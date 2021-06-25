Госспецсвязь о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: Это хакерская атака самого высокого уровня сложности

Ситуация вокруг сайта электронных петиций является спланированной хакерской атакой. Специалисты установили факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированного "ПриватБанком".

Об этом сообщили в Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.

На сайте электронных петиций собирали подписи под петицией об отставке заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Петицию подписал человек по имени Joe Biden (подпись была на английском). В результате Госспецсвязи на запрос ОП начала проверку.

В Госспецсвязи сообщили, что во время аудита установлен факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированного поставщиком электронных доверительных услуг АО КБ "Приватбанк".

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"Такие действия являются целенаправленной хакерской атакой самого высокого уровня сложности", - отмечают специалисты.

По оценкам экспертов Госспецсвязи, осуществить такую атаку можно только за выполнение по меньшей мере трех условий:

компрометация личного ключа (незаконное завладение и использование);

дорогостоящая направленная хакерская атака с многомесячной подготовкой;

использование человеческого фактора лиц, имеющих доступ к генерированию ключей.

Специалисты Госспецсвязи начали проведение масштабной операции, направленной на полную проверку системы электронных доверительных услуг. Исследуется система выдачи ключей АО КБ "Приватбанк" на соответствие требованиям безопасности.

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Такая же профилактическая комплексная проверка ждет всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг. По ее итогам, в случае необходимости, будут разработаны планы усовершенствования соответствующих систем защиты.

Ранее ЦПК заявил, что Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова. По мнению главы ЦПК Виталия Шабунина: "Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности". По его данным, этот случай может свидетельствовать, что в Украине можно получить настоящую электронную подпись по поддельным документам или же, что ключевая государственная система верификации считает тестовые е-ключи - подписями реальных граждан. По его словам, эти два варианта являются "катастрофическими как для всей государственной системы оказания онлайн услуг, так и для кибербезопасности страны в целом".



