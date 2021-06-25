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"Нафтогаз" поднял цену на газ в месячном тарифе на 10% до 13,13 грн
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с охватом около 1 млн бытовых абонентов повысила цену на газ в июле до 13,13 гривен за кубометр. По сравнению с июнем повышение составило около 10%.
Это следует из данных на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, в июне цена на газ составляет 11,94 гривен за кубометр, а месячный тариф на июль вырос до 13,13 гривен.
При этом цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь как и раньше действует фиксированная цена - 7,96 гривен за кубометр.
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