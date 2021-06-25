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Германия с сегодняшнего дня разрешила въезд в страну из Украины для полностью вакцинированных от COVID-19, - посольство

Германия с сегодняшнего дня разрешила въезд в страну из Украины для полностью вакцинированных от COVID-19, - посольство

Для въезда необходимо предоставить цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"С 25 июня 2021 года въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным. Полностью вакцинированы лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью. Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным", - говорится в сообщении.

Право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, указанных на интернет-странице Института Пауля Эрлиха, если со дня прививки последней необходимой дозой или вакциной, которая требует одной дозы, прошло не менее 14 дней.

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"Сейчас это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам. Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования", - добавили в посольстве.

Для въезда необходимо предоставить цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках.

"Для лиц, которые выздоровели, прививка может состоять только из одной дозы вакцины. Для подтверждения полной вакцинации лицам, которые выздоровели, необходимо также доказать, что перед прививкой они болели коронавирусом SARS-CoV-2. Подтверждением факта болезни должен быть положительный результат ПЦР-теста", - подчеркнули в посольстве.

В то же время, лица, которым еще не исполнилось 12 лет и которые еще не получили прививки против коронавируса, могут при наличии у них документального подтверждения теста (ПЦР или антиген-тест) въезжать в Германию в сопровождении одного или обоих полностью вакцинированных родителей. Лицам, которым еще не исполнилось 6 лет, подтверждение тестирования при этом не требуется.

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Топ комментарии
+4
мої вітання чиновникам, судям, депутатам, освітянам і іншим(яким просто пощастило отримати файзер)- в них буде повноцінна відпусткка. інші десятки млн можуть ситдіти вдома
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25.06.2021 12:23
+3
зебилы сделали все, чтобы безвиз был только для депутатов слуг народа и их семей. ведь накупив китайского фуфломицина, который нигде не котируется в цивилизованных странах, они себя вкололи пфайзером, чтобы без проблем путешествовать по миру. а лошары с короноваком будут и дальше сидеть возле телевизора все лето анонируя на бубочку.
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25.06.2021 12:42
+2
Список ид пары сотен человек прилагается.

Хотя избирателям ЗЕ и так не улыбалось ехать дальше райцентра.
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25.06.2021 12:29
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мої вітання чиновникам, судям, депутатам, освітянам і іншим(яким просто пощастило отримати файзер)- в них буде повноцінна відпусткка. інші десятки млн можуть ситдіти вдома
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25.06.2021 12:23 Ответить
Iншим дадуть дозвол після массового щеплення другою дозою.
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25.06.2021 12:35 Ответить
чинуши себе специально выписали закон под файзер, а китайское говно не признаное в Европе пожалуйста колите смердам...
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25.06.2021 12:38 Ответить
Список ид пары сотен человек прилагается.

Хотя избирателям ЗЕ и так не улыбалось ехать дальше райцентра.
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25.06.2021 12:29 Ответить
И только Степанов где-то в конторке своей типографии пустил по щеке скупую мужскую слезу.
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25.06.2021 12:33 Ответить
А я вот думаю: где же Польша? где ее аналогичные послабления для украинцев?
Или туризм Польше неинтересен и ей нужны исключительно рабы на фермах, складах, заводах? А то, как хрюкать про "добрососедство", Польша первая, а как на деле показать - нету ее...
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25.06.2021 12:36 Ответить
в польше как раз нефиг особо и смотреть. распиаренные краковы-вроцлавы-гданьски - откровенное дерьмо по сравнению с той же прагой или будапештом за те же деньги. хоть я бы рекомендал ждать открытия италии-испании - там все прекрасно хоть немного и дороже.
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25.06.2021 12:48 Ответить
зебилы сделали все, чтобы безвиз был только для депутатов слуг народа и их семей. ведь накупив китайского фуфломицина, который нигде не котируется в цивилизованных странах, они себя вкололи пфайзером, чтобы без проблем путешествовать по миру. а лошары с короноваком будут и дальше сидеть возле телевизора все лето анонируя на бубочку.
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25.06.2021 12:42 Ответить
Дас ист гут!
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25.06.2021 13:16 Ответить
отлично, что с наличием прививки снова можно путешествовать. Открытые границы привлекают тех, кто работает на отдалёнке с любой точки мира, по этому варианты смены работы очень важны. Нашла хорошие отзывы о работодателях, которые предлагают отдалённый вид работы здесь https://sites-reviews.com/ru/news.obozrevatel.com#review155 censor.net
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25.06.2021 13:26 Ответить
нефуй шастать. Сидите дома и подымайте свою страну.
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25.06.2021 13:35 Ответить
 
 