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Ахметов (1888) олигарх (1011) Разумков Дмитрий (1520)

С Ахметовым я нигде и никогда не пересекался. С остальными олигархами общался, но не тет-а-тет, - Разумков

С Ахметовым я нигде и никогда не пересекался. С остальными олигархами общался, но не тет-а-тет, - Разумков

Спикер ВР Дмитрий Разумков утверждает, что он лично не поддерживает тесное общение с украинскими олигархами.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Не общаюсь ни с кем (из олигархов. - Ред.). Знаю практически всех, кого журналисты называют сегодня олигархами, кроме Рината Ахметова, я с ним нигде не пересекался. А всех остальных крупных бизнесменов в определенных условиях я видел. Общался лично, но формата тет-а-тет у меня с ними не было", - отметил он.

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ой вей, ваші майси нам нецікаві
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25.06.2021 11:40 Ответить
Не скажи.

В свете последних признаний ЗЕ-режима очень важно, что Разумков признал, что есть свидетели его договорняков с олигархами.
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25.06.2021 11:42 Ответить
ну він же ж сьогодні базікав, що не бачить нічого у тому, коли великий бізнес намагається вирішувати свої питання у ВРУ. Якщо це перекласти на людську мову, то він не проти, якщо олігархат буде й надалі керувати ВРУ..
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25.06.2021 11:44 Ответить
Цитати найвидатніших політиків:
"Я шланг" © Дмитро Разумков
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25.06.2021 11:45 Ответить
Таких Розумковых не должно быть вообще во власти! Потому что это Паразиты!!!
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25.06.2021 11:56 Ответить
До ахметова ще не доріс не_дуже_разумков
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25.06.2021 12:05 Ответить
А НАФИГА ЕМУ С АХМЕТОВЫМ ОБЩАТЬСЯ ЕСЛИ ОН С КУЧМОЙ ОБЩАЕТСЯ !?)
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25.06.2021 12:31 Ответить
А звідки він знає, що зустрічався саме з олігархами???
От збере бубочка п'ятничне РНБО й призначить олігархів...
А то може він має бабусю бєню , за олігарха, а він зовсім і не того, нє етого... - нє алігарх зовсім...
Образитись може...
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25.06.2021 13:18 Ответить
можно подумать что людей у него нет встречаться с пешками
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25.06.2021 13:54 Ответить
 
 