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Зеленский (19005) Президент (4320) Разумков Дмитрий (1520) досрочные выборы (127)

Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства"

Разумков о возможности досрочных президентских выборов:

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что досрочные президентские выборы в стране могут быть, но для этого пока что нет причин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в ходе пресс-конференции.

"Я уверен, что президент не хочет сегодня покинуть свою позицию, потому что много еще не сделано. Лишь половина срока (президентского. - Ред.) прошла, у него есть достаточно времени, чтобы работать дальше. Почему он должен уйти со своей должности, для меня это загадка. Логики в этом нет", - подчеркнул глава парламента.

В то же время, по словам Разумкова, досрочные президентские выборы возможны.

"Есть 4 аспекта, которые позволяют пойти на досрочные выборы. Это или по состоянию здоровья, это, не дай Бог смерть. Это импичмент либо отставка. В любом случае не думаю, что это нужно сегодня президенту", - добавил спикер Рады.

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Топ комментарии
+15
Иуде конечно не нужны выборы
Ему бы клянчить у олигархов и продавать интересы Украины..
Это Украине нужен другой президент
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25.06.2021 10:32
+13
А как же вот это вот? Неужели членограй спи.... обманул???
Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства" - Цензор.НЕТ 8807
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25.06.2021 10:30
+12
разумков - кусок дерьма
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25.06.2021 10:30
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янык вон тоже не думал
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25.06.2021 10:29 Ответить
Мне теперь из этого дома два пути: либо я ее веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору.
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25.06.2021 10:30 Ответить
А как же вот это вот? Неужели членограй спи.... обманул???
Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства" - Цензор.НЕТ 8807
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25.06.2021 10:30 Ответить
у нас одни законы у него другие . он считает что свои он не нарушил
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25.06.2021 10:31 Ответить
Он израильские тоже не знает.
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25.06.2021 11:36 Ответить
это был Голобородько
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25.06.2021 10:31 Ответить
Коли цього виродка і його свору будуть виносити вперед ногами, його захищати, як це було при янику - антимайдан, чи ще щось подібне точно не буде. Скільки зефанів не питав, чи вийдуть в разі чого захищати свого нарколигу, не один не відповів ствердно.
Так що його влада тримається лише до тих пір поки не вийдуть його виносити.
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25.06.2021 11:56 Ответить
естественно не нужно . хотя дибилы избиратели ни куда не делись пролезть во второй раз на одной брехне может не получиться
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25.06.2021 10:30 Ответить
разумков - кусок дерьма
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25.06.2021 10:30 Ответить
Даже 2 сразу.
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25.06.2021 11:35 Ответить
И вонючих.
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25.06.2021 14:01 Ответить
Вже є, воно вчора доляпалось мосійчучкі.
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25.06.2021 10:31 Ответить
а этого пройдоху никто и не должен спрашивать
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25.06.2021 10:31 Ответить
Иуде конечно не нужны выборы
Ему бы клянчить у олигархов и продавать интересы Украины..
Это Украине нужен другой президент
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25.06.2021 10:32 Ответить
Охренели!!! Главе государства? падлы...А людям вас биоМусор ещё терпеть? Сцуки.
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25.06.2021 10:34 Ответить
уйти зеленский может только в тюрьму. или сбежать, если повезет. Гарантии олигархов на спокойную жизнь до конца срока - это пустой звук. Ситуация меняется и им придется идти на другие варианты, вплоть до того, чтобы сдать бубочку на съедение неблагодарному нариду.
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25.06.2021 10:36 Ответить
Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства" - Цензор.НЕТ 6441
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25.06.2021 10:36 Ответить
ОЗУ тупо краде і чекає на підсрачник. Час вдалий. Усім пох.(((
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25.06.2021 10:37 Ответить
Зато это надо Украине , предателя к ответу!
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25.06.2021 10:43 Ответить
В любом случае не думаю, что это нужно сегодня президенту

Это был бы крутой поворот. И, возможно, добился бы успеха. Но зё сц...т, т.к. внутри когнитивный диссонанс не дает спать спокойно: "Заигрался ты, мудло, заигрался. И. когда наступит момент, ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ, отвернутся от тебя. Ты нахрен никому не нужен. Никому."
Вот поэтому и сц..т
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25.06.2021 10:47 Ответить
Я ГОЛОСОВАЛА ЗА ЗЕЛЕНСКОГО И ОЧЕНЬ ОШИБЛАСЬ!А ЕГО ДЕПУТАТЫ -СРАМ!УМНЫХ ТАМ НЕТ!ГОСПОДИ СПАСИ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ!
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25.06.2021 11:03 Ответить
С Вас публичная сепука!!
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25.06.2021 11:09 Ответить
конечно , по состоянию умственного нездоровья нужно отстранять от руководства страной с 40 мл населення .... он же до сих пор только один раз мочу смог сдать да и то , как оказалось не в тот день .... кроме того , по анализу мочи может и айкю можно определить ?
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25.06.2021 11:09 Ответить
Звісно не треба! Де ще Принижень зможе відчути всю свою велич?
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25.06.2021 11:18 Ответить
Импичмент негайно!
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25.06.2021 11:30 Ответить
 
 