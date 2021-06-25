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Новости Агрессия России против Украины
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ВР (27371) ВСК (457) ЧВК Вагнер (1326) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков на вопрос, будет ли ВСК Рады расследовать заявление Зеленского по "вагнеровцам": Нужно спросить, когда состоялось его общение с Лукашенко

Разумков на вопрос, будет ли ВСК Рады расследовать заявление Зеленского по

Спикер ВР Дмитрий Разумков уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли профильная ВСК ВР заниматься действиями президента в отношении спецоперации по "вагнеровцам".

При этом в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость" он выразил уверенность, что работа данной комиссии будет непредвзятой, информирует Цензор.НЕТ.

"Что я услышал в интервью президента, то он сказал, что общался с господином Лукашенко. Я думаю, что нужно спросить, когда происходило это общение - до того, как они были задержаны, или после того. Из интервью это не совсем понятно. Касательно ВСК (о расследовании действий чиновников и политиков против суверенитета Украины. - Ред.), то она будет заниматься всеми вопросами из того перечня, связанного с деятельностью комиссии. Я влиять на нее не буду, я стараюсь не вмешиваться в работу ВСК, там есть представители все фракций и групп. Надеюсь, ее работа будет непредвзятой", - сказал Разумков, комментируя вопрос относительно того, будет ли профильная ВСК ВР заниматься действиями президента в отношении спецоперации по "вагнеровцам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в интервью наговорил на статью 111 "Госизмена", признав "слив" спецоперации по "вагнеровцам", - волонтер Гай

Напомним, ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+26
БЕДЯТИНА!!!
Одно то, что Зеленский, ГОД отрицал само существование операции и препятствовал созданию комиссии уже ВО ВСЕМ ЕГО ИЗОБЛИЧАЕТ!!!
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25.06.2021 12:00
+14
Авы знаете , что Порошенко отдыхал на Мальдивах , и он БОГАТЫЙ ?????? ..
.
А еще он напал на Украину и НАЖЫВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ ????,
,
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25.06.2021 12:02
+11
юлит как уж на сковородке.
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25.06.2021 12:01
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Трызда сервантерии даже Люся не отмажет
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25.06.2021 11:59 Ответить
Авы знаете , что Порошенко отдыхал на Мальдивах , и он БОГАТЫЙ ?????? ..
.
А еще он напал на Украину и НАЖЫВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ ????,
,
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25.06.2021 12:02 Ответить
И кто ему что сделает? СБУ, Прокуратура или может Аваков его арестует. Или у нас есть другой какой-то независимый от ОП силовой орган?
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25.06.2021 12:05 Ответить
посмотрим
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25.06.2021 12:06 Ответить
пучеока потвора хитра, тому й не відповідає на прямі запитання
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25.06.2021 12:00 Ответить
БЕДЯТИНА!!!
Одно то, что Зеленский, ГОД отрицал само существование операции и препятствовал созданию комиссии уже ВО ВСЕМ ЕГО ИЗОБЛИЧАЕТ!!!
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25.06.2021 12:00 Ответить
Патріота, захисника вітчизни Бурбу перепросять і на посаді поновлять мабуть
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25.06.2021 14:06 Ответить
юлит как уж на сковородке.
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25.06.2021 12:01 Ответить
а нафига ему идти паровозиком с безмозговым членотрясом?
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25.06.2021 13:39 Ответить
Разумков уже стал напоминать Литвина, куча демагогии ни о чём
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25.06.2021 12:01 Ответить
кому - почав? Так він зроду-змолоду був типовим ригом!
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25.06.2021 12:19 Ответить
Нужно не спрашивать у кого-то а спросить с виновных по всей строгости ,это вопрос совсем не шуточный !!!
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25.06.2021 12:02 Ответить
перший винуватий - це ти, https://censor.net/ru/user/442802 - типовий риг і 73/43%зебіл.
Ну, й що скажеш у своє виправдання?
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25.06.2021 12:22 Ответить
Мог бы сказать ,что тебе надо голову лечить ,но полагаю поздно ...
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25.06.2021 15:00 Ответить
От **** рігивська... ТРИдва Раші і один "хрін" в умі. Курва!!!!
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25.06.2021 12:03 Ответить
https://wz.lviv.ua/blogs/416878-dyvyvsia-na-razumkova-i-bachyv-lytvyna Дивився на Разумкова й бачив Литвина https://wz.lviv.ua/blogs/authors/3085 Разумков уклонился от ответа, будет ли ВСК Рады расследовать заявление Зеленского по "вагнеровцам": Нужно спросить, когда состоялось его общение с Лукашенко - Цензор.НЕТ 3231
ТАРАС ЧОРНОВІЛ
21.07.2020, 16:00 940
От я дивився сьогодні на Разумкова й бачив Литвина. Той самий тон, ті самі звороти, точнісінько така сама примирлива риторика. І я вам більше скажу. Політтехнологічна група, яка готувала Литвина в наступники Кучми, нікуди не зникла (хіба Юрій Левенець уже відійшов до іншого світу). Там були люди, які гуртувалися ще навколо батька нинішнього спікера - Олександра Разумкова. Уся ця колишня комсомольська команда, яка здобула статки і впливи перед розвалом Союзу. Вони тоді розглядали двох прийнятних кандидатів: Литвина й Тігіпка. У Тігіпка виникли певні проблеми, тому й він долучився до спільного проекту розкрутки Литвина. А знаєте, хто після смерті Олександра Разумкова опікувався його сином Дмитром? Саме Тігіпко, бо його особисто перед смертю про це просив Разумков-старший. Ці історії в середовищі політиків кінця 90-их - початку нульових були добре відомі. Тому й така схожість методів заходження на ринок «особливо важливих персон».

