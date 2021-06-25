Украине нужна комплексная экологическая реформа, а не повышение налогов, - Европейская Бизнес Ассоциация

Украина при проведении экомодернизации должна защищать национального производителя, как это делают в Европе, и вернуть средствам от эконалога целевое назначение.

Об этом заявила координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко.

"Европа по своим климатическим амбициям все-таки защищает отечественного производителя и своих локальных представителей бизнеса. Мы также должны иметь тот же подход, который будет в частности формироваться в комплексной реформе экологических финансов. И она должна предусматривать не только постепенное увеличение ставок", - сказала Бойко.

По ее словам, бизнес-сообщество понимает необходимость повышения ставок эконалога, но это должно происходить взвешенно и постепенно, чтобы компании имели время подготовиться. Кроме того, она отметила, что в первую очередь необходимо пересмотреть политику использования эконалога, средства от которого сейчас направляются не на природоохранные мероприятия.

"Если мы посмотрим на то, какая функция принадлежит этим средствам, которые поступают в бюджет, и насколько они влияют не только на выполнение определенных мероприятий, но и на наши показатели, которыми мы отчитываемся глобальному сообществу, то в 2019 году ставки эконалога на выбросы СО2 были подняты в 25 раз почти. А если мы посмотрим на то, насколько сократились выбросы Украины в 2018-2019 годах, то это сокращение составило всего 8% ", - пояснила Бойко.

Она подчеркнула: прямая корреляции между повышением ставки эконалога и уменьшением выбросов последние несколько лет отсутствует, поэтому власти должны изменить подход к экологической политике.

Напомним, ранее глава Центра экономического восстановления Кирилл Криволап подчеркнул, что перед тем, как повышать экологический налог, власти должны позаботиться, чтобы он направлялся исключительно на экомодернизацию.

В то же время Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.