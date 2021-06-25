Германия с сегодняшнего дня разрешила въезд в страну из Украины для полностью вакцинированных от COVID-19, - посольство

Для въезда необходимо предоставить цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"С 25 июня 2021 года въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным. Полностью вакцинированы лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью. Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным", - говорится в сообщении.

Право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, указанных на интернет-странице Института Пауля Эрлиха, если со дня прививки последней необходимой дозой или вакциной, которая требует одной дозы, прошло не менее 14 дней.

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"Сейчас это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам. Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования", - добавили в посольстве.

Для въезда необходимо предоставить цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках.

"Для лиц, которые выздоровели, прививка может состоять только из одной дозы вакцины. Для подтверждения полной вакцинации лицам, которые выздоровели, необходимо также доказать, что перед прививкой они болели коронавирусом SARS-CoV-2. Подтверждением факта болезни должен быть положительный результат ПЦР-теста", - подчеркнули в посольстве.

В то же время, лица, которым еще не исполнилось 12 лет и которые еще не получили прививки против коронавируса, могут при наличии у них документального подтверждения теста (ПЦР или антиген-тест) въезжать в Германию в сопровождении одного или обоих полностью вакцинированных родителей. Лицам, которым еще не исполнилось 6 лет, подтверждение тестирования при этом не требуется.

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