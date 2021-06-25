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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский (19005) государственная измена (1489) ЧВК Вагнер (1326) Ермак Андрей (1240)

Зеленский в интервью наговорил на статью 111 "Госизмена", признав "слив" спецоперации по "вагнеровцам", - волонтер Гай

Зеленский в интервью наговорил на статью 111

Волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай заявил, что президент Владимир Зеленский в своем интервью "наговорил на 111 статью - государственная измена".

Об этом Гай сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский много чего наговорил в своем последнем интервью. Наговорил на 111 статью - государственная измена. Но кроме признания о сливе россиянам операции "вагнеровцев", Зеленский еще и сказал интересную фразу о Ермаке: "Ермак пришел со мной, он пойдет со мной". Так может пусть идут уже сейчас? Оба", - говорится в сообщении.

"Потому что сейчас еще можно отделаться уголовными производствами и судом. А дальше никто ничего не гарантирует, потому что это будет просто невозможно.
Поэтому - Думайте, Владимир Александрович", - добавил волонтер.

Напомним, ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Читайте: Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию авиастроительной отрасли

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Топ комментарии
+54
а до этого начудил на "узурпацию власти"
по совокупности ему светит очень много
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25.06.2021 11:17
+34
Сказочный дегенерат.
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25.06.2021 11:18
+34
Унылая зебилоферма в действии...
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25.06.2021 11:26
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Правила форума Совет форумчан
а до этого начудил на "узурпацию власти"
по совокупности ему светит очень много
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25.06.2021 11:17 Ответить
ЗЄ, як алєксандр матросов, кинувся на амбразуру, захищаючи свою каманду
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25.06.2021 12:14 Ответить
У нас срока не плюсуются, а поглощаются более длительными.
15 лет - потолок.
В виде исключения - пожизненное.
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25.06.2021 12:34 Ответить
вы попутали "совокупность преступлений" и "срок за преступления"
по совокупности он получит много. сколько - решит суд. это может быть и 10 лет и 15. а может и больше
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25.06.2021 12:38 Ответить
а за побег?
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25.06.2021 12:46 Ответить
За половину свого терміну Зеленський вже напрацював на довгі роки у в'язниці - починаючи від узурпації влади і великого крадівництва і завершуючи державною зрадою. Навіть недоучці-юристу це зрозуміло. Тому єдиний варіант - до останнього чіплятись за владу та знищувати будь-які натяки на незалежність Генпрокурора і правоохоронців. Тож не дивуйтесь, що на другий термін Зе йтиме по головах, використовуватиме увесь адмінресурс і в разі перемоги, захоче на третій і четвертий. Перед нами зародження нового європейського недодиктатора.
Звідси й спроба переконати суспільство, що альтернативи йому у вигляді суперників нема. І панічний страх перед Порошенко зберігається лише тому, що він дійсно залишається найближчим конкурентом Зеленського, який вміє ламати програшні ситуації на свою користь-Шарп.
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25.06.2021 15:26 Ответить
че сидим чьоколядные сметуны?

