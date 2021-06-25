Масштабный пожар произошел на СТО на Харьковщине: сгорело пять автомобилей, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО
Спасатели ликвидировали масштабный пожар на частном СТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"25 июня в 5:39 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который случился на частной станции технического обслуживания автомобилей, расположенной в селе Котляр Харьковского района на ул. Мира, 1Л. Из сообщения стало известно о сильном пожаре, который охватил большую площадь", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 7 пожарно-спасательных расчетов ГСЧС из Харькова на автоцистернах сразу были направлены к месту вызова.
"На момент прибытия спасателей горело помещение СТО на площади около 500 кв.м. Также разведка пожара установила наличие внутри горящего помещения нескольких автомобилей. На тушение огня подали 6 пожарных стволов, 2 из которых лафетные.
В 6:32 стихия была взята под контроль - пожар локализовали. В 10:09 пожар был полностью ликвидирован", - отметили в ведомстве.
По предварительным данным огнем уничтожено 5 автомобилей, пострадавших людей нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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