Нарратив РФ о "посреднике" в Украине препятствует мирным переговорам, - заявление ЕС в ОБСЕ

Евросоюз отвергает российский нарратив с изображением РФ как якобы посредника в "внутриукраинском конфликте", что препятствует содержательным переговорам в Минском и Нормандские форматах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 24 июня.

"Мы отвергаем нарратив России с изображением себя в качестве посредника во "внутриукраинском конфликте", препятствуя тем самым содержательной дискуссии как в ТКГ, так и в нормандской формате. Минский протокол, подписанный Российской Федерацией, однозначно утверждает, что ТКГ включая представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ и поэтому Россия четко взяла на себя обязывающую ответственность за мирное урегулирование конфликта и выполнение Минских договоренностей", - отмечается в заявлении.

В этом смысле в Евросоюзе назвали попытки России узаконить так называемые "народные республики" на востоке Украины "неконструктивными".

"Комплекс мер предусматривает только консультации с так называемыми "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей" по конституционным изменениям и особого порядка местного самоуправления (особый статус), а также закона о местных выборах. Мы призываем Россию, как сторону конфликта, конструктивно присоединиться к дискуссиям в ТКГ и полностью выполнить Минские договоренности", - заявили в ЕС.

Как сообщалось, в предложениях высокого представителя ЕС и Европейской комиссии относительно дальнейших отношений с РФ европейская сторона прямо называет Кремль стороной конфликта на востоке Украины и выражает тревогу по поводу попыток Москвы позиционировать себя как посредника.

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