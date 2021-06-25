В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что лидеры Евросоюза не стали приглашать российского президента Владимира Путина на саммит.

По его словам, в Кремле это оценивают с сожалением, потому что Путин "был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Песков подчеркнул, что Россия готова идти в этом направлении настолько далеко, насколько готовы это сделать европейские коллеги, о чем Путин говорил не один раз.

"К сожалению, мы получили информацию, что на вчерашнем саммите целый ряд стран высказались против диалога. Это прибалтийские государства и Польша", - сказал Песков.

Пресс-секретарь указал на нелогичность в их позиции: с одной стороны, они делают все возможное, чтобы на их территории были размещены вооружения США и НАТО, но с другой стороны, хотят добиться безопасности.

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Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.