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хакер (1170) Госспецсвязь (171) петиция (350) кибербезопасность (663) Офис Президента (1774) Татаров Олег (366)

Госспецсвязь о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: Это хакерская атака самого высокого уровня сложности

Госспецсвязь о подписи

Ситуация вокруг сайта электронных петиций является спланированной хакерской атакой. Специалисты установили факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированного "ПриватБанком".

Об этом сообщили в Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.

На сайте электронных петиций собирали подписи под петицией об отставке заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Петицию подписал человек по имени Joe Biden (подпись была на английском). В результате Госспецсвязи на запрос ОП начала проверку.

В Госспецсвязи сообщили, что во время аудита установлен факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированного поставщиком электронных доверительных услуг АО КБ "Приватбанк".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: эфэсбэшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин

"Такие действия являются целенаправленной хакерской атакой самого высокого уровня сложности", - отмечают специалисты.

По оценкам экспертов Госспецсвязи, осуществить такую атаку можно только за выполнение по меньшей мере трех условий:

  • компрометация личного ключа (незаконное завладение и использование);
  • дорогостоящая направленная хакерская атака с многомесячной подготовкой;
  • использование человеческого фактора лиц, имеющих доступ к генерированию ключей.

Специалисты Госспецсвязи начали проведение масштабной операции, направленной на полную проверку системы электронных доверительных услуг. Исследуется система выдачи ключей АО КБ "Приватбанк" на соответствие требованиям безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В правительстве Польши заявили о причастности хакеров, связанных со спецслужбами РФ, к кибератаке на польских политиков

Такая же профилактическая комплексная проверка ждет всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг. По ее итогам, в случае необходимости, будут разработаны планы усовершенствования соответствующих систем защиты.

Ранее ЦПК заявил, что Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова. По мнению главы ЦПК Виталия Шабунина: "Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности". По его данным, этот случай может свидетельствовать, что в Украине можно получить настоящую электронную подпись по поддельным документам или же, что ключевая государственная система верификации считает тестовые е-ключи - подписями реальных граждан. По его словам, эти два варианта являются "катастрофическими как для всей государственной системы оказания онлайн услуг, так и для кибербезопасности страны в целом".

Госспецсвязь о подписи Байдена под петицией об отставке Татарова: Это хакерская атака самого высокого уровня сложности 01
Госспецсвязь о подписи Байдена под петицией об отставке Татарова: Это хакерская атака самого высокого уровня сложности 02

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Топ комментарии
+16
Ну вот вам и "ответ" Банковой на петицию:
"все подписи - фэйки и хакерская атака".
...
p.s.: когда миллион призовых выплатите Joe Biden'у?
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25.06.2021 12:52
+11
если я правильно понял, госсвязь ставит под сомнение 20+ тыс живых подписей из-за какого-то бота из троле-фермы подоляка?
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25.06.2021 12:51
+11
Татарова перевірте.
Саме він зацікавлений, щоб петиція за його відставку, що зібрала необхідну кількість голосів, була відхилена по відмазці "втручання хакерів".
Але хто ж його буде перевіряти, він же босс для кібербезпеки та держспецзв'язку імені зеленського-єрмака?
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25.06.2021 12:55
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ета барига! адназначна!
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25.06.2021 12:49 Ответить
Вова ну зачем так примитивно прикрывать ублюдка Татарова.. скажи что это ты со своего смартфона подписался как Байден... вон по вагнеровцам отрицал отрицал а вчера свежий кокос подогнали и все понесло Вовку во все тяжкие правдоруб вещество развязало язык прикушенный.. сдался Вовка..а это еще даже не 1 степень допроса была...в подвалах
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25.06.2021 13:12 Ответить
Короче тупо врут...
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25.06.2021 12:50 Ответить
Я когда голосовал за эту питицию, вошёл через банк id от привата и мне предложило сохранить мои данные где я мог указать все что угодно - хоть усамабинладен
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25.06.2021 12:52 Ответить
Так ты хакер высшего уровня...
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25.06.2021 13:00 Ответить
Джо Байден действительно подписал петицию!
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25.06.2021 12:59 Ответить
если я правильно понял, госсвязь ставит под сомнение 20+ тыс живых подписей из-за какого-то бота из троле-фермы подоляка?
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25.06.2021 12:51 Ответить
это ставит под сомнению всю банковскую систему и прочие е-проекты в Украине.
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25.06.2021 12:53 Ответить
Совершенно верно, хакерская атака из ОПы на дает уволить замглавы ОПы. CUI PRODEST? как говорили древние римляне.
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25.06.2021 12:59 Ответить
Ключ Привата, а Приватом, владел Коломойский и вполне могли остаться связи (благо не деньги со счета нужно было списать, а просто сгенерировать ключик). Генерируется явно липовый ключ, не заметить который не возможно, им подписывается неугодная петиция, подделка обнаруживается, все остальные подписи тоже скомпрометированы (при чем в довесок можно "обнулить" и другие петиции подписанные этими людьми)
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25.06.2021 13:09 Ответить
Кстати классная схема! Можно сгенерить нескольку ключей и подписывать все неугодные Клоуну петиции, как только ни появляются (для подстраховки), если петиция не наберет голосов - ничего не делаем, если набирает - обнуляем с помощью левой подписи
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25.06.2021 13:13 Ответить
процессуальный кодекс, подправленный партянками, в руках циника = бес предел