І зовсім на останок. Пригадуєте, хто стає виконувачем посади президента, коли сам гарант зникає безвісті, знімається через імпічмент чи за власною заявою, коли неспроможний виконувати повноваження за станом здоров'я, чи й за радикальної ситуації: «Ах, на кого ж ти нас покинув? Безврємєнно й нежданно…» Дехто за старою редакцією Конституції думає, що прем'єр. Ні, саме голова Верховної Ради. Так, тільки до позачергових виборів і не з повними повноваженнями, але це вже зовсім інший стартовий майданчик на «безвременно-дочасних» виборах…
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25.06.2021 12:09 Ответить
Тарас неправий лише в одному: на прикладі Турчинова в лютому травні 2014-го народ давно знає, хто де-юре друга особа в державі...
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25.06.2021 12:24 Ответить
Тарасик предатель своего отца, пусть помалкивает кто кому рабинович...
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25.06.2021 12:32 Ответить
Мы накануне грандиозного шухера... Под конец месяца все будет понятно.
Но умным людям все уже понятно сейчас. Если дурак имеет возможность сделать ошибки, - он их обязательно сделает. Оманский осел, - этому яркий пример!
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25.06.2021 12:03 Ответить
Да, да, накануну, кацап...и омерига тоже вот-вот развалицца
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25.06.2021 12:35 Ответить
Разумков,Ермак -патриоты Украины..
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25.06.2021 12:04 Ответить
це навіть неозброєним оком помітно
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25.06.2021 12:05 Ответить
а яка мені різниця: тупий він, чи зрадник?
клоуна за грати!
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25.06.2021 12:04 Ответить
Дурку включил = значит ты ПОДЕЛЬНИК!
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25.06.2021 12:05 Ответить
Будет. Если не эта, то следующая. Обязательно.
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25.06.2021 12:07 Ответить
Разумков уклонился от ответа, будет ли ВСК Рады расследовать заявление Зеленского по "вагнеровцам"

