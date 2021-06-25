В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что лидеры Евросоюза не стали приглашать российского президента Владимира Путина на саммит.
По его словам, в Кремле это оценивают с сожалением, потому что Путин "был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.
Песков подчеркнул, что Россия готова идти в этом направлении настолько далеко, насколько готовы это сделать европейские коллеги, о чем Путин говорил не один раз.
"К сожалению, мы получили информацию, что на вчерашнем саммите целый ряд стран высказались против диалога. Это прибалтийские государства и Польша", - сказал Песков.
Пресс-секретарь указал на нелогичность в их позиции: с одной стороны, они делают все возможное, чтобы на их территории были размещены вооружения США и НАТО, но с другой стороны, хотят добиться безопасности.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.
Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.
МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.
Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.
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После ночных переговоров провал идеи констатировала сама Меркель. Договориться о прямых переговорах с Путиным не удалось, дискуссия была «всесторонней, но в то же время неоднозначной», сказала она.
«Я лично хотела бы более смелого шага, но то, что получилось, тоже ОК, и мы продолжим работу», - https://www.politico.eu/article/eu-summit-european-council-live-blog-coronavirus-travel-russia-turkey-hungary-lgbtq/#1285690 добавила Меркель.
Вместо саммита с Путиными лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и верховному представителю по иностранным делам подготовить проект дополнительных, в том числе экономических санкций против России, следует из проекта документа по отношениям с РФ, который https://twitter.com/BarendLeyts/status/1408218804786708480 приводит Politico .
Евросоюз «ожидает от руководства России более конструктивного подхода и взятие политических обязательств по прекращению действий против ЕС, стран-членов и третьих стран», призывает Россию «признать ответственность за полное выполнение Минских соглашений» по Донбассу и подчеркивает необходимость «сильного и скоординированного ответа» на любые дальнейшие зловредные и незаконные действия РФ», говорится в резолюции.
По словам https://www.reuters.com/article/orutp-eu-summit-idRUKCN2E024C-ORUTP источников Reuters , новые санкции могут ударить по отмыванию российских денег или по олигархам, подозреваемым в коррупции за рубежом.
ЕС также ставит целью расширение сотрудничества со странами бывшего СССР в рамках программы Восточного партнерства, в том числе республиками Средней Азии.
Подчеркивая «открытость к выборочному сотрудничеству с Россией» в сферах, представляющих интерес, ЕС «осуждает ограничения фундаментальных свобод в России, сжатие пространства для гражданского общества и подчеркивает необходимость контактов людей для поддержки гражданского общества» в РФ, говорится в документе.
Польша и страны Балтии заявили, что приглашение Путина на фоне ухудшения отношений стало бы неверным сигналом.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что эта идея похожа на «попытку поручить медведю охранять горшок с медом».("Русский еврей")
Не вистачило у "Пуйла" грошей щоб купить усіх ! А у наших сусідів виявилося достатньо честі "не продаться"!!!
А нафіг там треба обісцяна кремлівська криса
В нього біполярний розлад, що таких простих речей не розуміє? Чи то є погроза гопника з "пітєрской подворотні"?
сопливихботоксних.
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ПИТЕРACTA c питерсских подворотней -
НЕ ПРИГЛАСИЛИ !! ..
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БЯДА вяличию ! ..
БЯДА !!!!
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россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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партия
******
россия
= 666 ......
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Спросите у кисилева - о СОВПАДЕНИИ...
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