Зеленский в интервью наговорил на статью 111 "Госизмена", признав "слив" спецоперации по "вагнеровцам", - волонтер Гай
Волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай заявил, что президент Владимир Зеленский в своем интервью "наговорил на 111 статью - государственная измена".
Об этом Гай сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский много чего наговорил в своем последнем интервью. Наговорил на 111 статью - государственная измена. Но кроме признания о сливе россиянам операции "вагнеровцев", Зеленский еще и сказал интересную фразу о Ермаке: "Ермак пришел со мной, он пойдет со мной". Так может пусть идут уже сейчас? Оба", - говорится в сообщении.
"Потому что сейчас еще можно отделаться уголовными производствами и судом. А дальше никто ничего не гарантирует, потому что это будет просто невозможно.
Поэтому - Думайте, Владимир Александрович", - добавил волонтер.
Напомним, ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.
Пожалуйста, подождите...
по совокупности ему светит очень много
15 лет - потолок.
В виде исключения - пожизненное.
по совокупности он получит много. сколько - решит суд. это может быть и 10 лет и 15. а может и больше
Звідси й спроба переконати суспільство, що альтернативи йому у вигляді суперників нема. І панічний страх перед Порошенко зберігається лише тому, що він дійсно залишається найближчим конкурентом Зеленського, який вміє ламати програшні ситуації на свою користь-Шарп.
мо мы коричневые ждуны?
а понял, вы слюной забрызгаете, а зе захлебнется
съезд на - "сам дурак"
убогие вы хоть водички по жаре пейте побольше - слюна закончится
Про вихід кацапів зі Слов'янська вже стільки написано, але ви ж читать не вмієте, да і не хочете. Ну що з вас бидла візьмеш.
де тут що вони вже були затримані ?
А в протилежному випадку - де докази що Зеленський дзвонив Лукашенку ще до затримання, з чого зараз підняли крик різні волонтери?
- После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимира Путина и на то, что операция якобы могла бы сорвать обмен пленными, который готовился в то время, и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.
- 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/29/7261109/ боевиками "Вагнера" . Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
- Уже 3 августа 2020 года Зеленский снова собрал совещание. На нем Бурба заявил, что операция провалена и причина этому - предательство. Бурба требовал начать проверку всех, кому было известно о сделке. В частности, он хотел, чтобы на полиграфе проверили его самого, Ермака, Демченко и Машовца.
- Зеленский тогда никаких решений о проверке не принял. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/18/7263339/ Расследование провала не было начато .
- После этих событий Зеленский уволил Бурбу и назначил новым начальником ГУР https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/5/7261936/ Кирилла Буданова.
- Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/18/7263339/ масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офису президента.
короче. логика и зебилизм головного мозга - вещи несовместимые.
Где он говорит после задержания?
слив гостайни-"не більо вібора"-Його що питали
як Зою Космодемьянську??
Одного на кол
другого в петлю
Колишній президент України Петро Порошенко може бути причетний до зриву операції українських спецслужб щодо ПВК "Вагнера" Про це під час інтерв'ю для https://www.youtube.com/watch?v=YfYfrKyrAH4&feature=emb_title Politeka розповів радник глави ОП Олексій Арестович.
Бурутьба з олігархами триває..😏
https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1424500574603559?__cft__[0]=AZXJ3gTbNGhcBUkPk15btzFH0zBvLEavq6oTBqF1xq4jrwnknWEMzWGypwZL1o0xh6WPS2p7u8jcc93Mz-ZrkYNMMii4CVYLenHRubsTO_bxzuNBq3YHWGIqWQDBhdTzXeN-i8hN294uv06NTxC05n3ACV2o9G_Qd7YFuz5wYJz1pGQ8Z6N198X7bdEx3c5QFPJ5gdRVZGQrR4qLco9KXwLX&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 ч. ·
От їй Богу не розумію навіщо люди обговорюють деталі інтерв'ю особи, яка далека від адеквату в силу самозакоханості, підлабузництва оточення, страху, закомплексованості та інших причин.
Всі ці деталі в заготовленому інтерв'ю, яке було записано в теплій ванні, не мають жодного значення.
І акцентувати тут треба на зовсім інших нюансах:
1) Союз клоуна з Бенею триває і є міцним. Всі маньоври клоуна на камери в питанні деолігархізації не мають жодного значення. І тут якби нічого нового з одного боку, бо про те що можуть бути якісь реальні дії проти Бені я й не сподіваюся. Але з іншого боку вся та історія каже про те, що у випадку реальної небезпеки для Бені (наприклад, реальні санкції США) клоун БУДЕ кидатися на амбразуру за нього. І беня теж буде його підтримувати до кінця, незважаючи на дрібні срачики між їхніми командами.
