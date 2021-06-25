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ВР (27371) журналистика (3253) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков считает себя членом команды Зеленского: Я не предал принципы, с которыми мы все пришли. ВИДЕО

Спикер ВР Дмитрий Разумков считает себя членом каменды президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Я работаю на своем направлении. Я являюсь членом команды, надеюсь, я эффективны выполняю все те функции, и все обязанности, которые я взял на себя во время предвыборной кампании", - отметил Разумков.

"Я продолжаю работать, я считаю себя членом команды. В команде главное принципы, с которыми мы все пришли. Я считаю, что свои я не предал", - добавил спикер.

Он также отметил, что ВР является открытой для всех журналистов.

"Мне может что-то нравиться, что-то не нравиться. Но это мое личное дело", - отметил он.

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Топ комментарии
+11
Вместе и сидеть будете.
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25.06.2021 11:19
+10
Та какие там у тебя принципы ,не смеши ты людей в натуре ....
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25.06.2021 11:20
+8
Т.е. Разумков соучастник и идейный вдохновитель всех преступлений ЗЕ-режима.

В том числе и государственной измены, в которой уже открыто признался ЗЕ.
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25.06.2021 11:21
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Вместе и сидеть будете.
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25.06.2021 11:19 Ответить
Да да, будет сидеть, как порох сейчас сидит
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25.06.2021 11:42 Ответить
порох обязан его посадить
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25.06.2021 12:33 Ответить
аххахах
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25.06.2021 12:43 Ответить
так же само обязан, как стать отцом нации, надеждой украинцев, победителем коррупции, закончить войду за 2 недели) но не сделал) шо ж такое, шо ж за горе, аяяй
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25.06.2021 12:45 Ответить
Мои тапочки смеются. Он беркутовцев не смог посадить, которые людей на Майдане расстреливали. Очнись, фанатик.
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25.06.2021 15:54 Ответить
По статье "Государственная измена"
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25.06.2021 11:20 Ответить
Та какие там у тебя принципы ,не смеши ты людей в натуре ....
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25.06.2021 11:20 Ответить
Т.е. Разумков соучастник и идейный вдохновитель всех преступлений ЗЕ-режима.

