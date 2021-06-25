Госспецсвязь о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: Это хакерская атака самого высокого уровня сложности
Ситуация вокруг сайта электронных петиций является спланированной хакерской атакой. Специалисты установили факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированного "ПриватБанком".
Об этом сообщили в Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.
На сайте электронных петиций собирали подписи под петицией об отставке заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Петицию подписал человек по имени Joe Biden (подпись была на английском). В результате Госспецсвязи на запрос ОП начала проверку.
В Госспецсвязи сообщили, что во время аудита установлен факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированного поставщиком электронных доверительных услуг АО КБ "Приватбанк".
"Такие действия являются целенаправленной хакерской атакой самого высокого уровня сложности", - отмечают специалисты.
По оценкам экспертов Госспецсвязи, осуществить такую атаку можно только за выполнение по меньшей мере трех условий:
- компрометация личного ключа (незаконное завладение и использование);
- дорогостоящая направленная хакерская атака с многомесячной подготовкой;
- использование человеческого фактора лиц, имеющих доступ к генерированию ключей.
Специалисты Госспецсвязи начали проведение масштабной операции, направленной на полную проверку системы электронных доверительных услуг. Исследуется система выдачи ключей АО КБ "Приватбанк" на соответствие требованиям безопасности.
Такая же профилактическая комплексная проверка ждет всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг. По ее итогам, в случае необходимости, будут разработаны планы усовершенствования соответствующих систем защиты.
Ранее ЦПК заявил, что Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова. По мнению главы ЦПК Виталия Шабунина: "Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности". По его данным, этот случай может свидетельствовать, что в Украине можно получить настоящую электронную подпись по поддельным документам или же, что ключевая государственная система верификации считает тестовые е-ключи - подписями реальных граждан. По его словам, эти два варианта являются "катастрофическими как для всей государственной системы оказания онлайн услуг, так и для кибербезопасности страны в целом".
Пожалуйста, подождите...
схематозники осваивоили IT
"все подписи - фэйки и хакерская атака".
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p.s.: когда миллион призовых выплатите Joe Biden'у?
У кого кошти в Приваті вони в небезпеці. Майте на увазі.Источник:https://censor.net/ru/n3273482
Скоро фильм Грозева по "Ванергейту" входит....
Срыв конкурса по САП,
замыливания дела Коломойского,
а еще где-то судья Чаус в подвале сидит который месяцы...
Факапам зебилов нет конца...
И они ведь никуда не уходят, а накапливаются и рано или поздно стукнут зебилоида по его тупой башке=)
незнание его номера мобильного?
так этот номер любой КЛОУН знает!
Саме він зацікавлений, щоб петиція за його відставку, що зібрала необхідну кількість голосів, була відхилена по відмазці "втручання хакерів".
Але хто ж його буде перевіряти, він же босс для кібербезпеки та держспецзв'язку імені зеленського-єрмака?
как только ключ в руках не надо никаких "долгих месяцев подготовки" или "хакерской атаки". бери, регистрируйся и голосуй.
клоуны
А ТАТАРОВА УВОЛЯТ ? ( за хакерскую проделку)