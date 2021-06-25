В отношении мэра Ривного Третяка открыто уголовное производство за угрозы ромам, - полиция
Полиция открыла уголовное производство в отношении мэра города Александра Третяка за угрозы ромам. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.
В полиции подтвердили, что производство открыто по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.
"Да, открыто производство по этой статье", - сообщили в пресс-службе.
Ему грозит наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400-8 500 гривен) или же ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, 9 июня в эфире местной радиостанции Третяк высказался о ромах в Ривном так: "Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье". Позже он извинился за свои слова.
Пожалуйста, подождите...
А що там кажуть правопохоронні органи з приводу акту державної зради, що був вчинений президентом і в якому він публічно зізнався?
Дозволили йому стати нардепом.
Українофоби на марші.
Торговцы наркатой.
За йлго позицію патріота.
А то ще якихось ромів попридумували