старой Европе, у нас нет времени. Выстрел в воздух - это шанс - станьте бизнесменами, выстрел в тело - это референдум", - отметил президент.
По словам Зеленского, если у нас государственность разрушится из-за того, что не будет олигархов, значит у нас не было государственности.
"Они (олигархи. - Ред.) не будут тратить деньги на политику, политиков. А эти деньги смогут тратить на инвестиции. Когда они не олигархи, их инвестиции хочется защищать. Кстати, от любой страны, потому что их деньги здесь. Если они вернут много денег не в государство, а в инвестиции, развивайте бизнес, никто не будет забирать, если у вас есть за рубежом миллиарды, возвращайте", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
он просто преступник и дурак.
Зелепупень, выстрелил в небо и ПРОМАЗАЛ.
Так лох в 43 годика или уже абсолютная лошара?
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считает деньги полученные от олигархов и остальное его не волнует
Зеленський вирішив, що краще самому визнати, що скоїв державну зраду. Це явка з повинною і вже завтра має бути ініційована процедура імпічменту.
Європейська Солідарність:
Як Путін х**ло, так Зеленський брехло. На цинічній брехні йшов на президентство. На такій же брехні намагається утримуватися при владі.
Чергова порція зеленого лайна:
RIPRV:
Зе попри "відсутності операції Ванергейт", подзвонив Лукашенку розказати всю інформацію про вагнерівців, про яких Зеленський не в курсі, бо операції, як ми знаємо ніколи не було, бо це була спецоперація іншої держави!
Після цього Зе очікував, що вагнерівців передадуть саме нам!
Цікаво, як придворні блогери Банкової будуть коментувати це зізнання Нелоха?
Явка с повинной. Это как путин про крым - год повторял "нас там нет" и вдруг - да мы забрали крым. мерзкой твари по паре.
amosov fm:
Судячи зі слів Зеленського, він Лукашенку довіряв більше ніж Вашингтону. Лукашенку! Більше ніж Штатам... чи можна брати ширше - більше, ніж НАТО. Тепер ми випрошуємо ПДЧ.
Наполеон.
махно:
Интервью в записи. Болтануть можно в прямом эфире. Это спланировано. Они показывают, что им на всех нас@ать. Он там и в ватности признаётся. Проспект Жукова в Харькове это очень прекрасно. Ну и Порох заноза у него навсегда.
Hellis:
Зеленский рад, что передал информацию о вагнеровцах лично сам и лично Лукашенко ( со слов Вовика). И что там теперь у нас по встрече с Байденом будет, интересно? Прям ощущение, что Вовика кто-то надоумил это сказать. Ну не может быть, чтоб мальчик 42 годика был таким идиотом!
Иван:
Боже,що воно меле?! По словам цього "убожества"західні партнери "тянули" Україну,щоб впіймати ВОРОГІВ України,а воно "сопротівлялось". Та за це, дійсно, зразу на Колиму, маленьке мчо!
Олег Землянський:
Зеленский про то как он сорвал операцию : "відбулось те що відбулось"... .Ну ****. НОЛЬ ответственности в этой фразе. Просто "ВІДБУЛОСЬ" и всё. Как буд-то бы само. Как буд-то бы его звонок Луке и срыв операции никак не связаны... П*дор, **** конченная !!!! (( Урыть ТВАРЬ !!!
Виктор Онегин:
Зеленский выводит Ермака из под удара,судя по всему он более ценный кадр чем сам клоун и его потеря для РФ будет более весомая чем Зеленского.
Олег Єфімчук:
Зеленський навіть не усвідомлює ті тексти, які йому пропонують озвучувати ротом.
Зе зробив зізнання у держзраді, бо близьке оточення переконало його, що він рятував країну...)
Черговий доказ того, що у нас не президент, а тупа наркозалежна маріонетка...
Пум-пурум:
1. Это не интервью, это плохинькая пьеска в исполнении Зе.
2. Смонтированная версия просматривалась всеми причастными из жОПы.
3. Вью вышло на онале Какпмойского.
С учётом вышепересисленного: КОГО ВЫГОРАЖИВАЕТ Зе? Кто настолько важен, что сливают лично Зюзю?
Кирилл Лавров:
А мимика до чего ж дебильная, эти постоянные ужимки, кривляния, гундосинье, сплошное косноязычие... Брехло. Лицо страны!
Страшный сержант:
Воістину зустрілись два лайна Г+Г. Я не розумію як на це взагалі можна дивитись. Але все що говориться цим ушльопком треба стенографувати для протоколу, протоколу майбутньої кримінальної справи.
...
Ніт. У нього спочатку постріл у повітря - а потім із тіла гімно полізло (бо Зюзя схарапудився від звуку пострілу)
https://www.youtube.com/hashtag/drozdov #DROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція
💥 Коренізація, або Зло теж може бути синьо-жовтим | Прямим текстом
https://youtu.be/s_VOfg69YIc
Надії на ВР немає, бо там монопєнісуальна бараняча більшість.
На те, що воно саме складе повноваження і піде у відставку - теж.
Єдиним рішенням є Майдан, але в мене таке враження, що нас до цього рішення навмисно ************, бо це, з одного боку, дозволило б дійсно покарати покидьків, а з іншого - дало б змогу ********* розпочати військове вторгнення під виглядом операції по захисту "руццкогаварящщих"
И это будет не пуля...
Ти диви - стареньке, недолуге, а ще тіпається.
Тебе що, ковід не бере?
Хоча він справді лайно - не їсть)))
Все олигархи - по определению бизнесмены. А "олигархами" они становятся чтобы "решать вопросы".А вопросы они решают, т.к. не работают законы (типа, равные для всех). А законы не работают, так как тотальная коррупция всего и вся! И в кого ты собралось стрелять? В олигархов, которые просто пользуются возможностями или в десятки тысяч судей, прокуроров, ментов, чиновников, которые олигархам эти возможности предоставляют?
Это я сделал 2 предупредительных выстрела...
Из пистолета???
Нет, из организьма!