мо мы коричневые ждуны?
а понял, вы слюной забрызгаете, а зе захлебнется
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25.06.2021 13:22 Ответить
у тебя задержка в развитии?
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25.06.2021 13:26 Ответить
реальных действий в планах - 0
съезд на - "сам дурак"
убогие вы хоть водички по жаре пейте побольше - слюна закончится
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25.06.2021 13:39 Ответить
каких действия? у нас 73% дебилов-сметунов. вперед. мы им подарили 5 лет без войны , с кабаками, отдыхом в ЕС и спокойствием. теперь пусть отрабатывают дефективные
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25.06.2021 13:43 Ответить
таки ждуны, но с агрессивным слюно - брызганьем
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25.06.2021 13:57 Ответить
вернись к моему первому сообщению тебе и убери знак вопроса
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25.06.2021 14:12 Ответить
Сказочный дегенерат.
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25.06.2021 11:18 Ответить
Окончательный и бесповоротный дегенерат. Просто космический дегенерат.
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25.06.2021 15:58 Ответить
Чому Зє не признався, що він і Гріркіна із Славянська випустив? Злякався?
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25.06.2021 11:18 Ответить
Унылая зебилоферма в действии...
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25.06.2021 11:26 Ответить
Он, в это время, им концерты давал
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25.06.2021 11:31 Ответить
точно, саме в день вбивства патріотів у Горливці шути з 95 кагалу розважали сепарів
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25.06.2021 11:36 Ответить
Зебільчик, а що в той час, як гіркин виходив зі Слов'янська, робив твій гуру нарколига? Мабуть з автоматом на перехоплення йшов, чи в кацапстані коксом закидувався?
Про вихід кацапів зі Слов'янська вже стільки написано, але ви ж читать не вмієте, да і не хочете. Ну що з вас бидла візьмеш.
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25.06.2021 11:43 Ответить
ЗеЧучело, загугли террориста с погонялом "Мачета". Он там в красках рассказывает, как они сваливали из Славянска. С мирняком в багаже. А те кто не успели запастись маршрутками с пассажирами, строят срусский мир сейчас в аду.

Зеленський в інтерв'ю наговорив на статтю 111 "Держзрада", визнавши "злив" спецоперації щодо "вагнерівців", - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 9669
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25.06.2021 11:47 Ответить
Зе-чучело https://censor.net/ru/user/437088 косить під тягнисракову сволоту, чи часом під сабакіську нацсуку. Тому дуже вірогідно, що це ольгінська лярва.
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25.06.2021 12:29 Ответить
Зеленський сказав, що після затримання вагнерівців в Білорусі - подзвонив Лукашенку і надав йому всю необхідну інформацію, необхідну для подальшої законної екстрадиції цих найманців в Україну. Лукашенко цього робити не захотів - то його проблеми. До чого тут ст.111 і якийсь "злив" - незрозуміло.
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25.06.2021 11:18 Ответить
Это у тебя юмор такой?
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25.06.2021 11:20 Ответить
Ні, я просто вмію читати новини далі заголовку.
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25.06.2021 11:22 Ответить
Читать и понять прочитанное это ни одно и тоже...со вторым у теья зебила явно есть проблемы...
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25.06.2021 11:24 Ответить
Не, ты думаешь, что ты умеешь вешать лапшу на уши, но по факту - дырявый 3,14@добол
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25.06.2021 11:24 Ответить
Я теж.
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25.06.2021 11:25 Ответить
"До речі, раз ми говоримо про вагнерівців, це те, де я був залучений в цю тему. Це, коли вагнерівці були на території Білорусі, я зателефонував Олександру Григоровичу і сказав, що готовий передати повну інформацію відносно цих людей. Ми розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі".

