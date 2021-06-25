С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, - Минобороны

С начала текущих суток, 25 июня, по состоянию на 12:00, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

В направлении населенного пункта Гранитное противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял военных Объединенных сил из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призвали Россию "прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев"

Недалеко от Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На действия российско-оккупационных войск Украинской защитники отреагировали адекватно. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также смотрите: Войска РФ выпустили 52 мины по позициям ВСУ возле Новотошковского, повреждена машина наблюдательной группы, - СЦКК. ФОТОрепортаж