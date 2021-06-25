Разумков надеется, что законопроект о судебной реформе будет принят в ближайшее время: Это дополнительное пространство для маневра

Чиновники на местах должны по полной использовать окно возможностей, которое представляет собой кризис.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня все находятся в кризисной ситуации. Но кризис - это окно возможностей, с которого ты можешь идти вверх, или проседать вниз. Сегодня каждый на своем месте должен сделать так, чтобы это окно возможностей мы использовали по полной. Очень много будет зависеть и от ВР, от тех законов, которые принимаются", - отметил он.

Очень важной, по мнению спикера является судебная реформа.

"Сегодня она (законопроект. - Ред.) также находится на рассмотрении ВР и я надеюсь, что будет принята в ближайшее время. Это дополнительное пространство для маневра", - добавил он.

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