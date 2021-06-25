Сейчас проводить всеукраинский референдум - очень дорого, эти средства есть куда направить, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным сегодня проводить референдум.

Об этом глава парламента заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Если честно, я не вижу таких вопросов, какие сегодня нужно было бы вынести на референдум", - отметил Разумков.

По словам спикера, референдум стоит очень дорого.

"Он стоит около 2 млрд грн, как выборы. Сегодня есть куда направить эти деньги: медики, экономика, социально незащищенные слои населения. Я поддерживаю 100% народовластие, референдумы и общение с людьми. Но сегодня, стоит ли выносить эти вопросы, не мне судить как главе Верховной Рады", - добавил глава парламента.

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