схематозники осваивоили IT
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25.06.2021 14:17 Ответить
Все правильно. Слова: "хакерская атака высшего уровня", нужно читать так "заказ для спецсвязи от конторы ермака-Козыря на компроментацию петиции про отставку татарова"
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25.06.2021 17:26 Ответить
итого: генерация ключей приватбанка сфальсифицирована.
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25.06.2021 12:52 Ответить
От это дижитализировалось унылое зелёное гауно
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25.06.2021 12:52 Ответить
Госспецсвязь о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: Это хакерская атака самого высокого уровня сложности - Цензор.НЕТ 7521
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25.06.2021 12:52 Ответить
Ого , как его штырит 😀видать кокс забористый поступил из- за поребрика 😂
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25.06.2021 12:58 Ответить
Ну вот вам и "ответ" Банковой на петицию:
"все подписи - фэйки и хакерская атака".
...
p.s.: когда миллион призовых выплатите Joe Biden'у?
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25.06.2021 12:52 Ответить
"похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированного поставщиком электронных доверительных услуг АО КБ "Приватбанк"

У кого кошти в Приваті вони в небезпеці. Майте на увазі.Источник:https://censor.net/ru/n3273482
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25.06.2021 12:53 Ответить
опять зебилы обосрались...
Скоро фильм Грозева по "Ванергейту" входит....
Срыв конкурса по САП,
замыливания дела Коломойского,
а еще где-то судья Чаус в подвале сидит который месяцы...
Факапам зебилов нет конца...