де тут що вони вже були затримані ?
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25.06.2021 11:27 Ответить
зебильные манипуляции в попытках отмазать работодателя.
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25.06.2021 11:32 Ответить
"Готовий передати повну інформацію" - це значить, що вагнерівці вже були в руках Лукашенка, проте повних вичерпних даних про них у білоруської влади ще не було.
А в протилежному випадку - де докази що Зеленський дзвонив Лукашенку ще до затримання, з чого зараз підняли крик різні волонтери?
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25.06.2021 11:37 Ответить
- 24 июля 2020 года заместитель руководителя СБУ Руслан Баранецкий и тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе присутствовали Владимир Зеленский, руководитель ОП Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, председатель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.
- После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимира Путина и на то, что операция якобы могла бы сорвать обмен пленными, который готовился в то время, и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.
- 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/29/7261109/ боевиками "Вагнера" . Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
- Уже 3 августа 2020 года Зеленский снова собрал совещание. На нем Бурба заявил, что операция провалена и причина этому - предательство. Бурба требовал начать проверку всех, кому было известно о сделке. В частности, он хотел, чтобы на полиграфе проверили его самого, Ермака, Демченко и Машовца.
- Зеленский тогда никаких решений о проверке не принял. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/18/7263339/ Расследование провала не было начато .
- После этих событий Зеленский уволил Бурбу и назначил новым начальником ГУР https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/5/7261936/ Кирилла Буданова.
- Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/18/7263339/ масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офису президента.
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25.06.2021 11:51 Ответить
и как же они оказались задержанными? неделю тусовались в Беларуси, и нафик никому нужны не были. а тут бац! и задержали. с чего бы вдруг?
короче. логика и зебилизм головного мозга - вещи несовместимые.
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25.06.2021 11:57 Ответить
Ні, ти не те що не вмієш читати ти не хочеш читати правду бо планктон!
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25.06.2021 11:32 Ответить
Когда зепил 3,14@дит? Рот оькрыл - значит пи#@₴ит
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25.06.2021 11:22 Ответить
И лайкнули тебя зебираста, такие же нулевки как и ты
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25.06.2021 11:25 Ответить
а с чего ты взял что он звонил после того как их уже задержали?
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25.06.2021 11:26 Ответить
Оно тут на ставке, клавиша отбеляет главзебила
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25.06.2021 11:28 Ответить
"Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях,Источник: https://censor.net/ru/n3273411

Где он говорит после задержания?
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25.06.2021 11:30 Ответить
по смислу - говорить до операції від бацьки
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25.06.2021 12:38 Ответить
Цитату в студию! Или зебил?
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25.06.2021 11:32 Ответить
тут здебільшого нікому не цікаво що він казав вони і не слухають, чекають "кино" і все ніяк...
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25.06.2021 12:31 Ответить
То є вологі соєві мрії!)
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25.06.2021 12:42 Ответить
У Зеленского не было другого выхода и сейчас он ведёт себя как хороший друг но слабый лидер ,виновные за слив должны СИДЕТЬ в ТЮРЬМЕ а не около Зеленского ,чем раньше он это поймёт тем лучше ,ведь в следующий раз смогут подставить и посерьёзней ...
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25.06.2021 11:19 Ответить
пішов у дупу )(уйлу-мацкальский виродок
слив гостайни-"не більо вібора"-Його що питали
як Зою Космодемьянську??
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25.06.2021 11:23 Ответить
А шо Барыга тоже там был ?
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25.06.2021 12:10 Ответить
Да-да, клавиша, бояре плохие)))
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25.06.2021 11:29 Ответить
Ну хоть какие-то позитивные изменения а при барыге-то шо бояре ,шо сцарь были плохими ..
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25.06.2021 12:09 Ответить
никаких "оба идут"!!!
Одного на кол
другого в петлю
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25.06.2021 11:20 Ответить
И каждый час мкнять местами...
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25.06.2021 11:21 Ответить
А потом поменять местами, чтобы дошел смысл фразы "какая разница"
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25.06.2021 11:23 Ответить
Из золотого фонда зебил-информ.
Колишній президент України Петро Порошенко може бути причетний до зриву операції українських спецслужб щодо ПВК "Вагнера" Про це під час інтерв'ю для https://www.youtube.com/watch?v=YfYfrKyrAH4&feature=emb_title Politeka розповів радник глави ОП Олексій Арестович.
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25.06.2021 11:23 Ответить
Зеленський в інтерв'ю наговорив на статтю 111 "Держзрада", визнавши "злив" спецоперації щодо "вагнерівців", - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 8591
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25.06.2021 11:29 Ответить
Я очень не одобряю поступок Зели, но любой президент имеет право на такое
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25.06.2021 11:30 Ответить
Ты бредишь...
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25.06.2021 11:32 Ответить
конечно, но и несет ответственность тоже
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25.06.2021 11:33 Ответить
Согласен. Ведь предательство своей страны и союзников, это первейшая обязанность президента. Скажите - вы не очень умный, да?
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25.06.2021 11:34 Ответить
мне интересно, что бы ты волало, если бы подобное вычудил Порошенко.
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25.06.2021 11:35 Ответить
А он и делал много неприемлемого - за что и понёс политическую ответственность. И этот понесёт...
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25.06.2021 11:53 Ответить
"много неприемлемого" и "об этом всем известно" - неоспоримые доказательства вины. но конкретики с доказательствами от вас не дождёшься. сплошные манипуляции и словоблудие, не один раз опровергнутые.
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25.06.2021 12:08 Ответить
Эх Нино, Нино, с кем же ты пьешь вино... Для того что бы одобрять или нет и делать выводы, нужно что бы в голове было серое а не коричневое вещество.
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25.06.2021 11:35 Ответить
Сейчас д'ерьмак клована розгами охаживает в ОП с криком "идиот!".
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25.06.2021 11:33 Ответить
Ведучий новин з телеканалу найбагатішого олігарха України тепер буде прес-секретарем ЗелЬОнського 😀( Ахметки )
Бурутьба з олігархами триває..😏
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25.06.2021 11:34 Ответить
Я довірливий, в мене нема досвіду
Зеленський в інтерв'ю наговорив на статтю 111 "Держзрада", визнавши "злив" спецоперації щодо "вагнерівців", - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 2110
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25.06.2021 11:38 Ответить
Дебилы выбрали своего парня из народа, такого же дебила. Кто умнее и успешнее, вызывает агрессивную неприязнь. Стадо.
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25.06.2021 11:40 Ответить
Одне діло - дати команду СБУ припинити операцію. Але якого буя!!! зливати її Лукашенкові??? Цей квартальний дурачок зовсім без голови!
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25.06.2021 11:41 Ответить
Какой же все таки у нас конченый народ, выбрали Президентом дебила-наркомана
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25.06.2021 11:43 Ответить
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZXJ3gTbNGhcBUkPk15btzFH0zBvLEavq6oTBqF1xq4jrwnknWEMzWGypwZL1o0xh6WPS2p7u8jcc93Mz-ZrkYNMMii4CVYLenHRubsTO_bxzuNBq3YHWGIqWQDBhdTzXeN-i8hN294uv06NTxC05n3ACV2o9G_Qd7YFuz5wYJz1pGQ8Z6N198X7bdEx3c5QFPJ5gdRVZGQrR4qLco9KXwLX&__tn__=-UC%2CP-y-R Mason Lemberg