В том числе и государственной измены, в которой уже открыто признался ЗЕ.
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25.06.2021 11:21 Ответить
Принципы ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какие, например??????????????
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25.06.2021 11:21 Ответить
Принцып один: обипать и ******* Украину так, что бы и праправнуки жили в роскоши в вилле на берегу, не только Средиземного моря! То есть устроить аукцион с лотом "Украина"! бимба оценил лот, в 500 миллиардов зелени...
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25.06.2021 11:41 Ответить
Принцип один.
Бреши как мы , бреши больше чем мы!!!
Брехня наше всё.
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25.06.2021 12:14 Ответить
Нельзя предать то чего не было изначально.Но Разумков слишком умный для общей массы зеленого офисного планктона поэтому от него и хотят избавиться.
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25.06.2021 11:23 Ответить
ИНТЕРЕСНО А В ЧЕМ ЕГО УМ --перекладывать бумажки в ВР ????
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25.06.2021 12:03 Ответить
Ну хотя бы он не несет как остальные зеленые дикий бред.
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25.06.2021 17:40 Ответить
ДА ОН ЭТО ДЕЛАЕТ ЗАВУАЛИРОВАННО !!!
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25.06.2021 20:50 Ответить
Разум.к.off слишком умный? Новость... =)
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25.06.2021 12:54 Ответить
На фоне чистосердечного признания ЗЕ в госизмене как-то много стало в эфире его ближайшего подельника Разумкова.
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25.06.2021 11:24 Ответить
Он думает, что после импичмента Зеле, он въедет на белом коне в ВР.
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25.06.2021 11:26 Ответить
Какие принципы ? В их рядах правит беспринцыпность.
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25.06.2021 11:25 Ответить
https://censor.net/ru/news/3273448/razumkov_schitaet_sebya_chlenom_komandy_zelenskogo_ya_ne_predal_printsipy_s_kotorymi_my_vse_prishli-прислуживать олигархам и работать на врага
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25.06.2021 11:25 Ответить
Он не предал, я одичало извиняюсь, что-что? 🤥
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25.06.2021 11:26 Ответить
принцыпы, совесть, честь, достоинство, честность, порядочность....Это слова ругательные и к шобле БиоМусора Зе их не применять!!!
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25.06.2021 11:27 Ответить
А напрасно! В зелёной среде вовремя предать,значит удачно предвидеть!
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25.06.2021 11:27 Ответить
Воровать?!
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25.06.2021 11:28 Ответить
странно, чего этот негодяй так активизировался ?
думает, что клована пора менять и метит на его место ?
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25.06.2021 11:28 Ответить
на его место конечно нет - туда надо куклу а его место типа кардинала Ришельё....
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25.06.2021 11:37 Ответить
Принципы у него понятны, судя по этому интервью: "Себя надо любить и себя хвалить, не поручать же такое дело чужим людям"
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25.06.2021 11:29 Ответить
А там были принципы? Да хватит врать уже! Скажите правду хоть самому себе, и вам станет намного легче...
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25.06.2021 11:30 Ответить
Принципы украинофобной политики, это единственное, что вы не предаёте.
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25.06.2021 11:31 Ответить
я не предал я просто хитрой жопой сижу на всех стульях сразу.....
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25.06.2021 11:35 Ответить
Слить Зеленским "Вагнеровцев" Ху:йлу, - это главный принцип ЗеВласти?
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25.06.2021 11:36 Ответить
во как, оказывается у этих зеленых шарлатанов есть "принципы"
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25.06.2021 11:52 Ответить
принцип один врать как отчим
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25.06.2021 11:56 Ответить
ДА ЭТО ТОЧНО ---ПРИШЛИ НАЖИТЬСЯ НА ЛЮДЯХ И ОБОГАТИТЬСЯ ДО РЫГАЧКИ !!!
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25.06.2021 12:01 Ответить
Які нах принципи!? У них навіть програми не було)
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25.06.2021 12:09 Ответить
Такое же зеленое , вонючее дерь..о. Без каких либо принципов и необоснованной манией величия.
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25.06.2021 12:37 Ответить
Пристосуванець і сепар...а ще жаба.
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25.06.2021 13:03 Ответить
похоже это единственный разумный человек во власти
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25.06.2021 13:03 Ответить
Как оказалось принципы состояли из трех вещей. 1) как можно дольше продержаться у власти ( какие там обещания об одном президентском сроке.. уже все это пох-рано) 2) сделать политическую карьеру пока вскочив на поезд Голобородько а потом как пойдет..3) Обеспечить себя, своих детей, внуков и правнуков роскошной жизнью за счет "изнурительного , в поте лица, не покладая рук и т.д труда" на трудном поприще государственного управления у державного корыта.
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25.06.2021 13:49 Ответить
Разумков - седьмой!
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25.06.2021 13:53 Ответить
😂
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25.06.2021 16:43 Ответить
Принципы беспринципны!
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25.06.2021 13:58 Ответить
член команды ...- и ни одного слова зЭля....президент ...наш "лидер"....- уже давно дрейфует в своем плавании и ждет когда обосрется по-полной зЭля
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25.06.2021 14:36 Ответить
Как можно считать себя не предавшим и одновременно быть частью команды предавшей всё, что только можно ? Ещё о принципах что-то заикается. Если такой принципиальный, то уходи из зе-гадюшника.
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25.06.2021 14:40 Ответить
Разумков умный ворюга не то что клоун зеленский!!
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25.06.2021 15:55 Ответить
Разумков считает себя членом. ЗЕленым.
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25.06.2021 16:59 Ответить
конечно, этот шмейсройль принципов не предал...
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25.06.2021 17:28 Ответить
Принцип один: обогащайся (можно даже воровать), пока есть время!
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25.06.2021 18:38 Ответить
"В команде главное принципы",----у вас НЕТ принципов вообще----это и есть отличительная особенность зеленого сброда!
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26.06.2021 00:02 Ответить
 
 