И они ведь никуда не уходят, а накапливаются и рано или поздно стукнут зебилоида по его тупой башке=)
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25.06.2021 12:53 Ответить
ну и какой дурак подделал авторизацию ПриватБанка, что бы создать петицию и НЕ украсть из ПриватБанка несколько миллиардов?!!!
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25.06.2021 12:54 Ответить
для того чтобы украсть миллиард из приватбанка, нужно иметь ключ лица владеющего этим миллиардом. Или по твоему один ключ дает вход ко всем аккаунтам? Надо же думать иногда.
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25.06.2021 12:57 Ответить
если он подделал "Joe Biden", то что ему мешает подделать "Игорь Коломойский"?
незнание его номера мобильного?
так этот номер любой КЛОУН знает!
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25.06.2021 13:00 Ответить
ты знаешь сколько в украине игорей коломойских? Открою тебе секрет но идентификация лица не происходит по ФИО.
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25.06.2021 13:02 Ответить
тут речи не об подделке чьей либо подписи, а об выпуске своей - бредовой.
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25.06.2021 13:04 Ответить
ПриватБанк соучастник этой "атаки"
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25.06.2021 17:02 Ответить
у привата тысячи сотрудников, наивно полагать что все они пушистые белые ангелы.
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25.06.2021 17:54 Ответить
Татарова перевірте.
Саме він зацікавлений, щоб петиція за його відставку, що зібрала необхідну кількість голосів, була відхилена по відмазці "втручання хакерів".
Але хто ж його буде перевіряти, він же босс для кібербезпеки та держспецзв'язку імені зеленського-єрмака?
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25.06.2021 12:55 Ответить
Байдену нет потребности так глубоко маскироваться, все будет примитивней и попроще. Да и татаров здесь ни при чем...
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25.06.2021 12:55 Ответить
Вот это повод игнорировать петицию! Прям рецепт для всех будущих неудобных для зеленой плесени петиций
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25.06.2021 12:58 Ответить
А без этого, что-то было бы по-другому?
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25.06.2021 13:08 Ответить
Не знал, что Ермак с Татаровым супер крутые хакеры.
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25.06.2021 12:59 Ответить
шел 8 год войны
Госспецсвязь о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: Это хакерская атака самого высокого уровня сложности - Цензор.НЕТ 2218
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25.06.2021 13:00 Ответить
Так це сам Татаров і зробив, чи скоріше, попросив когось. Так черновецький раніше зривав збори киян за відкликаня його з поста мера, підсилав на збори людей, що давали фейкові дані про себе
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25.06.2021 13:06 Ответить
Забагато уваги цій петиції. Для початку треба довести кримінальну справу щодо Татарова до логічного завершення - засудження або виправдання, а не товкти воду в ступі.
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25.06.2021 13:07 Ответить
а чего там дорогостоящего или сложного кроме как получить левый ключ?
как только ключ в руках не надо никаких "долгих месяцев подготовки" или "хакерской атаки". бери, регистрируйся и голосуй.
клоуны
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25.06.2021 13:08 Ответить
Сервак находится у кого ? Привет модеру ОП у которого права админа и ключи от серверной
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25.06.2021 13:19 Ответить
Так же кинули референдум Тимошенко о земле, вставив среди 12000 подписантов 20 мертвых душ. Зе реально узурпировал власть. Мне всеравно с какой целью - благой или нет. В любом случае это путевка для страны в Ад.
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25.06.2021 13:30 Ответить
Хакерская атака . Ясно
А ТАТАРОВА УВОЛЯТ ? ( за хакерскую проделку)
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25.06.2021 13:43 Ответить
Швиденько переходимо у Дію з усіма потрохами. Наші дані в діджиталізаторів будуть суперзахищеними.
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25.06.2021 13:57 Ответить
70 % коментуючих явно боти, які крім "коксу", нових розробок по написанню сценаріїв обпльовування не мають.
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25.06.2021 13:58 Ответить
після "вступу" Зезрадника в посаду безслідно зникла петиція про його відставку, яка за декілька днів набрала понад 25тис. підписів, за тиждень понад 90тис підписів.
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25.06.2021 14:00 Ответить
Шлюхі нароту роблять державі діджиталізований писдець в смартфоні. А розумні ж люди, я, наприклад, заздалегіть попереджали кретинів, що без майже ідеального кіберзахисту, а також без дублювання документів звичним, перевіреним паперовим чином, замість цяці буде мерзотне лайно. Але хто там серед шлюх розумний, починаючи з членограя на роялі?
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25.06.2021 15:11 Ответить
Источник этой "атаки" известен,- контора ермака-Козыря в содружестве с банком-помойкой- Приват!
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25.06.2021 16:51 Ответить
Итог: так называемая "диджетализация", - полное фуфло и будет использовано ворами и бандитами во власти для обмана и ограбления народа. Долой "Дию"!
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25.06.2021 16:55 Ответить
Нужно подать петицию про отставку Зеленского, - посмотрим сколько тогда "атак" будет!
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25.06.2021 16:57 Ответить
гавносвязь говноклована, а татаров у корыта при воване
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25.06.2021 17:55 Ответить
Кто может взломать сертификаты SSL - может править Миром. Только если крыса внутри. Со стороны сервера петиций. Или со стороны Центра Сертификаций. Найти крысу довольно легко. Просто скажите, сертификат какого ЦС был использован? Или крыса со стороны сервера президента?
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25.06.2021 22:22 Ответить
Указали гражданам на их место у смартфона
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26.06.2021 12:00 Ответить
 
 