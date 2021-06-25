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Новости ДТП
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ДТП (7452) Нацполиция (16188) Ривненщина (1194)

Полицейские сбили мужчину, внезапно начавшего перебегать дорогу в неустановленном месте, на Ривненщине. Он умер в больнице, - Нацполиция

Полицейские сбили мужчину, внезапно начавшего перебегать дорогу в неустановленном месте, на Ривненщине. Он умер в больнице, - Нацполиция

Возле села Городище Ривненской области сотрудники полиции на служебном автомобиле сбили мужчину, который внезапно начал пересекать проезжую часть в неустановленном месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно установлено, что 29-летний житель Закарпатской области, управляя служебным автомобилем "Toyota Prius", допустил наезд на местного жителя, 1960 г.р., который внезапно начал пересекать проезжую часть в неустановленном месте. Правоохранители сразу вызвали "скорую" и полицейских. Пешехода госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.

В служебном автомобиле находились полицейские ГУНП в Закарпатской области, которые возвращались из командировки. Согласно результатам освидетельствования работники полиции не находились в состоянии опьянения.

Правоохранители устанавливают механизм и обстоятельства ДТП. Уголовное производство по факту ДТП будут расследовать следователи ГБР.

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Топ комментарии
+3
был ли "сбитый" вообще на дороге ?
а может это привезенный убитый полицией?

где видео с реестратора ?
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25.06.2021 13:33
+3
Удивляет следующее, во всех автомобилях патрульных полиции установлены видеорегистраторы. Где видео с них? Или окажется что оно как раз сломалось в этот момент или его забыли включить?
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25.06.2021 13:54
+1
Что то ни слова нет с какой скоростью он ехал и длинны тормозного пути.
Готовят к тому общественность,что они невиновны.
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25.06.2021 13:35
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полицейский за рулём - отличный охотник! он пешехода на встречке догнал.
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25.06.2021 13:30 Ответить
был ли "сбитый" вообще на дороге ?
а может это привезенный убитый полицией?

где видео с реестратора ?
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25.06.2021 13:33 Ответить
Что то ни слова нет с какой скоростью он ехал и длинны тормозного пути.
Готовят к тому общественность,что они невиновны.
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25.06.2021 13:35 Ответить
А коли чувак на фурі збив пішохода, який перебігав дорогу не в тому місці то відкрили кримінальну справу. Де логіка?
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25.06.2021 13:37 Ответить
Якби ти новину читав, то не задавав би таке дурне питання.
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25.06.2021 13:48 Ответить
ты только заголовки комментируешь ?
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25.06.2021 14:16 Ответить
начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствамиИсточник: https://censor.net/ru/p3272415 VS Правоохранители устанавливают механизм и обстоятельства ДТП. Уголовное производство по факту ДТП будут расследовать следователи ГБР.Источник: https://censor.net/ru/n3273495 -Та сама ситуація- різні підходи!-Саме це я мав на увазі. Ні не тільки заголовки а ще й вискочок які намагаються блиснути відсутнім умом на виперед показуючи своє хамство
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25.06.2021 14:38 Ответить
які різні підходи ? закони України вивчи , а потім будеш вискакувати і вумнічать...
..чи тобі хочеться щоб кожне дтп з фурою розслідувало ГБР ..
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25.06.2021 15:03 Ответить
Удивляет следующее, во всех автомобилях патрульных полиции установлены видеорегистраторы. Где видео с них? Или окажется что оно как раз сломалось в этот момент или его забыли включить?
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25.06.2021 13:54 Ответить
какой там регистратор, они и номера сразу сняли
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25.06.2021 14:38 Ответить
Да, к слову про регистратор - ГДЕ??? Как минимум два ментенка в тачке, плюс сама мафынка, где запись?? Или мы пишем только когда надо, а когда нам не совсем "нада" мы и не пишем???
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25.06.2021 14:08 Ответить
 
 