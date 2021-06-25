Зеленский в интервью наговорил на статью 111 "Госизмена", признав "слив" спецоперации по "вагнеровцам", - волонтер Гай

Волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай заявил, что президент Владимир Зеленский в своем интервью "наговорил на 111 статью - государственная измена".

Об этом Гай сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский много чего наговорил в своем последнем интервью. Наговорил на 111 статью - государственная измена. Но кроме признания о сливе россиянам операции "вагнеровцев", Зеленский еще и сказал интересную фразу о Ермаке: "Ермак пришел со мной, он пойдет со мной". Так может пусть идут уже сейчас? Оба", - говорится в сообщении.

"Потому что сейчас еще можно отделаться уголовными производствами и судом. А дальше никто ничего не гарантирует, потому что это будет просто невозможно.

Поэтому - Думайте, Владимир Александрович", - добавил волонтер.

Напомним, ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

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