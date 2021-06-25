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Новости Санкции против России
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Зеленский (19005) Песков (1800) путин (30471) россия (92987)

Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского

Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского

Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно расценить как шаг для недопущения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева", - отметил Песков.

Песков подчеркнул, что Кремль "констатирует противоречивую политику Киева в выстраивании отношений с РФ, в том числе по вопросу транзита газа".

Также читайте: Крым не обсуждаем, а Донбасс - это "внутриукраинская проблема", - Песков

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Топ комментарии
+9
Зеленского отпускать на какие-либо встречи - опасно. Опять сольёт что-то или наговорит очередных глупостей. Пускай сидит дома. Страна целее будет.
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25.06.2021 13:22
+4
"Расцениваем это как попытку недопущения встречи Ху і Зє" - виходить, брехливі кремляді все таки хочуть злучки двох мудаків, а "ліпили горбатого" що їм не треба аби ЗєМоніка на коліна ставала.
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25.06.2021 13:19
+4
Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 969
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25.06.2021 13:22
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оба как по мне оца друг дружку боятся.. толку от того целования никакого понты для ТВ картинки и точка...
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25.06.2021 13:16 Ответить
Они без личной встрече все очень хорошо планируют, и делаю
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25.06.2021 13:17 Ответить
Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 969
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25.06.2021 13:22 Ответить
допуск к телу закрыт..
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25.06.2021 13:17 Ответить
Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи )(уйла(Путина) и Предателя(Зеленского) А напрасно...Больше им общаться не с кем. Все брезгуют
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25.06.2021 13:17 Ответить
Хм, дивно, а я чув що один поважний і дуже впливовий політик не так давно поспілкувався і з Зеленським (по телефону), і з Путіним (особисто в Женеві).
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25.06.2021 13:19 Ответить
І це не перешкодило до особистої зустрічі ввести санкції, як і після неї.
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25.06.2021 13:36 Ответить
"Расцениваем это как попытку недопущения встречи Ху і Зє" - виходить, брехливі кремляді все таки хочуть злучки двох мудаків, а "ліпили горбатого" що їм не треба аби ЗєМоніка на коліна ставала.
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25.06.2021 13:19 Ответить
Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 7345
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25.06.2021 13:21 Ответить
Зеленского отпускать на какие-либо встречи - опасно. Опять сольёт что-то или наговорит очередных глупостей. Пускай сидит дома. Страна целее будет.
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25.06.2021 13:22 Ответить
...І термін менший в суді дадуть.
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25.06.2021 13:23 Ответить
Какой,меньший? Он вчера на три пожизненных напризнавался
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25.06.2021 14:18 Ответить
РФ нужно изолировать и никто не должен встречаться с РФ. РФ должна быть изгоем!
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25.06.2021 13:23 Ответить
Не можна шмарклю допускати заглядати в очи *****! Ніяк не можна!
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25.06.2021 13:23 Ответить
вот и ладненько !
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25.06.2021 13:24 Ответить
Правильно расцениваете. Два подонка нарешают чёрте-чего.
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25.06.2021 13:27 Ответить
А Вовочка так хоче зазирнути ***** в глаз. Яка досада.
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25.06.2021 13:27 Ответить
Та ні, тепер ідея фікс - очі Байдена бо той вже "не один рупь должєн".
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25.06.2021 13:42 Ответить
Угу..Пустите Вовочку поиграть в проктолога,пусть поищет мир глазу(как он думает) *****.
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25.06.2021 15:27 Ответить
У ***** двойников более чем достаточно. Пускай с ними ***** и встречается.
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25.06.2021 13:30 Ответить
Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 7372
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25.06.2021 13:31 Ответить
Яка сумна новина.
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25.06.2021 13:34 Ответить
толку с тех встреч - ***** и брехло снимут по видосику и все.
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25.06.2021 13:34 Ответить
после оккупации украинского Крыма и части Донбасса - Украина должна поставить рашисту ультиматум - встреча возможна только после возвращения оккупированых украинских территорий
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25.06.2021 13:41 Ответить
Що іскандери вже не сміються?
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25.06.2021 14:02 Ответить
Да хоть рассасывайте!
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25.06.2021 14:03 Ответить
Вот и хорошо! А то будет потом:"Я привез вам мир!"(с), а все не будут знать, как его расхлебать, этот русский мир.
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25.06.2021 14:12 Ответить
Такая встреча ( тем более в формате один на один) возможно только в случает проведения нового Нюрнбергского ( Гаагского) трибунала над реваншистской, неонацистской Рашей и ее недомерком плешивым фюрером и его зондеркомандой.
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25.06.2021 14:15 Ответить
 
 