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Законопроект об олигархах Рада рассмотрит 1 июля на внеочередном заседании, - "слуга народа" Кравчук

Законопроект об олигархах Рада рассмотрит 1 июля на внеочередном заседании, -

Верховная рада рассмотрит закона президента Владимира Зеленского об олигархах на следующей пленарной неделе. Рассмотрение должно состояться в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В четверг будет рассматриваться долгожданный законопроект об олигархах... Вероятно, эти внеочередные заседания (во вторник и четверг. - Ред.) будут созваны президентом Владимиром Зеленским. Соответственно президент формирует повестку дня", - отметила парламентарий.

Ранее парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

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Законопроект об олигархах Рада рассмотрит 1 июля на внеочередном заседании, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7268
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25.06.2021 11:50 Ответить
за такими шоу , власть обычно прячет что нибудь очень гнусное для народа , скорей всего снова ударят по карману
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25.06.2021 11:51 Ответить
а ахеметов и каломойше - олигархи или нет? а то я уже запутался в зебильных законах.
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25.06.2021 12:04 Ответить
Зараз законопроект на розгляді у алігархів.
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25.06.2021 12:17 Ответить
Законопроєкт про олігархів Рада розгляне 1 липня на позачерговому засіданні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6214
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25.06.2021 13:13 Ответить
 
 