Нарратив РФ о "посреднике" в Украине препятствует мирным переговорам, - заявление ЕС в ОБСЕ
Евросоюз отвергает российский нарратив с изображением РФ как якобы посредника в "внутриукраинском конфликте", что препятствует содержательным переговорам в Минском и Нормандские форматах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 24 июня.
"Мы отвергаем нарратив России с изображением себя в качестве посредника во "внутриукраинском конфликте", препятствуя тем самым содержательной дискуссии как в ТКГ, так и в нормандской формате. Минский протокол, подписанный Российской Федерацией, однозначно утверждает, что ТКГ включая представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ и поэтому Россия четко взяла на себя обязывающую ответственность за мирное урегулирование конфликта и выполнение Минских договоренностей", - отмечается в заявлении.
В этом смысле в Евросоюзе назвали попытки России узаконить так называемые "народные республики" на востоке Украины "неконструктивными".
"Комплекс мер предусматривает только консультации с так называемыми "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей" по конституционным изменениям и особого порядка местного самоуправления (особый статус), а также закона о местных выборах. Мы призываем Россию, как сторону конфликта, конструктивно присоединиться к дискуссиям в ТКГ и полностью выполнить Минские договоренности", - заявили в ЕС.
Как сообщалось, в предложениях высокого представителя ЕС и Европейской комиссии относительно дальнейших отношений с РФ европейская сторона прямо называет Кремль стороной конфликта на востоке Украины и выражает тревогу по поводу попыток Москвы позиционировать себя как посредника.
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Мы призываем Россию, как сторону конфликта, конструктивно присоединиться к дискуссиям в ТКГ и полностью выполнить Минские договоренности", - заявили в ЕС.
можно начать с первого пункта - и его Россия до сих пор не выполнила.
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E) Торнадо-С », «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
Отвод тяжёлых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
3. Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ с применением технических средств.
4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
7. Обеспечение безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины.
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-31 [note 1] .
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_ref-31 ↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;право на языковое самоопределение;участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;государственную поддержку социально-экономического развития территорий;содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.