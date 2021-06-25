Разумков на вопрос, будет ли ВСК Рады расследовать заявление Зеленского по "вагнеровцам": Нужно спросить, когда состоялось его общение с Лукашенко
Спикер ВР Дмитрий Разумков уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли профильная ВСК ВР заниматься действиями президента в отношении спецоперации по "вагнеровцам".
При этом в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость" он выразил уверенность, что работа данной комиссии будет непредвзятой, информирует Цензор.НЕТ.
"Что я услышал в интервью президента, то он сказал, что общался с господином Лукашенко. Я думаю, что нужно спросить, когда происходило это общение - до того, как они были задержаны, или после того. Из интервью это не совсем понятно. Касательно ВСК (о расследовании действий чиновников и политиков против суверенитета Украины. - Ред.), то она будет заниматься всеми вопросами из того перечня, связанного с деятельностью комиссии. Я влиять на нее не буду, я стараюсь не вмешиваться в работу ВСК, там есть представители все фракций и групп. Надеюсь, ее работа будет непредвзятой", - сказал Разумков, комментируя вопрос относительно того, будет ли профильная ВСК ВР заниматься действиями президента в отношении спецоперации по "вагнеровцам".
Напомним, ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
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А еще он напал на Украину и НАЖЫВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ ????,
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Одно то, что Зеленский, ГОД отрицал само существование операции и препятствовал созданию комиссии уже ВО ВСЕМ ЕГО ИЗОБЛИЧАЕТ!!!
Ну, й що скажеш у своє виправдання?
ТАРАС ЧОРНОВІЛ
21.07.2020, 16:00 940
От я дивився сьогодні на Разумкова й бачив Литвина. Той самий тон, ті самі звороти, точнісінько така сама примирлива риторика. І я вам більше скажу. Політтехнологічна група, яка готувала Литвина в наступники Кучми, нікуди не зникла (хіба Юрій Левенець уже відійшов до іншого світу). Там були люди, які гуртувалися ще навколо батька нинішнього спікера - Олександра Разумкова. Уся ця колишня комсомольська команда, яка здобула статки і впливи перед розвалом Союзу. Вони тоді розглядали двох прийнятних кандидатів: Литвина й Тігіпка. У Тігіпка виникли певні проблеми, тому й він долучився до спільного проекту розкрутки Литвина. А знаєте, хто після смерті Олександра Разумкова опікувався його сином Дмитром? Саме Тігіпко, бо його особисто перед смертю про це просив Разумков-старший. Ці історії в середовищі політиків кінця 90-их - початку нульових були добре відомі. Тому й така схожість методів заходження на ринок «особливо важливих персон».
І зовсім на останок. Пригадуєте, хто стає виконувачем посади президента, коли сам гарант зникає безвісті, знімається через імпічмент чи за власною заявою, коли неспроможний виконувати повноваження за станом здоров'я, чи й за радикальної ситуації: «Ах, на кого ж ти нас покинув? Безврємєнно й нежданно…» Дехто за старою редакцією Конституції думає, що прем'єр. Ні, саме голова Верховної Ради. Так, тільки до позачергових виборів і не з повними повноваженнями, але це вже зовсім інший стартовий майданчик на «безвременно-дочасних» виборах…
Но умным людям все уже понятно сейчас. Если дурак имеет возможность сделать ошибки, - он их обязательно сделает. Оманский осел, - этому яркий пример!
клоуна за грати!
- Товарищ прапорщик, меня вызывает начальник штаба. Продолжите политзанятия. Тема - "Инопланетные цивилизации"
- Есть, товарищ майор!
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- Ну, как прошло? Вопросы были?
- Были. Рядовой Сопляков задал вопрос о космических войнах.
- Замечательный вопрос. Как вы ответили?
- Ответил уклончиво.
- А именно?
- Послал на.уй
Порівнювати примусову посадку літака для захоплення опозиціонера і операцію по захопленню «вагнерівців» - це все рівно, що порівнювати 95 квартал з 95 бригадою ЗСУ.
1. Примусова посадка літака Ryanair з допомогою білоруських винищувачів - не те саме, що посадка зазделегідь підготовленого і узгодженого з країною відправлення літака.
2. Примушування до посадки цивільних пілотів - не те саме, що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів.
3. Непрогнозовані дії пасажирів при примусовій посадці літака - не те саме, що сплановані і відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з «вагнерівцями».
4. Терористичне захоплення літака заради увязнення опозиційного діяча - не те саме, що спільні із країнами НАТО дії в рамках кримінального провадження для покарання міжнародних терористів.
5. Оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі « вагнерівців» переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням зарубіжних партнерів в рамках міжнародної правової допомоги.
Строк давності статті КК за державну зраду - більший навіть двох президентських термінів.
І саме цим країнам, а не Мордору Зєля з Єрмаком продемонстрували свою "суб'єктність", зливши операцію Лукашенку і Кремлю.
Луценко мав на увазі країну-власника даних авіаліній.
Вона підпадає під визначення країни, яка відправила літак в рейс.
Вот мне только не понятно одно - зачем лететь из Минска, если можно лететь из Москвы. С 1 августа 2020 полеты были возобновлены в Турцию.
Зєля заявив "мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопрос", - Зеленский.
Источник: https://censor.net/ru/n3273373
Проявили суб'єктність, незалежність від кого конкретно, від яких країн?
Ну зачем вы убили страну ((
Так одна шайка лейка: продажная антиукраинская ( зеленая) !