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Новости Задержание Протасевича
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Беларусь (7764) домашний арест (181) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Адвокат Сапеги подтвердил информацию о ее переводе под домашний арест: "Она уже встречалась с родителями"

Адвокат Сапеги подтвердил информацию о ее переводе под домашний арест:

Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги Антон Гашинский подтвердил информацию о том, что его подзащитную перевели из СИЗО под домашний арест, и отметил, что она уже встречалась с родителями.

Об этом он рассказал Дождю, информирует Цензор.НЕТ.

Гашинский рассказал, что у девушки есть возможность встречаться с родителями - накануне они обедали в ресторане, и Сапега была "не одна", а с человеком, который был "похож" на Протасевича.

В посольстве России также подтвердили, что Сапега находится под домашним арестом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест, - СМИ

Адвокат связал перевод из СИЗО под домашний арест со встречей президентов России и Беларуси: "Благодаря этому и дальнейшая судьба Софьи будет определенной и положительной. Думаю, она окажется дома", - сообщил Гашинский.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
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как-то пофиг, где она ночует и с кем обедает...
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25.06.2021 10:50 Ответить
накануне они обедали в ресторане, и Сапега была "не одна", а с человеком, который был "похож" на Протасевича

Промайнула думка: цікаво, їм хоч дозволено під домашнім арештом сексом трахатися?
Якщо разом знаходитися ніззя, то це неабиякі борошна для двох молодих організьмів...
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25.06.2021 11:38 Ответить
Как ни встречу эту фамилию Сапега, так почему-то читаю Канера
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25.06.2021 14:00 Ответить
 
 