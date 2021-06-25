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Зеленский (19011) Песков (1800) Донбасс (26950)

"Сожалеем": Кремль отреагировал на озвученную Зеленским идею референдума в Украине о "стене" с Донбассом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев "де-факто уже разорвал связи с Донбассом и будет печально, если украинские власти решили оформить это и де-юре".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о "стене" с Донбассом.

"Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства", - сказал представитель Кремля.

Он заявил, что "все связи (Киева с Донбассом. - Ред.) де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством".

"Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление", - отметил Песков.

"Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отделение оккупированного Донбасса выносить на референдум запрещено законом, - Разумков

Напомним, вчера в интервью "1+1" Зеленский заявил, что если конфликт не удастся урегулировать с Россией, США, Германией и Францией, возможен полный разрыв Украины с оккупированным Донбассом. Но это решение придется вынести на референдум.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в интервью наговорил на статью 111 "Госизмена", признав "слив" спецоперации по "вагнеровцам", - волонтер Гай
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Топ комментарии
+17
А мне вспомнилось, как зе-сектанты тролили Яценюка с его стеной.
Гребанным идиотам, показалось мало зе-распила ковидного фонда на дорогах, так они решили "стену" сделать!
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25.06.2021 13:41
+16
клоуны с цапами играт в две руки.
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25.06.2021 13:27
+15
Сдался! Ручки поднял! А на выборах какой смелый был, как Порошенко унижал.
ТРУС!!!
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25.06.2021 13:34
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клоуны с цапами играт в две руки.
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25.06.2021 13:27 Ответить
А мне вспомнилось, как зе-сектанты тролили Яценюка с его стеной.
Гребанным идиотам, показалось мало зе-распила ковидного фонда на дорогах, так они решили "стену" сделать!
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25.06.2021 13:41 Ответить
Це не питання рехвередума, це питання безпеки. Приймається просиим рішенням СНБО без піару і відосіків
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25.06.2021 13:28 Ответить
НСБО у нас занимается "олигархами" и "ворами в законе", на оккупированные территории у них времени нет, да и типо не их это компетенция
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25.06.2021 13:43 Ответить
А можна просто уявити як практично буде будуватися ця "стіна", під обстрілом 122 мм
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25.06.2021 13:44 Ответить
дальность 122 мм 17 км а дальше строй спокойно.. а перед стеной обязано быть голое поле закатаное бетоном с ежами противотанковыми рвами колючкой сигнализацией освещением и огневые замкнутые точки с подземными проходами ДОТ ДЗОТ.. и высота стены из бетона метров 15-20 и шириной 3-4 метра... с отдельными эшелонирвоанной обороной воротами проезда авто и 1-2 для поездов погран контроль и точка...
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25.06.2021 14:12 Ответить
17 км?) может сразу под Киевом строить. Или в Карпатах?
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25.06.2021 14:16 Ответить
чего вы ерничаете или показываете свою простите тупость...
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25.06.2021 14:20 Ответить
клоун, сколько будет стоить 17 X 400 км залитого бетоном поля?
А пока будешь заливать никто стрелять не будет?
єти прожекты про стены и "рвы с крокодилами" только характеризуют интеллект их озвучившего.
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25.06.2021 14:35 Ответить
Сдался! Ручки поднял! А на выборах какой смелый был, как Порошенко унижал.
ТРУС!!!
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25.06.2021 13:34 Ответить
Зачем унижать пороха? Он сделал все, чтобы самому оставить о себе такие воспоминания.
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25.06.2021 14:41 Ответить
https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze?__cft__[0]=AZXBJ-USu9nKo3G5VwgRxHg8k6__U4dj6PXk4vzbu29JJ0cUN5HRtQJTf6Jg9Aawi5I-tt31QSGahGYiZ1dLHkU414N6FixtSqjMKXnsSwW1FJ8WDDvGzvQBqkY_XV8imcsqfK-jgEAsa7h2S58lVxSPaA422vRw0GAFCJX85N9zQupgfIKHeVqh6tG8KR18ENk&__tn__=-UC%2CP-y-R Ivanna Klympush-Tsintsadze

https://www.facebook.com/# 18 год ·

Влада прозвітувала про 5 років євроінтеграції, хоча, як на мене, мала б звітувати про свої 2. Тоді б картинка була іншою.

Попри певний прогрес у виконанні торговельної частини Угоди про асоціацію, маємо серйозні проблеми в її політичній частині. Порушуються засадничі принципи в царині верховенства права, а це ключові підходи Угоди, її дух.

