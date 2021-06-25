За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 196 новых случаев, 143 пациента находятся в больницах в тяжелом состоянии, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки 25 июня выявлено 196 больных коронавирусом. Умер один человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил сеголня во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"За минувшие сутки в городе обнаружили 196 инфицированных. Умерла одна женщина в возрасте 71 год. Всего за период пандемии в столице 5 186 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 213 030 ", - сообщил Кличко.

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Среди заболевших 109 женщин в возрасте от 27 до 80 лет и 7 девочек от 9 месяцев до 14 лет. А также 75 мужчин в возрасте от 27 до 80 лет и 5 мальчиков от семи месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, четверо медиков.

Выздоровели за минувши сутки 387 киевлян. Всего коронавирус преодолели 203 934 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Днепровском районе - 36, в Оболонском - 28 и в Дарницком районе - 27 случаев.

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"За минувшие сутки в стационары медучреждений попали 18 больных коронавирусом. А также госпитализировали 49 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть всего в больницы за сутки попали 67 человек. В стационарах столицы сегодня лечатся 252 больных коронавирусом. 143 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 225 человек. Во аппаратами ИВЛ - 6 больных ", - добавил Кличко.