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референдум (1432) Разумков Дмитрий (1520)

Сейчас проводить всеукраинский референдум - очень дорого, эти средства есть куда направить, - Разумков

Сейчас проводить всеукраинский референдум - очень дорого, эти средства есть куда направить, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным сегодня проводить референдум.

Об этом глава парламента заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Если честно, я не вижу таких вопросов, какие сегодня нужно было бы вынести на референдум", - отметил Разумков.

По словам спикера, референдум стоит очень дорого.

"Он стоит около 2 млрд грн, как выборы. Сегодня есть куда направить эти деньги: медики, экономика, социально незащищенные слои населения. Я поддерживаю 100% народовластие, референдумы и общение с людьми. Но сегодня, стоит ли выносить эти вопросы, не мне судить как главе Верховной Рады", - добавил глава парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства"

Автор: 
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Топ комментарии
+10
Еще одна гнида.
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25.06.2021 10:39
+7
Я поддерживая народовластие, но денег нет, поэтому мы сами все порешаем
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25.06.2021 10:39
+3
Ага, конечно, вэлыке крадивныцьтво прибыльнее...А с чем на выборы шли . уроды?
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25.06.2021 10:39
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Еще одна гнида.
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25.06.2021 10:39 Ответить
Підісрали Жюлю по крупному. Вона зібрала 17 тис чоловік під Києвом для ініціації рєхвєрєндуму. Кожному на руки по 500 гривень. Плюс замовлені автобуси, плюс обід. все коту під хвіст. Так що пару лямів баксів із загашників качанівціни пролєтєло.
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25.06.2021 10:44 Ответить
Пшел вон.
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25.06.2021 10:48 Ответить
Також 500 гривень получав?
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25.06.2021 11:04 Ответить
Я не получал, а вот то, что ты зеленая проститутка - это ясно, как Божий день.
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25.06.2021 11:06 Ответить
https://censor.net/ru/news/3273434/seyichas_provodit_vseukrainskiyi_referendum_ochen_dorogo_eti_sredstva_est_kuda_napravit_razumkov
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25.06.2021 15:41 Ответить
Ну и ну ...
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25.06.2021 10:39 Ответить
Я поддерживая народовластие, но денег нет, поэтому мы сами все порешаем
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25.06.2021 10:39 Ответить
))
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25.06.2021 10:52 Ответить
Ага, конечно, вэлыке крадивныцьтво прибыльнее...А с чем на выборы шли . уроды?
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25.06.2021 10:39 Ответить
На яхту
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25.06.2021 10:40 Ответить
Ви ще не відчитались за 5 питань від полудурка. Так що там?
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25.06.2021 10:42 Ответить
Два дворца и три яхты
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25.06.2021 10:42 Ответить
хоть один адекватный человек "узеленского". видимо, поэтому он крайне редко видит зеленского.
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25.06.2021 10:44 Ответить
шо? это дублер. читай конституцию. он будет ио президента, когда клоуна уйдут
рыгомафия не бывает адекватной
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25.06.2021 10:49 Ответить
100%, судьям зарплаты поднять надо, мусора на 13 тыс. бедствуют а бизнес в тень уходит, платить не хочет... 73% может скинетесь на референдум? Это же для вашего же блага! Не Коломойского же деньги брать, имейте совесть!
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25.06.2021 10:44 Ответить
"Всё должно быть по справедливости! И чтобы было точно по справедливости делить буду я сам!" (с)
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25.06.2021 10:45 Ответить
Дороги....дороги....пилите Шура,пилите...)))
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25.06.2021 10:45 Ответить
скот
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25.06.2021 10:45 Ответить
На дачи бедным депутатам, а куда еще.
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25.06.2021 10:46 Ответить
власть это деньги , а референдум это народовластие. И этот ушлепок говорит, что денег им самим не хватает на милионные зарплаты, и потом не мешайте торговать Ураиной, быдлу деньги не нужны. Этих упырей на выборы пора поднимать, чтоб чего хуже не случилось.
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25.06.2021 10:47 Ответить
сейчас актуален только один вопрос для рефурендума-
ПОЦзеДента повесить или посадить на кол
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25.06.2021 10:48 Ответить
только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы , - Зеленский./ Мафия Коломойского врёт украинцам как врала мафия где то Бланка сто лет назад. "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех (!) украинцев и для меня лично". Но : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. И поэтому "Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы", - Стефанчук./ Мафия где то Бланка уничтожила УНР. Мафия Коломойского уничтожает Украину.
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25.06.2021 10:51 Ответить
Правильно! Лучше на эти деньги президентский университет построить Правда, пользы народу от него будет также, как от козла молока.
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25.06.2021 10:54 Ответить
С украинской землёй, грит, мы без холопов разберёмся...
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25.06.2021 10:55 Ответить
Да, конечно. Потом, когда все распродадите, будет проводить дешевле.
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25.06.2021 11:03 Ответить
Закон о референдуме не для того принимали эти черти, чтоб на нем, как на рояле играть что попало и как попало. Это главное, для чего были призваны из агентурного резерва эти мелкосочие, гебнявые, консервы. Это "лебединая песня" Украины, по замыслу Кремля.
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25.06.2021 11:04 Ответить
Так у вас же "Дия" есть. Там (сравнительно) копеечные дополнения сделать и выясняйте что хотите. Быстро и за копейки. Но вам это не выгодно, т.к. это и будет прямое народовластие. Вы, твари, не допустите этого никогда!
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25.06.2021 12:00 Ответить
На трускавецький преЗЕденстський університет не вистачає, велике крадівництво застопорилося, на антиковідний грабунок вже не клюють, надходжень до бюджету все менше, а ляпати язиком і нічого не робити дуже хочеться. А ще ж мільярд садженців дерев треба десь знайти!
Це я до того, що їм гроші і так є де попиляти... Референдум - то вже на крайняк
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25.06.2021 12:39 Ответить
А грабувати народ і Україну вигідно
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25.06.2021 13:57 Ответить
 
 