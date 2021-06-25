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Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 июня в мире зарегистрировали 402 850 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 211 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 180 780 244 случаев инфицирования, из них 402 850 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 916 349 человек, из них 8 211 за минувшие сутки.

Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 165,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 48-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 21-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Топ комментарии
+3
По-ходу, в других странах от КОВИДа беременеют... Другого объяснения не вижу.
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25.06.2021 10:46
+2
Но живет в неком едином тренде.
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25.06.2021 11:33
+1
Количество болеющих уже меньше 20-ти тысяч человек и уменьшается... Три месяца назад их было 450 000 и росло... Но пугать стали больше )
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25.06.2021 10:42
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Количество болеющих уже меньше 20-ти тысяч человек и уменьшается... Три месяца назад их было 450 000 и росло... Но пугать стали больше )
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25.06.2021 10:42 Ответить
Я что то нифига не понял. В Украине один из самых низких показателей по смертности от ковид, и как мы можем быть на втором месте.
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25.06.2021 10:44 Ответить
По-ходу, в других странах от КОВИДа беременеют... Другого объяснения не вижу.
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25.06.2021 10:46 Ответить
но фоне всех - у нас хуже всех((
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25.06.2021 15:32 Ответить
https://censor.net/ru/news/3273182/vpervye_za_dolgoe_vremya_v_kieve_net_smerteyi_ot_covid19_za_sutki_223_novyh_sluchaya_vyzdoroveli_605/. Или кто-то брешет?
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25.06.2021 10:45 Ответить
Украина несколько больше Киева.
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25.06.2021 11:10 Ответить
Но живет в неком едином тренде.
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25.06.2021 11:33 Ответить
Вы полагаете, что если в Киеве наводнения нет, то и в Закарпатье точно не будет?
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25.06.2021 11:37 Ответить
Я полагаю, что степень идиотизма ковидоотрицания по стране не сильно рандомна.
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25.06.2021 11:51 Ответить
вот те на, а где же чемпион по борьбе с короной? обосрался?
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25.06.2021 11:40 Ответить
 
 