https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1424500574603559?__cft__[0]=AZXJ3gTbNGhcBUkPk15btzFH0zBvLEavq6oTBqF1xq4jrwnknWEMzWGypwZL1o0xh6WPS2p7u8jcc93Mz-ZrkYNMMii4CVYLenHRubsTO_bxzuNBq3YHWGIqWQDBhdTzXeN-i8hN294uv06NTxC05n3ACV2o9G_Qd7YFuz5wYJz1pGQ8Z6N198X7bdEx3c5QFPJ5gdRVZGQrR4qLco9KXwLX&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 ч. ·

От їй Богу не розумію навіщо люди обговорюють деталі інтерв'ю особи, яка далека від адеквату в силу самозакоханості, підлабузництва оточення, страху, закомплексованості та інших причин.

Всі ці деталі в заготовленому інтерв'ю, яке було записано в теплій ванні, не мають жодного значення.

І акцентувати тут треба на зовсім інших нюансах:

1) Союз клоуна з Бенею триває і є міцним. Всі маньоври клоуна на камери в питанні деолігархізації не мають жодного значення. І тут якби нічого нового з одного боку, бо про те що можуть бути якісь реальні дії проти Бені я й не сподіваюся. Але з іншого боку вся та історія каже про те, що у випадку реальної небезпеки для Бені (наприклад, реальні санкції США) клоун БУДЕ кидатися на амбразуру за нього. І беня теж буде його підтримувати до кінця, незважаючи на дрібні срачики між їхніми командами.

