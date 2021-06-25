Разумков считает себя членом команды Зеленского: Я не предал принципы, с которыми мы все пришли. ВИДЕО
Спикер ВР Дмитрий Разумков считает себя членом каменды президента Владимира Зеленского.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.
"Я работаю на своем направлении. Я являюсь членом команды, надеюсь, я эффективны выполняю все те функции, и все обязанности, которые я взял на себя во время предвыборной кампании", - отметил Разумков.
"Я продолжаю работать, я считаю себя членом команды. В команде главное принципы, с которыми мы все пришли. Я считаю, что свои я не предал", - добавил спикер.
Он также отметил, что ВР является открытой для всех журналистов.
"Мне может что-то нравиться, что-то не нравиться. Но это мое личное дело", - отметил он.
Топ комментарии
+11 Shu Shu
показать весь комментарий25.06.2021 11:19
+10 Серый Вовк
показать весь комментарий25.06.2021 11:20
+8 Герхард
показать весь комментарий25.06.2021 11:21
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В том числе и государственной измены, в которой уже открыто признался ЗЕ.
Какие, например??????????????
Бреши как мы , бреши больше чем мы!!!
Брехня наше всё.
думает, что клована пора менять и метит на его место ?