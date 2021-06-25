РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10275 посетителей онлайн
Новости
1 025 10
ВР (27371) отставка (3144) Разумков Дмитрий (1520) Подоляк Михаил (246)

Моя работа мне нравится. Я не собираюсь в отставку и не разгонял такие слухи, - Разумков

Моя работа мне нравится. Я не собираюсь в отставку и не разгонял такие слухи, - Разумков

Спикер ВР Дмитрий Разумков не собирается уходить в отставку.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не читаю Подоляка. Я не собираюсь в отставку, не разгонял такие слухи и делать этого не буду. У меня нет времени, я пытаюсь не читать газеты. Мы должны сосредоточиться на работе. Моя работа мне нравится, я, надеюсь, что я делаю ее эффективно, но это не мне судить", - отметил глава ВР, комментируя вопрос журналиста о том, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял о том, слухи об отставке спикера якобы распространяет сам Разумков.

Также он отметил, что у него нет конфликта с Михаилом Подоляком. 

Читайте также: Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства"

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
прям правду матку жжет
естественно нравится . работенка не пыльная . единственный недостаток к сожалению на нее все еще иногда ходить нужно
показать весь комментарий
25.06.2021 10:39
+3
Це ще тоц маладой Рига. Єдине тішить, що в міру своїх сил паскудить Зє. де тільки може.
показать весь комментарий
25.06.2021 10:39
+1
разумков отброс
показать весь комментарий
25.06.2021 10:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
разумков отброс
показать весь комментарий
25.06.2021 10:37 Ответить
А если султан зеленский с визирем ерамком попросят и заменят на жирного гамадрила твоего заместителя?
показать весь комментарий
25.06.2021 10:38 Ответить
хто тебе питать буде?
показать весь комментарий
25.06.2021 10:39 Ответить
РАБота......
показать весь комментарий
25.06.2021 10:39 Ответить
прям правду матку жжет
естественно нравится . работенка не пыльная . единственный недостаток к сожалению на нее все еще иногда ходить нужно
показать весь комментарий
25.06.2021 10:39 Ответить
Це ще тоц маладой Рига. Єдине тішить, що в міру своїх сил паскудить Зє. де тільки може.
показать весь комментарий
25.06.2021 10:39 Ответить
Ну так ещё бы ....
показать весь комментарий
25.06.2021 10:40 Ответить
вопрос не в том что тебе нравиться, а в том нравиться ли твоя работа нам ПРИДУРОК
показать весь комментарий
25.06.2021 10:43 Ответить
Он что дебил от такой кормушки отказыватся.
показать весь комментарий
25.06.2021 10:52 Ответить
А нам его работа - не нравится.
показать весь комментарий
25.06.2021 11:43 Ответить
 
 