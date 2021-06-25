Законопроект об олигархах Рада рассмотрит 1 июля на внеочередном заседании, - "слуга народа" Кравчук

Верховная рада рассмотрит закона президента Владимира Зеленского об олигархах на следующей пленарной неделе. Рассмотрение должно состояться в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В четверг будет рассматриваться долгожданный законопроект об олигархах... Вероятно, эти внеочередные заседания (во вторник и четверг. - Ред.) будут созваны президентом Владимиром Зеленским. Соответственно президент формирует повестку дня", - отметила парламентарий.

Ранее парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

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