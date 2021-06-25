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Песков (1800) путин (30471) саммит (1113) Евросоюз (16683)

В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков

В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что лидеры Евросоюза не стали приглашать российского президента Владимира Путина на саммит.

По его словам, в Кремле это оценивают с сожалением, потому что Путин "был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Песков подчеркнул, что Россия готова идти в этом направлении настолько далеко, насколько готовы это сделать европейские коллеги, о чем Путин говорил не один раз.

"К сожалению, мы получили информацию, что на вчерашнем саммите целый ряд стран высказались против диалога. Это прибалтийские государства и Польша", - сказал Песков.

Пресс-секретарь указал на нелогичность в их позиции: с одной стороны, они делают все возможное, чтобы на их территории были размещены вооружения США и НАТО, но с другой стороны, хотят добиться безопасности.

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Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.

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Топ комментарии
+26
Животных на саммиты не приглашают.
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25.06.2021 12:47
+12
от те сила демократии: маленькие прибалты заблокировали жалкие потуги фрау и макарона на половое сближение с рашистами.
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25.06.2021 12:49
+10
лидеры Евросоюза не стали приглашать российского президента Владимира Путина на саммит. Источник: https://censor.net/ru/n3273480

А нафіг там треба обісцяна кремлівська криса
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25.06.2021 12:50
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Правила форума Совет форумчан
Животных на саммиты не приглашают.
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25.06.2021 12:47 Ответить
***** до животных, несколько миллионов лет надо эволюционировать, как и остальным свинособакам! Нет такого аналога в природе, не существует!
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25.06.2021 13:07 Ответить
Ну нахер это *****, подумали нормальные люди
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25.06.2021 13:35 Ответить
"неприкасаемый"
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25.06.2021 14:12 Ответить
Лидеры Евросоюза отвергли инициативу Франции и Германии о проведении первого с 2014 года саммита с участием президента России Владимира Путина. Предложение, озвученное Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном и поддержанное канцлером Австрии Себастьяном Курцем, вызвало сопротивление 10 стран ЕС, ряд из которых грозили наложить вето на проект резолюции, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-24/eu-rejects-merkel-and-macron-call-for-leaders-talks-with-putin сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.
После ночных переговоров провал идеи констатировала сама Меркель. Договориться о прямых переговорах с Путиным не удалось, дискуссия была «всесторонней, но в то же время неоднозначной», сказала она.
«Я лично хотела бы более смелого шага, но то, что получилось, тоже ОК, и мы продолжим работу», - https://www.politico.eu/article/eu-summit-european-council-live-blog-coronavirus-travel-russia-turkey-hungary-lgbtq/#1285690 добавила Меркель.
Вместо саммита с Путиными лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и верховному представителю по иностранным делам подготовить проект дополнительных, в том числе экономических санкций против России, следует из проекта документа по отношениям с РФ, который https://twitter.com/BarendLeyts/status/1408218804786708480 приводит Politico .
Евросоюз «ожидает от руководства России более конструктивного подхода и взятие политических обязательств по прекращению действий против ЕС, стран-членов и третьих стран», призывает Россию «признать ответственность за полное выполнение Минских соглашений» по Донбассу и подчеркивает необходимость «сильного и скоординированного ответа» на любые дальнейшие зловредные и незаконные действия РФ», говорится в резолюции.
По словам https://www.reuters.com/article/orutp-eu-summit-idRUKCN2E024C-ORUTP источников Reuters , новые санкции могут ударить по отмыванию российских денег или по олигархам, подозреваемым в коррупции за рубежом.
ЕС также ставит целью расширение сотрудничества со странами бывшего СССР в рамках программы Восточного партнерства, в том числе республиками Средней Азии.
Подчеркивая «открытость к выборочному сотрудничеству с Россией» в сферах, представляющих интерес, ЕС «осуждает ограничения фундаментальных свобод в России, сжатие пространства для гражданского общества и подчеркивает необходимость контактов людей для поддержки гражданского общества» в РФ, говорится в документе.
Польша и страны Балтии заявили, что приглашение Путина на фоне ухудшения отношений стало бы неверным сигналом.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что эта идея похожа на «попытку поручить медведю охранять горшок с медом».("Русский еврей")
Не вистачило у "Пуйла" грошей щоб купить усіх ! А у наших сусідів виявилося достатньо честі "не продаться"!!!
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25.06.2021 16:10 Ответить
Кто такой окурок, чтобы его кудалибо приглашали? Крыса должно сидеть в бункере. И желательно в итоге там же и застрелиться, как немецкий "батя" завещал.
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25.06.2021 14:44 Ответить
Х..ло жалкує що не зможе похвалитися своєю мобільною парашою з золотим йоршиком.
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25.06.2021 12:48 Ответить
да скинте уже на голову путину бомбу из космоса, илиу вас нету такой бомбы? или вам подсказать ка эту бомбу сделать?
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25.06.2021 12:48 Ответить
от те сила демократии: маленькие прибалты заблокировали жалкие потуги фрау и макарона на половое сближение с рашистами.
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25.06.2021 12:49 Ответить
і давно у вас, ригів-разумковців з'явилось це первісне відчуття демократії?
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25.06.2021 13:35 Ответить
лидеры Евросоюза не стали приглашать российского президента Владимира Путина на саммит. Источник: https://censor.net/ru/n3273480