Ми лікуємо ноги, але одночасно стріляємо собі в голову. Угода виконується клаптиково, адже її просто нема кому виконувати. В Уряді нормально не оцінюють законопроєкти на відповідність Угоді та праву ЄС. Ця інфраструктура знищена.

Маємо багато красивих гасел, які радо підтримаю, але проблема в тому, що за ними - неоране поле...

Через події в Закарпатській облраді не змогла в запланований час подискутувати з учасниками сьогоднішньої презентації звіту з виконання Угоди про асоціацію і збалансувати тверезою оцінкою бравурні спічі представників виконавчої влади.
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25.06.2021 13:34 Ответить
"Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление", - отметил Песков. 3.14ськов де-юре рашист ,выдачей около 600000 тысяч двухглавых паспортов оторвал с мясом часть украинского Донбасса,так что некуй на зеркало кивать,коль рожа рашистская лживая.А почему же рашист в украинском Донбассе .который он контролирует не признает паспорта Украины по которым бы принимал граждан Украины на работу ,твари лицемерные
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25.06.2021 13:36 Ответить
Так, уже ж построили...
"Сожалеем": Кремль отреагировал на озвученную Зеленским идею референдума в Украине о "стене" с Донбассом - Цензор.НЕТ 3266
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25.06.2021 13:37 Ответить
То кровавые барыги строили!
А теперь, самый честный президент будет строить. Видели как он мудро распилил использовал ковидный фонд?! Отож!
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25.06.2021 13:45 Ответить
Грузия без Абхазии и Южной Осетии отнюдь не страдает.Нам ли страдать из-за куска загаженой и разрушеной территории. Всё равно назад на коленях приползут.
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25.06.2021 13:37 Ответить
Адэнауэр когда то также самое послал Сталина с идеями объединения Германии, и в итоге построил мощнейшую экономику в Европе м мире. Вопрос немного в другом, если отказаться от этой территории то где гарантия что кремлевский обрубок не наворочит подобного на других территориях, здесь важно санкционное давление Европы и США, и низведение плешивого утырка до уровня лобковой воши
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25.06.2021 13:42 Ответить
Письков прекрасно понимает что им придется оплачивать из своих карманов оккупированные территории до смерти путлера как минимум , если потом еще хуже не прийдет урод !
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25.06.2021 13:42 Ответить
А при чем тут де юре.. Просто Стена, ров с " крокодилами", минные поля, проволочные заграждения, вышки с пулеметами, ни каких поставок - воды, эл. энергии, транспортного и пешего сообщения, ни каким поставок любых грузов включая продовольствие ни каких выплат пенсий, соц. выплат и т.д. До наступления момента когда деоккупацция станет возможной в силу обстоятельств. ( точно тоже и с Крымом) Желательно это и с Рашей.. ну хотя бы свести контакты на минимум, если по другому не возможно.
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25.06.2021 13:58 Ответить
Буде будувати тин з кацапським миром,відгорожуючі частину Донбасу? Тоді і від всіеї Кацапії треба відгорожуватися,бо буде якось половинчато. Приймати закона що до позбавлення укргромадянства,за знаходження на боці ворога,та богато інших речей.
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25.06.2021 14:01 Ответить
Та не треба так реагувати, в нашого клоуна по 10 геніальних ідей на день. Добре, що назавтра все забуває.
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25.06.2021 14:07 Ответить
Письков - наглая, лживая тварь.
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25.06.2021 14:13 Ответить
А референдума истены не бу дет, патаму шта это только на пользу орде.
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25.06.2021 14:15 Ответить
Не Трус, А-ЧМО. :5.5' президента Страны, прости Господи.
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25.06.2021 14:39 Ответить
ага, вот и будете тащить этот разворованный чемодан без ручки из вашего бюджета ,а донбасята пусть губу не раскатывают в Раше минималка меньше чем в Украине и им в раше никто платить больше не будет иначе россиянцы взбунтуются.
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25.06.2021 15:25 Ответить
Вот и пришёл меленный ****** этому придурку Зеленскому!!Сам себя закопал!!
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25.06.2021 16:15 Ответить
велике крадівництво продовжується
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25.06.2021 16:58 Ответить
Скажіть нелоху, що референдум потрібен для внесення змін в Конституцію, а для таких питань є звичайні опитування.
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25.06.2021 16:59 Ответить
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!"
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25.06.2021 17:42 Ответить
 
 