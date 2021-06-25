Требовали деньги и пытали людей: СБУ обезвредила ОПГ, в которую входили бывшие и действующие полицейские. ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала в Харьковской области деятельность организованной преступной группировки. В его состав входили действующие и бывшие должностные лица Национальной полиции. Девятерым полицейским уже сообщено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области в Facebook.

По данным ведомства, лидеры группы наладили механизм получения денег за непривлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к приобретению наркотиков и психотропных веществ.

В случае отказа платить взятки, участники группировки пытали и угрожали физической расправой.

По оперативным данным, средний размер "отступных" составлял от 200 до 500 долларов США с одного наркозависимого.

Отмечается, что задокументировано более полусотни фактов получения злоумышленникам неправомерной выгоды.

"Для реализации схемы, полицейские получали от наркодилеров и через Телеграмм-каналы информацию о наркозависимых, которые пытаются приобрести запрещенные вещества. Затем участники группировки, без соблюдения процессуальных норм, задерживали "клиентов" во время изъятия "товара" из так называемых закладок.

После этого "стражи порядка" требовали деньги от псевдозадержанных за непривлечение их к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" по делу о незаконном обращении с оружием. ФОТОрепортаж

Во время обысков по месту жительства участников группировки, их автомобилей, а также в служебных помещениях полиции изъяты деньги, вероятно, полученные преступным путем и наркотические средства, переданные на экспертизу.

Сейчас девяти полицейским сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, гражданскому лицу, входившей в состав группы - по ч. 3 ст. 368 и ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим онлайн-кредитам под 1500% "годовых": пострадали более 60 тыс. человек. ФОТОрепортаж

Операцию проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.



Фото: пресс-служба СБУ