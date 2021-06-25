Сейчас проводить всеукраинский референдум - очень дорого, эти средства есть куда направить, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным сегодня проводить референдум.
Об этом глава парламента заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Если честно, я не вижу таких вопросов, какие сегодня нужно было бы вынести на референдум", - отметил Разумков.
По словам спикера, референдум стоит очень дорого.
"Он стоит около 2 млрд грн, как выборы. Сегодня есть куда направить эти деньги: медики, экономика, социально незащищенные слои населения. Я поддерживаю 100% народовластие, референдумы и общение с людьми. Но сегодня, стоит ли выносить эти вопросы, не мне судить как главе Верховной Рады", - добавил глава парламента.
Топ комментарии
+10 Евгений Парамонов 509e6bc8
показать весь комментарий25.06.2021 10:39
+7 dwt
показать весь комментарий25.06.2021 10:39
+3 Фродо Странник
показать весь комментарий25.06.2021 10:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
))
рыгомафия не бывает адекватной
ПОЦзеДента повесить или посадить на кол
трускавецькийпреЗЕденстський університет не вистачає, велике крадівництво застопорилося, на антиковідний грабунок вже не клюють, надходжень до бюджету все менше, а ляпати язиком і нічого не робити дуже хочеться. А ще ж мільярд садженців дерев треба десь знайти!
Це я до того, що їм гроші і так є де попиляти... Референдум - то вже на крайняк