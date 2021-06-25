"Нафтогаз" просит ФГИ передать ему в собственность и управление государственные ТЭЦ, - Витренко

"Нафтогаз Украины" готов принять в собственность и управление государственные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Об этом сообщил глава правления НАК Юрий Витренко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Дальше - государственные ТЭЦ, которые у ФГИ. Мы говорим: "Передавайте нам, потому что это самый проблемный сегмент на этом рынке. Они на уровне расчетов даже хуже, чем частные ТЭЦ или те, которыми управляют частные компании", - сказал он.

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В то же время Витренко напомнил, что "Нафтогаз" сможет инвестировать в ТЭЦ с целью повышения энергоэффективности только в случае их передачи в уставный капитал компании, а не просто в управление.

"Решение этой проблемы с энергоэффективностью - это не слова из декларации, это реальные инвестиции, которые помогают меньше использовать газа и производить такое же количество тепла: залатать дыры в теплосетях, чтобы мы грели не асфальт и окружающий воздух", - отметил глава НАК.

При этом он допустил, что "Нафтогаз" в перспективе может стать партнером и для частных ТЭЦ, помогая им в энергоэффективности.

Как сообщалось, в начале июня Витренко сообщил, что "Нафтогаз" рассматривает вариант создания субхолдинга в сфере отопления, который может включать в себя три направления: производство биометана (BMS production), энергоэффективность и теплоснабжение (ТКЭ и ТЭЦ). В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины уже дал разрешение на передачу шести ТЭЦ, находящихся в управлении ФГИ, в управление "Нафтогазу". Речь идет о Северодонецкой, Одесской, Криворожской, Херсонской, Николаевской и Днепровской ТЭЦ.