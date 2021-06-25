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ВР (27371) законопроект (3202) поправки (102) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков пожаловался на поправочный спам от депутатов: Просто убрать возможность вносить правки не позволяет Конституция

Разумков пожаловался на поправочный спам от депутатов: Просто убрать возможность вносить правки не позволяет Конституция

По мнению спикера ВР, в ближайшее время вряд ли будет принят законопроект о регламенте работы ВР. Для этого нет необходимых голосов.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне не всегда нравится (регламент работы ВР. - Ред.). Поправка поправке рознь. Есть такие, которые действительно позволяют усовершенствовать законопроект. Есть поправочный спам, чтобы затянуть процесс. К этому отношусь плохо...Просто убрать возможность вносить правки не позволяет Конституция", - отметил он.

При этом он выразил сомнения, что в скором времени будет принят законопроект о регламенте работы ВР.

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Даа, куда лучше когда царь указ издал и всё !
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25.06.2021 11:11 Ответить
Запрети конституцию и все.))))))) Если бы придерживали Конституции, и законов Украины хоть бы на 5%, была бы другая жизнь у нас, у Украинского народа.
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25.06.2021 11:16 Ответить
у нас законы несовершенны, скажем так
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25.06.2021 11:18 Ответить
Разумкооооов!!! есть понятие просто запроса....и есть понятие DDoS атаки.
Это, чтобы вы понимали и то и другое ..просто запросы. Т.е. просто безобидные запросы..Т.е просто запросы на возможность внести поправку. Ну что в этом плохого..?????
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25.06.2021 11:27 Ответить
 
 