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Требовали деньги и пытали людей: СБУ обезвредила ОПГ, в которую входили бывшие и действующие полицейские. ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала в Харьковской области деятельность организованной преступной группировки. В его состав входили действующие и бывшие должностные лица Национальной полиции. Девятерым полицейским уже сообщено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области в Facebook.

По данным ведомства, лидеры группы наладили механизм получения денег за непривлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к приобретению наркотиков и психотропных веществ.

В случае отказа платить взятки, участники группировки пытали и угрожали физической расправой.

По оперативным данным, средний размер "отступных" составлял от 200 до 500 долларов США с одного наркозависимого.

Требовали деньги и пытали людей: СБУ обезвредила ОПГ, в которую входили бывшие и действующие полицейские 01

Отмечается, что задокументировано более полусотни фактов получения злоумышленникам неправомерной выгоды.

"Для реализации схемы, полицейские получали от наркодилеров и через Телеграмм-каналы информацию о наркозависимых, которые пытаются приобрести запрещенные вещества. Затем участники группировки, без соблюдения процессуальных норм, задерживали "клиентов" во время изъятия "товара" из так называемых закладок.

После этого "стражи порядка" требовали деньги от псевдозадержанных за непривлечение их к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

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Во время обысков по месту жительства участников группировки, их автомобилей, а также в служебных помещениях полиции изъяты деньги, вероятно, полученные преступным путем и наркотические средства, переданные на экспертизу.

Требовали деньги и пытали людей: СБУ обезвредила ОПГ, в которую входили бывшие и действующие полицейские 02

Сейчас девяти полицейским сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, гражданскому лицу, входившей в состав группы - по ч. 3 ст. 368 и ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим онлайн-кредитам под 1500% "годовых": пострадали более 60 тыс. человек. ФОТОрепортаж

Операцию проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Требовали деньги и пытали людей: СБУ обезвредила ОПГ, в которую входили бывшие и действующие полицейские 03
Фото: пресс-служба СБУ

Требовали деньги и пытали людей: СБУ обезвредила ОПГ, в которую входили бывшие и действующие полицейские 04
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Топ комментарии
+20
Ну вот, а Геращенко ещё плачется, что полицейские массово увольняются из-за низкой зарплаты, "работать"надо.
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25.06.2021 10:57
+10
Не здивований цій новині. Який "начальник" такі й підлеглі.
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25.06.2021 11:29
+9
ні, вони вважають, що саме "бомбити комерсів" - це їхня робота, а тепер чекають підвищення зарплат від платників податків
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25.06.2021 11:48
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Ну вот, а Геращенко ещё плачется, что полицейские массово увольняются из-за низкой зарплаты, "работать"надо.
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25.06.2021 10:57 Ответить
Сеня не в курсе?
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25.06.2021 10:57 Ответить
це ті поліціянти, що вирішили не чекати на підвищення зарплат, а самі пішли "бомбити комерсів"?
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25.06.2021 10:59 Ответить
ні, вони вважають, що саме "бомбити комерсів" - це їхня робота, а тепер чекають підвищення зарплат від платників податків
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25.06.2021 11:48 Ответить
Тут на справді все ще гірше. Якщо ви читали статтю, чєлам зливали інфу бариги про нариків, яких вони катували та збивали бабло. І це *******. Скільки вже років ведеться розмови про декриміналізацію наркотиків. Бо саме на цій хєрні мусора варяться найбільше.
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25.06.2021 14:20 Ответить
О кто будет СБУшные опг задерживать ???
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25.06.2021 11:14 Ответить
аваков--чёрт
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25.06.2021 11:22 Ответить
Татарова ждешь?
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26.06.2021 21:12 Ответить
Не здивований цій новині. Який "начальник" такі й підлеглі.
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25.06.2021 11:29 Ответить
всех не переловите!
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25.06.2021 11:57 Ответить
...но стараться всё таки надо.
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26.06.2021 23:26 Ответить
фсбу сама є ОЗУ.
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25.06.2021 13:18 Ответить
скорее было по другому: полицейские Организовали Через Свой телеграмм канал сбыт наркотиков. и зная места закладок задерживали получателей.
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26.06.2021 12:00 Ответить
А от нещодавно міністр називав Харків мєнтовським містом. Тут він у курсі справи...
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26.06.2021 14:49 Ответить
Так всегда было
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26.06.2021 18:23 Ответить
У Авякяна все налажено. Вероятно деньги шли наверх к нему
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26.06.2021 19:42 Ответить
Ну і для ЧОГО непотріб мають охороняти? Всім би вліпити вишку та утилізувати.
Колишній та теперішній непотріб на котрий ВЖЕ потратили купу грошей. Їх потрібно лише утилізувати. Біовідходи
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26.06.2021 21:21 Ответить
Вот вам и вся полиция на лицо, без всякого обмана. Не зря-же авакян столько лет занимает эту должность, настроил своих подчинённых на свой лад и всё ему пофик. Гнать его надо сраной метлой с этой должности и чем скорее, тем лучше будет для страны.
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26.06.2021 23:23 Ответить
 
 