2) Інфантил. Тут теж нічого нового. Але хочу акцентувати увагу на тому, що особа яка на всенький світ зізнається що щиро повірила гуснявому вусатому таргану, дуже хоче говорити з хйлом, в форматі віч-на-віч.

3) Вся та історія з інтерв'ю планувалася для того щоб щось донести, якісь важливі для клоуна речі, донести через лояльну ганю герман лояльній аудиторії. Всі фрази готувались, добирались, не задавались запитання які б зруйнували манясвіт.

Закінчилось все тим, що клоун обісрався навіть тут. І це не моє бажання бачити те що я хотів би бачити, це не моє трактування реакції мого середовища. Це висновок зроблений з того, що лояльна до клоуна вибірка просто мовчить. Раніше такого ніколи не було.
Точніше власна ботофабрика розносить величні слова величного лідора, але основна клоунська підтанцьовка, яка формує думку в середовищі нефанатичному просто в шоці, походу.

4) Тут же акцентую увагу на тому, що на фоні откровень про вагнерівців кудись зникли чистяльщики зброї, кидуни гранат в нацгвардійців проти Мотороли, блокадники торгівлі на крові та інший гній.

Знову ж: нічого дивного і нового. Але їй Богу, мене тошнить коли я чую про об'єднання якихось патріотичних сил. І це більш ніж показний момент щоб усвідомити, що всі ці псевдопатріоти є лиш прислугою клоунською.
Це ж стосується і журналістів, які типу за правду. Угу. Ога.

5) До інших політиків: проблема в тому що багато розмов, констатації очевидних фактів за відсутності дій.

І чого вже точно не треба робити політикам - це погрожувати впусту і нічого не робити.
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25.06.2021 11:44 Ответить
Спасибо тебе народе Украины за президента брехло .
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25.06.2021 11:46 Ответить
Бо зараз ще можна відбутися кримінальними провадженнями і судом. https://censor.net/ua/n3273446А далі ніхто вже нічого не гарантуватиме, бо це буде просто не можливо Джерело: https://censor.net/ua/n3273446
балачки. чим далі тим неможливіше буде його зколупнути. вже зараз це майже неможливо.
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25.06.2021 11:53 Ответить
«В статье 111 Конституции Украины указано, что президента нельзя привлечь к ответственности, Только Путем Импичмента. Сначала импичмент, снятие с должности, а затем уже и привлечения к ответственности.

Зеленский в интервью наговорил на статью 111 "Госизмена", признав "слив" спецоперации по "вагнеровцам", - волонтер Гай

согласно статье 105 Конституции, президент действительно пользуется правом неприкосновенности, но это предполагает, что к нему нельзя применить меры, в частности приводы, аресты. Почему так? Потому что президент имеет полномочия, и они не могут быть прекращены за арест или другой повод.
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25.06.2021 11:54 Ответить
Речь идет о 111 статье Уголовного кодекса...
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25.06.2021 11:56 Ответить
«В статье 111 Конституции Украины указано,

на статью 111 "Госизмена"

Конститу́ция Украи́ны - высший нормативный правовой акт Украины. Современная украинская конституция принята Верховной радой Украины 28 июня 1996 года.
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25.06.2021 12:05 Ответить
Повторяю для особо одаренных еще раз...
Волонтер Гай когда говорил что осел уже наговорио на статью...имел в виду статью 111 УК Украины...
С какого перепугу ты приплел статью Конституции к словам Гая....ведомо только тебе..
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25.06.2021 12:08 Ответить
вы особо одоренный но закон «В статье 111 Конституции Украины указано, что президента нельзя привлечь к ответственности, только путем импичмента. Сначала импичмент, снятие с должности, а затем уже и привлечения к ответственности.
Импи́чмент - процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности

