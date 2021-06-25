Музыкальный фестиваль ZOUND 2021 перенесли из Запорожья на остров Хортица, - организаторы

Большой музыкальный фестиваль европейского уровня ZOUND 2021 перенесли на территорию острова Хортица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение о переносе фестиваля на территорию легендарного острова приняли благодаря тому, что на Хортице в этом году стартовала "Большая реставрация", которая является составляющей масштабной инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка ".

Отмечается, что фестиваль пройдет 28-29 августа. Впервые фестиваль состоялся в 2019 году, тогда его провели в Запорожье.

"Хортицу, как место проведения фестиваля, мы выбрали не случайно. Сейчас идет возрождение острова, этого места силы. Поэтому мы тоже очень хотим возродить эту силу, через культуру, музыку и привлечение молодежи", - рассказал представитель компании-организатора Fishcanfly Владимир Бригинец.

В этом году в рамках фестиваля прозвучат все возможные альтернативные течения современной музыки (рок, хип-хоп, этно, edm). Посетителей ждут 25 известных артистов, 2 сцены, 42 часа живой музыки, зона с аниматорами, луна-парк и 30 точек уличной еды. Для удобства из центральных частей города Запорожье будут также курсировать бесплатные автобусы, которые доставят гостей к месту проведения фестиваля.

Фестиваль ZOUND 2021 будет "разделен" на две части - две сцены. Первая - дневная, на которой выступят представители рок, хип-хоп, этно стилей. И вторая - ночная, на которой после захода солнца соберутся все фанаты качественной электронной музыки.

Участниками фестиваля станут: Бумбокс, группа Порнофильмы, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, Кис-Кис, 5'nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o.Torvald, Louna, Noize MC.

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"На следующей неделе мы проанонсируем ночную сцену. Будут артисты из Германии, Италии, украинские и в частности запорожские исполнители", - отметил организатор фестиваля Андрей Журавель.

Партнером фестиваля ZOUND 2021 и проекта по восстановлению знаковых объектов на Хортице выступает компания Метинвест.

Количество посетителей будет зависеть от карантинных ограничений, актуальных на момент проведения фестиваля. На территории будут дежурить медики "скорой". Каждому гостю выдадут маску и проведут температурный скрининг. Все конструкции, которые будут на фестивале - временного сооружения, они легко собираются и разбираются, не оставляя никаких повреждений и строительного мусора.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы президента "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы на Хортице планируют обновить парк, логистику, спортивные объекты, построить новый музей и завершить реконструкцию Запорожских мостов для восстановления сообщения с островом.

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