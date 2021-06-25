Кулеба о решении ЕС по изменению отношений с РФ после полного выполнения Минских соглашений: "Реалистичный подход вместо незаслуженных подарков"

В Европейском совете назвали выполнение Минских договоренностей ключевым условием для изменения политики ЕС в отношении России. По мнению украинской стороны, это является "реалистичным подходом".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

"Я благодарен Европейскому совету за призыв к Российской Федерации взять на себя полную ответственность за полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любого существенного изменения политики ЕС в отношении РФ. Это реалистичный подход вместо незаслуженных подарков", - отметил Кулеба.

"Украина также отметила призыв к Европейской комиссии и высокому представителю ЕС, вице-президенту Европейской комиссии Жозепу Боррелю проработать возможности дополнительных ограничительных мер, в частности экономических санкций, в случае дальнейшего деструктивного поведения РФ. Именно к такому обсуждению мы призвали во время российской эскалации в апреле", - подчеркивают в МИД.

Главы государств и правительств ЕС в ночь на 25 июня приняли выводы Европейского совета по внешним отношениям, которые, в частности, охватывают видение относительно дальнейших отношений между ЕС и Россией на основе пяти руководящих принципов, которые были определены в 2016 году. Инициатива по восстановлению диалога ЕС-РФ на высшем уровне не была поддержана, резюмировали в МИД Украины.

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