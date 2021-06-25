В отношении мэра Ривного Третяка открыто уголовное производство за угрозы ромам, - полиция

Полиция открыла уголовное производство в отношении мэра города Александра Третяка за угрозы ромам. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции подтвердили, что производство открыто по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.

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"Да, открыто производство по этой статье", - сообщили в пресс-службе.

Ему грозит наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400-8 500 гривен) или же ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, 9 июня в эфире местной радиостанции Третяк высказался о ромах в Ривном так: "Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье". Позже он извинился за свои слова.