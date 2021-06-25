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Зеленский (19005) Разумков Дмитрий (1520) Офис Президента (1774)

У меня нормальные отношения с Зеленским и его подчиненными в Офисе Президента, - Разумков

У меня нормальные отношения с Зеленским и его подчиненными в Офисе Президента, - Разумков

Спикеру ВР Дмитрию Разумкову в настоящее время не стыдно за свою работу на данной должности.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

 "У меня нормальные рабочие отношения с Владимиром Александровичем и его подчиненными в Офисе Президента. В первую очередь все должны думать о своей работе и государстве, которое нам всем платить зарплату", - отметил он.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что не собирается уходить в отставку.

Также он отметил, что в настоящее время не занимается созданием каких-то политических проектов.

"Объединяться нужно только с украинским народом", - добавил он.

Говоря о своем политическом будущем после ухода с должности главы ВР, он отметил: "Нужно так работать на своей должности сегодня, чтобы потом было не стыдно смотреть людям в глаза. Мне сегодня за мою работу не стыдно". 

Читайте также: Моя работа мне нравится. Я не собираюсь в отставку и не разгонял такие слухи, - Разумков

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И это прекрасно.

Потом Разумков не сможет сказать "я не знал".
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25.06.2021 11:35 Ответить
во, как он разделил их...кратко, ёмко, точно - зеленский и подчиненные
не мямлит неоднозначно, не гнусавит невнятно и с хрипотцой
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25.06.2021 11:44 Ответить
бурление говен
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25.06.2021 11:36 Ответить
Друг и спаситель народа Украины! А ломбарды - инструмент помощи беднеющему украинскому народу! Да здравствует наш спикер!
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25.06.2021 11:44 Ответить
"Нормальні" нам розуміти, як "традиційні"?
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25.06.2021 12:09 Ответить
пойдет с зеленским подельником по делу о державной зраде
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25.06.2021 12:10 Ответить
У мене нормальні відносини із Зеленським та його підлеглими в Офісі Президента, - Разумков - Цензор.НЕТ 401
Нормальні відносини з ОП ..це видно що разом крадемо!

Разом здаємо національну безпеку України!
Спільно підводимо України під капітуляцію на милість імперії паРаші .
І головне що робимо це дружно і злагоджено ....
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25.06.2021 12:57 Ответить
Якщо нормальні відносини, то якого ху тебе Зелебенське пішло з голови ВР?
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29.10.2021 09:17 Ответить
 
 