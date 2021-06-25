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В отношении мэра Ривного Третяка открыто уголовное производство за угрозы ромам, - полиция

В отношении мэра Ривного Третяка открыто уголовное производство за угрозы ромам, - полиция

Полиция открыла уголовное производство в отношении мэра города Александра Третяка за угрозы ромам. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции подтвердили, что производство открыто по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье"

"Да, открыто производство по этой статье", - сообщили в пресс-службе.

Ему грозит наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400-8 500 гривен) или же ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также читайте: Мэр Ривного Третяк извинился за слова о ромах

Напомним, 9 июня в эфире местной радиостанции Третяк высказался о ромах в Ривном так: "Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье". Позже он извинился за свои слова. 
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Топ комментарии
+15
ну це зрозуміло, образив "мілашек", що займаються наркотой, крадіжками, видурюють гроші у стареньких..
А що там кажуть правопохоронні органи з приводу акту державної зради, що був вчинений президентом і в якому він публічно зізнався?
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25.06.2021 10:29
+11
Полиция открыла уголовное дело, за угрозы людям, у которых даже нет паспортов Украины.
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25.06.2021 10:30
+7
Проти сєпара-колаборанта, мера Добропілля Аксьонова, який організовув антиукраїнський "референдум" Авакян з Бакановим справ не відкривають.
Дозволили йому стати нардепом.
Українофоби на марші.
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25.06.2021 10:33
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ну це зрозуміло, образив "мілашек", що займаються наркотой, крадіжками, видурюють гроші у стареньких..
А що там кажуть правопохоронні органи з приводу акту державної зради, що був вчинений президентом і в якому він публічно зізнався?
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25.06.2021 10:29 Ответить
Мусора тихо свое дело делают, криминал он такой
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25.06.2021 10:29 Ответить
Куда там сливу дела вагнеровцев клованом с д'ерьмаком. Тут цыган обидели.
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25.06.2021 10:30 Ответить
Полиция открыла уголовное дело, за угрозы людям, у которых даже нет паспортов Украины.
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25.06.2021 10:30 Ответить
наверное, барон пожаловался при передаче очередного конверта, вот и решили напомнить меру, что уважаемые люди находятся под защитой. На 5 лет его, конечно, никто не посадит, а штрафануть могут. Чтобы другим неповадно было.
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25.06.2021 11:13 Ответить
барон цыганвы должен приравниваться к "вору в законе" со всеми вытекающими..
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25.06.2021 14:22 Ответить
Проти сєпара-колаборанта, мера Добропілля Аксьонова, який організовув антиукраїнський "референдум" Авакян з Бакановим справ не відкривають.
Дозволили йому стати нардепом.
Українофоби на марші.
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25.06.2021 10:33 Ответить
Напишу историю одного ДТП с участием ромов. Ромы на своем авто ударили авто украинца. Приехали друзья ромов загрузили их авто на эвакуатор и уехали. После этого приехала украинская полиция, и на возмущение пострадавшего о таком беспределе, вполне спокойно ответили, а что мы им сделаем, у них один паспорт на весь табор.
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25.06.2021 10:35 Ответить
Непонятно , что он неправильно сказал? Нация воров и наркодиллеров чрезмерно и очень важна для мусороа?
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25.06.2021 10:37 Ответить
сами цыгане ментам до лампочки, а вот лишаться доходов от крышевания их деятельности очень не хочется, 13 тысяч не хватает.
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25.06.2021 10:51 Ответить
наций-воров или наций-наркодилеров не существует))
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25.06.2021 11:42 Ответить
обидел друзей авакова, понимаешь. Так если мусора работают на цыган, то пусть и за зарплатой к ним ходят, а не к украинцам
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25.06.2021 10:44 Ответить
Цыганский биомусор.
Торговцы наркатой.
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25.06.2021 10:49 Ответить
Сложилось впечатление, что цыган крышует кто-то из "приближенных". Во всяком случае, за последнее время в Киеве их стало катастрофически много и управы на них нет.
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25.06.2021 11:01 Ответить
Так, це наїзд влади на Третяка.
За йлго позицію патріота.
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25.06.2021 11:19 Ответить
При дедушке Адольфе , такой фигни не было.
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25.06.2021 12:12 Ответить
до купи із ділом Зе до Федини і Звіробій.
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25.06.2021 13:06 Ответить
А навести по усій Україні порядок з циганами - слабо ?
А то ще якихось ромів попридумували
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25.06.2021 13:52 Ответить
наведите сначала с цыганвой порядок , толерасты сраные !
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25.06.2021 14:20 Ответить
 
 