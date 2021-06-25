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Нафтогаз (3062) Тарифы на газ (351)

"Нафтогаз" поднял цену на газ в месячном тарифе на 10% до 13,13 грн

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с охватом около 1 млн бытовых абонентов повысила цену на газ в июле до 13,13 гривен за кубометр. По сравнению с июнем повышение составило около 10%.

Это следует из данных на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, в июне цена на газ составляет 11,94 гривен за кубометр, а месячный тариф на июль вырос до 13,13 гривен.

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При этом цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь как и раньше действует фиксированная цена - 7,96 гривен за кубометр.

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Топ комментарии
+32
"Нафтогаз" поднял цену на газ в месячном тарифе на 10% до 13,13 грн - Цензор.НЕТ 4444
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25.06.2021 13:02
+31
Проклятый Порошенко! Сколько можно?!!!
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25.06.2021 12:57
+29
ЖриТЕ тупорылые зебуины
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25.06.2021 12:57
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Ждем новых рейтингов с повышением поддержки обосравшегося осла от восхищенного нарида
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25.06.2021 13:29 Ответить
и победи "зе " бедность в Украине нищетой
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25.06.2021 13:43 Ответить
Ну что, ЗЕфилитики? Жрите, наедайтесь.
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25.06.2021 14:40 Ответить
будут массовые неуплаты и рекламируемые выше железные печки-буржуйки вполне могут пригодиться...
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25.06.2021 14:49 Ответить
Отлично! зебилье заслужило)))
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25.06.2021 23:34 Ответить
Витренко рулит в нафтогазе перед кончиной что ле...
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25.06.2021 23:51 Ответить
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