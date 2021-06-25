Часто говорят, что украинская политика грязная. Сказать, что ошибаются, будет неправдой, - Разумков
Глава парламента Дмитрий Разумков главной целью для общества считает очищение власти.
Об этом Разумков заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Спикер Рады отметил, что люди должны перестать воспринимать власть как что-то инородное в государстве.
"Мы очень часто говорим, что украинская политика грязная. И сказать, что мы ошибаемся, это будет тоже неправда. Но все хорошо помнять слова "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят". Поэтому и для себя лично, и для Верховной Рады мы должны сделать так, чтобы власть стала чистой, открытой, откровенной. И властью, которой будут верить люди", - подчеркнул Разумков.
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После того, как ЗЕ открыто признался в работе на РФ, даже слово "грязная" не отражает всей глубины говна, в которое погрузилась Украина после 2019 года.