Импи́чмент - процедура судебного обвинения http://www.kopilochka.net.ru/games/78-igra/1574-kto.html Кто? Где? Когда? С кем? в УКРАИНЕ
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25.06.2021 12:15 Ответить
Ты совсем больное??
Гай говорит о нарушении статьи УК Украины...а не о там как осла можно привлечь к ответсвенности..
Разумеется что прмвлечь его можно только путем импичмента...но факт госизмены то налицо...
Как бы тебе зебилу не хотельсь обелить своего осла...
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25.06.2021 12:17 Ответить
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwjDwN2jurLxAhVb_rsIHZNMDZwQjJkEegQIFxAC
чекай три роки а може+5 ,?
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwjDwN2jurLxAhVb_rsIHZNMDZwQjJkEegQIFxAC у мене був інший кандидат.( нi П З ) https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwjDwN2jurLxAhVb_rsIHZNMDZwQjJkEegQIFxAC
інший
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25.06.2021 12:34 Ответить
Привлечение к ответсвенности омла это другой вопрос...
Сейчас у него иммунитет...зеленое стадо импичмент инициировать не разумееется не будет...
Но вкдь придет время когда иммунитета не станет....а преступление по статье 111 УК Украины срока давности не имеет...
И именно об этом говорит волониер Гай..
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25.06.2021 12:24 Ответить
Все горе в том, что из слов никогда нельзя узнать точно, для чего они сказаны.(с)
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/30285269.html В Україні відбулося три майдани. А що зараз?
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25.06.2021 12:53 Ответить
Статья 111 УК Украины.
Государственная измена...
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой

Источник: https://kku.com.ua/ru/st-111
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25.06.2021 12:02 Ответить
этого гадёныша необходимо убирать с поста Президента.., и чем быстрее, тем лучше для Украины.
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25.06.2021 12:01 Ответить
Зеленський в інтерв'ю наговорив на статтю 111 "Держзрада", визнавши "злив" спецоперації щодо "вагнерівців", - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 9340
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25.06.2021 12:05 Ответить
Зеленський в інтерв'ю наговорив на статтю 111 "Держзрада", визнавши "злив" спецоперації щодо "вагнерівців", - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 9771
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25.06.2021 12:41 Ответить
Зе актора тільки в тюрму
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25.06.2021 12:43 Ответить
"Украину пытались втянуть..."
Имя, сестра!
Имя этих злых сил, которые пытались втянуть!
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25.06.2021 12:48 Ответить
Зе сейчас вовсю готовил лыжи в Израиль походу...
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25.06.2021 13:04 Ответить
Зеля прикинувся дурачком, ніби його нещасного надурили. А всю вину переклав на лукашенку.
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25.06.2021 13:08 Ответить
Даже в том, что зе(лю) часто заносит, забывая об ответственности, говорит о том, что он реально плевал на все чьи-то мечтания о том, чтобы была его ответственность за сознательное нарушение закона (Конституции). "...
Де-юре мы - парламентско-президентская республика, де-факто мы - президентско-парламентская.
Де-юре у президента нет всех полномочий, чтобы нести за все ответственность..." - говорит т.н. гарант, подтверждая тем самым, что он пользуется полномочиями, которые ему не предопределены. До него, при порохе, не помнится об обвинениях в этом, значит, зе присвоил их себе, его слова говорят о том, что он понимает суть несоответствия, но это его не смущает и делает это он СОЗНАТЕЛЬНО И УМЫШЛЕННО. Так что, лично я бы предложил вопрос на всеукраинский референдум типа " Считаете ли ВЫ, что гарант Конституции фактически нарушает закон с признаками узурпации власти?"
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25.06.2021 16:17 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/25/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vyklykaty-zelenskogo-na-zasidannya-tsk-u-spravi-vagnerivcziv-petro-poroshenko/ Партія і фракція в ВР «Європейська Солідарність» вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі «вагнерівців» - відео "Викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців»".
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.
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25.06.2021 17:28 Ответить
Зеленський в інтерв'ю наговорив на статтю 111 "Держзрада", визнавши "злив" спецоперації щодо "вагнерівців", - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 6558
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27.06.2021 01:12 Ответить
 
 