2) Інфантил. Тут теж нічого нового. Але хочу акцентувати увагу на тому, що особа яка на всенький світ зізнається що щиро повірила гуснявому вусатому таргану, дуже хоче говорити з хйлом, в форматі віч-на-віч.
3) Вся та історія з інтерв'ю планувалася для того щоб щось донести, якісь важливі для клоуна речі, донести через лояльну ганю герман лояльній аудиторії. Всі фрази готувались, добирались, не задавались запитання які б зруйнували манясвіт.
Закінчилось все тим, що клоун обісрався навіть тут. І це не моє бажання бачити те що я хотів би бачити, це не моє трактування реакції мого середовища. Це висновок зроблений з того, що лояльна до клоуна вибірка просто мовчить. Раніше такого ніколи не було.
Точніше власна ботофабрика розносить величні слова величного лідора, але основна клоунська підтанцьовка, яка формує думку в середовищі нефанатичному просто в шоці, походу.
4) Тут же акцентую увагу на тому, що на фоні откровень про вагнерівців кудись зникли чистяльщики зброї, кидуни гранат в нацгвардійців проти Мотороли, блокадники торгівлі на крові та інший гній.
Знову ж: нічого дивного і нового. Але їй Богу, мене тошнить коли я чую про об'єднання якихось патріотичних сил. І це більш ніж показний момент щоб усвідомити, що всі ці псевдопатріоти є лиш прислугою клоунською.
Це ж стосується і журналістів, які типу за правду. Угу. Ога.
5) До інших політиків: проблема в тому що багато розмов, констатації очевидних фактів за відсутності дій.
І чого вже точно не треба робити політикам - це погрожувати впусту і нічого не робити.
балачки. чим далі тим неможливіше буде його зколупнути. вже зараз це майже неможливо.
Зеленский в интервью наговорил на статью 111 "Госизмена", признав "слив" спецоперации по "вагнеровцам", - волонтер Гай
согласно статье 105 Конституции, президент действительно пользуется правом неприкосновенности, но это предполагает, что к нему нельзя применить меры, в частности приводы, аресты. Почему так? Потому что президент имеет полномочия, и они не могут быть прекращены за арест или другой повод.
на статью 111 "Госизмена"
Конститу́ция Украи́ны - высший нормативный правовой акт Украины. Современная украинская конституция принята Верховной радой Украины 28 июня 1996 года.
Волонтер Гай когда говорил что осел уже наговорио на статью...имел в виду статью 111 УК Украины...
С какого перепугу ты приплел статью Конституции к словам Гая....ведомо только тебе..
Импи́чмент - процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности
Импи́чмент - процедура судебного обвинения http://www.kopilochka.net.ru/games/78-igra/1574-kto.html Кто? Где? Когда? С кем? в УКРАИНЕ
Гай говорит о нарушении статьи УК Украины...а не о там как осла можно привлечь к ответсвенности..
Разумеется что прмвлечь его можно только путем импичмента...но факт госизмены то налицо...
Как бы тебе зебилу не хотельсь обелить своего осла...
чекай три роки а може+5 ,?
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwjDwN2jurLxAhVb_rsIHZNMDZwQjJkEegQIFxAC у мене був інший кандидат.( нi П З ) https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwjDwN2jurLxAhVb_rsIHZNMDZwQjJkEegQIFxAC
інший
Сейчас у него иммунитет...зеленое стадо импичмент инициировать не разумееется не будет...
Но вкдь придет время когда иммунитета не станет....а преступление по статье 111 УК Украины срока давности не имеет...
И именно об этом говорит волониер Гай..
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/30285269.html В Україні відбулося три майдани. А що зараз?
Государственная измена...
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой
Источник: https://kku.com.ua/ru/st-111
Имя, сестра!
Имя этих злых сил, которые пытались втянуть!
Де-юре мы - парламентско-президентская республика, де-факто мы - президентско-парламентская.
Де-юре у президента нет всех полномочий, чтобы нести за все ответственность..." - говорит т.н. гарант, подтверждая тем самым, что он пользуется полномочиями, которые ему не предопределены. До него, при порохе, не помнится об обвинениях в этом, значит, зе присвоил их себе, его слова говорят о том, что он понимает суть несоответствия, но это его не смущает и делает это он СОЗНАТЕЛЬНО И УМЫШЛЕННО. Так что, лично я бы предложил вопрос на всеукраинский референдум типа " Считаете ли ВЫ, что гарант Конституции фактически нарушает закон с признаками узурпации власти?"
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.