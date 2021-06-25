С Ахметовым я нигде и никогда не пересекался. С остальными олигархами общался, но не тет-а-тет, - Разумков
Спикер ВР Дмитрий Разумков утверждает, что он лично не поддерживает тесное общение с украинскими олигархами.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.
"Не общаюсь ни с кем (из олигархов. - Ред.). Знаю практически всех, кого журналисты называют сегодня олигархами, кроме Рината Ахметова, я с ним нигде не пересекался. А всех остальных крупных бизнесменов в определенных условиях я видел. Общался лично, но формата тет-а-тет у меня с ними не было", - отметил он.
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В свете последних признаний ЗЕ-режима очень важно, что Разумков признал, что есть свидетели его договорняков с олигархами.
"Я шланг" © Дмитро Разумков
От збере бубочка п'ятничне РНБО й призначить олігархів...
А то може він має бабусю бєню , за олігарха, а він зовсім і не того, нє етого... - нє алігарх зовсім...
Образитись може...