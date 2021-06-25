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кризис (2745) судебная реформа (1801) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков надеется, что законопроект о судебной реформе будет принят в ближайшее время: Это дополнительное пространство для маневра

Разумков надеется, что законопроект о судебной реформе будет принят в ближайшее время: Это дополнительное пространство для маневра

Чиновники на местах должны по полной использовать окно возможностей, которое представляет собой кризис.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня все находятся в кризисной ситуации. Но кризис - это окно возможностей, с которого ты можешь идти вверх, или проседать вниз. Сегодня каждый на своем месте должен сделать так, чтобы это окно возможностей мы использовали по полной. Очень много будет зависеть и от ВР, от тех законов, которые принимаются", - отметил он.

Очень важной, по мнению спикера является судебная реформа.

"Сегодня она (законопроект. - Ред.) также находится на рассмотрении ВР и я надеюсь, что будет принята в ближайшее время. Это дополнительное пространство для маневра", - добавил он.

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Какие ещё могут быть маневры,тут президент вашей зеленой шайки в госизмене сознался,вы уже все бежать должны не оглядываясь!
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25.06.2021 10:25 Ответить
Британский эсминец очень хорошо показал как надо маневрировать.
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25.06.2021 10:26 Ответить
После картавого кокошника пришла очередь пучеглазой жабы квакать в инфо поле
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25.06.2021 10:28 Ответить
Опять свои же будут чесать своих же за ушком и оценивать преданность общему делу обогащения судейской мафии! Пока минимум 90% судей не поменяем , а тех кто воровал не накажем , ни одна реформа не будет успешной!
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25.06.2021 10:45 Ответить
 
 