А нафіг там треба обісцяна кремлівська криса
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25.06.2021 12:50 Ответить
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 1065
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25.06.2021 12:51 Ответить
Пресс-секретарь указал на нелогичность в их позиции: с одной стороны, они делают все возможное, чтобы на их территории были размещены вооружения США и НАТО, но с другой стороны, хотят добиться безопасности.Источник: https://censor.net/ru/n3273480

В нього біполярний розлад, що таких простих речей не розуміє? Чи то є погроза гопника з "пітєрской подворотні"?
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25.06.2021 12:54 Ответить
Пусть кремлёвская крыса не истерит и не хнычет.... Пригласят его... В Гаагский военный трибунал .. С пожитками и сухарями... На постоянное проживание. С последующим захоронением на тюремном кладбище...
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25.06.2021 12:54 Ответить
Сначала нужно Путлеру остановить свои ********* если он хочет, чтобы его воспринимали как уважаемого и достойного общения!! Нынче паРаша это шайка изгоев с гранатами которая пакостит всем и требует чтобы с ней считались. Путлер ху..ло!!!
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25.06.2021 12:56 Ответить
"Пожаліли" дідка, нехай сидить в бункері, досить що "пережив" зустріч з Байденом.
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25.06.2021 12:57 Ответить
Обійдуться і без сопливих ботоксних.
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25.06.2021 12:58 Ответить
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 7999
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25.06.2021 12:58 Ответить
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25.06.2021 14:13 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.06.2021 14:13 Ответить
Вот и сдулось российское клише об ЕС , в котором мальім государствам диктуют свою волю большие и сильньіе , а тем , в свою очередь , диктуют США. ЕС продемонстрировал здравьій и демократичньій подход к политике по отношению к Москве. Респект !
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25.06.2021 12:59 Ответить
Ви не рєлаксуйте , готуйте краще вазелін на наступні санкціі а сажаления сваи в дупу сЦарю всея сРусі засуньте
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25.06.2021 13:00 Ответить
"зачем вам оружие, хотите чтоб мы на вас напали?" логика. Только вот никто из прибалтисйких стран, украины или польши на территории рф не нападает. и на заявляет права, как это делается внутри рф в отношении соседних стран.
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25.06.2021 13:01 Ответить
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 1555
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25.06.2021 13:03 Ответить
БЯДА ! .
.
ПИТЕРACTA c питерсских подворотней -
НЕ ПРИГЛАСИЛИ !! ..
.
БЯДА вяличию ! ..
БЯДА !!!!
.
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25.06.2021 13:08 Ответить
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 1986
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25.06.2021 13:09 Ответить
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия
******
россия
= 666 ......
..
Спросите у кисилева - о СОВПАДЕНИИ...


..

.
..
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25.06.2021 13:14 Ответить
угу, осталось выяснить с какого дьявол будет пользоваться искусственным рузким языком сделанным из старославянского пару столетий назад.
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25.06.2021 13:18 Ответить
Демон МАСТЕР ИСКУСТВЕННОСТи и ФАЛЬША
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25.06.2021 13:20 Ответить
место хйла-возле параши.
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25.06.2021 13:21 Ответить
Блин, кусочек педофила, чекисткой сучки, моржовой ..., ... и убийцы, просится на саммит Евросоюза! Что оно, спутником-V перекололось, или в колумбийскую муку нырнуло? *****, твой саммит в северной Корее!!! =)
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25.06.2021 13:25 Ответить
В Кремле все чаще сожалеют и сожалеют. Может доживу до того дня, когда они будут сожалеть, что родились..
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25.06.2021 13:43 Ответить
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 4648
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25.06.2021 13:48 Ответить
"...Песков подчеркнул, что Россия готова идти в этом направлении..."

http://www.radikal.ru В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 1867
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25.06.2021 14:13 Ответить
В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков - Цензор.НЕТ 1286
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25.06.2021 14:29 Ответить
Это типа Гитлер сожалеет что его не пригласили в Тегеран или в Ялту.
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25.06.2021 14:31 Ответить
Ваше место на паРаше....., свинособаки лишнехромосомные
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25.06.2021 14:33 Ответить
Треба було запросити в Гаагу, на лаву підсудних.
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25.06.2021 14:35 Ответить
На хрен кому нужен ваш приурок Пуйло-*****!!!
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25.06.2021 16:17 Ответить
 
 