- Товарищ прапорщик, меня вызывает начальник штаба. Продолжите политзанятия. Тема - "Инопланетные цивилизации"
- Есть, товарищ майор!
---------------------------------
- Ну, как прошло? Вопросы были?
- Были. Рядовой Сопляков задал вопрос о космических войнах.
- Замечательный вопрос. Как вы ответили?
- Ответил уклончиво.
- А именно?
- Послал на.уй
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25.06.2021 12:09 Ответить
Биба за Бобу. Боба за Бибу.
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25.06.2021 12:09 Ответить
Разве не эта самая ВСК Рады должна задавать Зеленскому такие вопросы?
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25.06.2021 12:14 Ответить
Наша песня хороша...
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25.06.2021 12:18 Ответить
так ви всі, 73/43%зебіли її почали "абинепорох"... Так продовжуй...-те
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25.06.2021 12:20 Ответить
как где , так разумков на законы , конституцию ссылается , весь законопослушный такой , а тут - спросить надо ... спросить то надо , только у следователя в кабинете
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25.06.2021 12:18 Ответить
ага. надо спросить Лукашенко, чего это у него вагнеровцы неделю тусовались, и с какого перепугу он решил их задержать после доклада ГУР ***********?
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25.06.2021 12:37 Ответить
Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком - Цензор.НЕТ 8365
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25.06.2021 12:38 Ответить
Обдовбиш, бл...!
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25.06.2021 13:53 Ответить
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZWu7kjic7GOQraPUNqut0UAsPdm-klrtAc2dVLk720gPWzhKAkSNvhEC6EjBtELxjg9E2KEiGo7ya9VKtzaHjhh22RcCnwllj--zGbtNb8fNpVxs7SaHVj9OGpGj_nbee8&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Луценко

Порівнювати примусову посадку літака для захоплення опозиціонера і операцію по захопленню «вагнерівців» - це все рівно, що порівнювати 95 квартал з 95 бригадою ЗСУ.

1. Примусова посадка літака Ryanair з допомогою білоруських винищувачів - не те саме, що посадка зазделегідь підготовленого і узгодженого з країною відправлення літака.


2. Примушування до посадки цивільних пілотів - не те саме, що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів.

3. Непрогнозовані дії пасажирів при примусовій посадці літака - не те саме, що сплановані і відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з «вагнерівцями».

4. Терористичне захоплення літака заради увязнення опозиційного діяча - не те саме, що спільні із країнами НАТО дії в рамках кримінального провадження для покарання міжнародних терористів.

5. Оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі « вагнерівців» переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням зарубіжних партнерів в рамках міжнародної правової допомоги.

Строк давності статті КК за державну зраду - більший навіть двох президентських термінів.
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25.06.2021 13:00 Ответить
"узгодженого з країною відправлення літака" и "що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів" не вяжется с реакцией лукашенко на присутствие вагнеровцев.
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25.06.2021 14:08 Ответить
Чий це був літак, якої країни?
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25.06.2021 14:10 Ответить
Авіакомпанія турецька. І це вписується в версію про те, що планувалась операція за участі спецслужб України, Туреччини, США.
І саме цим країнам, а не Мордору Зєля з Єрмаком продемонстрували свою "суб'єктність", зливши операцію Лукашенку і Кремлю.
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25.06.2021 14:19 Ответить
"узгодженого з країною відправлення літака". Они из Белоруссии якобы вылетать собирались, а не из Турции.
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25.06.2021 14:26 Ответить
Це ваше трактування словосполучення "країною відправлення літака".
Луценко мав на увазі країну-власника даних авіаліній.
Вона підпадає під визначення країни, яка відправила літак в рейс.
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25.06.2021 14:33 Ответить
мав на увазі - это ваша трактовка. Ничего личного. Возможно, что он не правильно выразился. С тем же успехом и Зеленский мог не правильно выразится.
Вот мне только не понятно одно - зачем лететь из Минска, если можно лететь из Москвы. С 1 августа 2020 полеты были возобновлены в Турцию.
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25.06.2021 15:17 Ответить
Шукайте статті Бутусова на цю тему, можливо там є відповідь саме на це питання.
Зєля заявив "мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопрос", - Зеленский.

Источник: https://censor.net/ru/n3273373

Проявили суб'єктність, незалежність від кого конкретно, від яких країн?
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25.06.2021 15:29 Ответить
я не понял, что он подразумевал под этой фразой.
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25.06.2021 22:19 Ответить
Эх, зебилы, зебилы
Ну зачем вы убили страну ((
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25.06.2021 13:01 Ответить
Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком - Цензор.НЕТ 5960
Так одна шайка лейка: продажная антиукраинская ( зеленая) !
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25.06.2021 13:07 Ответить
Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком - Цензор.НЕТ 2990
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25.06.2021 13:31 Ответить
Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком - Цензор.НЕТ 8753
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25.06.2021 16:35 Ответить
Что вы пристали к бывшему рыгу, рыг он и в Африке-рыг.
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25.06.2021 18:10 Ответить
разумков скользкий подонок, к сожалению, умный...
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25.06.2021 23:42 Ответить
 
 