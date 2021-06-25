Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства"
Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что досрочные президентские выборы в стране могут быть, но для этого пока что нет причин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в ходе пресс-конференции.
"Я уверен, что президент не хочет сегодня покинуть свою позицию, потому что много еще не сделано. Лишь половина срока (президентского. - Ред.) прошла, у него есть достаточно времени, чтобы работать дальше. Почему он должен уйти со своей должности, для меня это загадка. Логики в этом нет", - подчеркнул глава парламента.
В то же время, по словам Разумкова, досрочные президентские выборы возможны.
"Есть 4 аспекта, которые позволяют пойти на досрочные выборы. Это или по состоянию здоровья, это, не дай Бог смерть. Это импичмент либо отставка. В любом случае не думаю, что это нужно сегодня президенту", - добавил спикер Рады.
Пожалуйста, подождите...
Так що його влада тримається лише до тих пір поки не вийдуть його виносити.
Ему бы клянчить у олигархов и продавать интересы Украины..
Это Украине нужен другой президент
Это был бы крутой поворот. И, возможно, добился бы успеха. Но зё сц...т, т.к. внутри когнитивный диссонанс не дает спать спокойно: "Заигрался ты, мудло, заигрался. И. когда наступит момент, ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ, отвернутся от тебя. Ты нахрен никому не нужен. Никому."
Вот поэтому и сц..т