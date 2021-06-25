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ВР (27371) Разумков Дмитрий (1520)

Часто говорят, что украинская политика грязная. Сказать, что ошибаются, будет неправдой, - Разумков

Часто говорят, что украинская политика грязная. Сказать, что ошибаются, будет неправдой, - Разумков

Глава парламента Дмитрий Разумков главной целью для общества считает очищение власти.

Об этом Разумков заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Спикер Рады отметил, что люди должны перестать воспринимать власть как что-то инородное в государстве.

"Мы очень часто говорим, что украинская политика грязная. И сказать, что мы ошибаемся, это будет тоже неправда. Но все хорошо помнять слова "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят". Поэтому и для себя лично, и для Верховной Рады мы должны сделать так, чтобы власть стала чистой, открытой, откровенной. И властью, которой будут верить люди", - подчеркнул Разумков.

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Топ комментарии
+9
Вы пришли в раду на тотальной лжи, и будете корчить из себя праведников?! Походу нас ожидают времена ещё большей лжи.
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25.06.2021 10:18
+5
Ой, а хто ж українську політику зробив брудною, не риганавти ззєшоблою часом?
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25.06.2021 10:18
+4
Это точно.

После того, как ЗЕ открыто признался в работе на РФ, даже слово "грязная" не отражает всей глубины говна, в которое погрузилась Украина после 2019 года.
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25.06.2021 10:25
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Вы пришли в раду на тотальной лжи, и будете корчить из себя праведников?! Походу нас ожидают времена ещё большей лжи.
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25.06.2021 10:18 Ответить
Ой, а хто ж українську політику зробив брудною, не риганавти ззєшоблою часом?
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25.06.2021 10:18 Ответить
..так і "помаранчові" фарбувались во всі "кольори"..Цей "бомонд"-без винятку-"комуністично-кримінальний" весь цей час,використовуючий патріотизм українців-для власного збагачення,навіть з ворогами!!
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25.06.2021 11:59 Ответить
і як же в ту діжку "політику" стараються залізти - і чого б це ....
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25.06.2021 10:20 Ответить
разумков всячески пытается дистанцироваться от Зеленой плесени.
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25.06.2021 10:21 Ответить
недоразумков, прийде час і ви будете покарані
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25.06.2021 10:24 Ответить
Это точно.

После того, как ЗЕ открыто признался в работе на РФ, даже слово "грязная" не отражает всей глубины говна, в которое погрузилась Украина после 2019 года.
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25.06.2021 10:25 Ответить
эта политика просто... дерьмовая....
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25.06.2021 10:57 Ответить
 
 