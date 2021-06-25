"Сожалеем": Кремль отреагировал на озвученную Зеленским идею референдума в Украине о "стене" с Донбассом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев "де-факто уже разорвал связи с Донбассом и будет печально, если украинские власти решили оформить это и де-юре".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о "стене" с Донбассом.
"Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства", - сказал представитель Кремля.
Он заявил, что "все связи (Киева с Донбассом. - Ред.) де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством".
"Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление", - отметил Песков.
"Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, вчера в интервью "1+1" Зеленский заявил, что если конфликт не удастся урегулировать с Россией, США, Германией и Францией, возможен полный разрыв Украины с оккупированным Донбассом. Но это решение придется вынести на референдум.
Пожалуйста, подождите...
Гребанным идиотам, показалось мало зе-распила ковидного фонда на дорогах, так они решили "стену" сделать!
А пока будешь заливать никто стрелять не будет?
єти прожекты про стены и "рвы с крокодилами" только характеризуют интеллект их озвучившего.
ТРУС!!!
https://www.facebook.com/# 18 год ·
Влада прозвітувала про 5 років євроінтеграції, хоча, як на мене, мала б звітувати про свої 2. Тоді б картинка була іншою.
Попри певний прогрес у виконанні торговельної частини Угоди про асоціацію, маємо серйозні проблеми в її політичній частині. Порушуються засадничі принципи в царині верховенства права, а це ключові підходи Угоди, її дух.
Ми лікуємо ноги, але одночасно стріляємо собі в голову. Угода виконується клаптиково, адже її просто нема кому виконувати. В Уряді нормально не оцінюють законопроєкти на відповідність Угоді та праву ЄС. Ця інфраструктура знищена.
Маємо багато красивих гасел, які радо підтримаю, але проблема в тому, що за ними - неоране поле...
Через події в Закарпатській облраді не змогла в запланований час подискутувати з учасниками сьогоднішньої презентації звіту з виконання Угоди про асоціацію і збалансувати тверезою оцінкою бравурні спічі представників виконавчої влади.
А теперь, самый честный президент будет строить. Видели как он мудро
распилилиспользовал ковидный фонд?! Отож!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!"