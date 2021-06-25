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Новости Санкции против России
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Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для России, - Порошенко о продлении санкций против РФ

Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для России, - Порошенко о продлении санкций против РФ

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил европейских партнеров за продление санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Глубоко благодарен лидерам Евросоюза за твердую поддержку Украины в вопросе продления еще на полгода экономических санкции против России. Обнадеживающим есть также решение Европейского Совета проработать дополнительные санкции против страны-агрессора", - отметил Порошенко.

По словам лидера "ЕС", цена за нарушение международного права и территориальной целостности Украины должна стать невыносимой для Кремля.

"Я также благодарю наших партнеров за жесткий и консолидированный отпор недальновидным идеям вернуть статус-кво в отношениях Запада с Россией и пригласить Путина за стол переговоров. Вместе к победе с позиций силы, справедливости и солидарности", - подытожил пятый президент.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС поддержали продление санкций против России из-за оккупации Крыма и поддержки террористов на Донбассе.

Также читайте: "ЕС" об обвинениях президента в адрес Порошенко: "Путин х**ло, а Зеленский брехло"

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Топ комментарии
+23
Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для России, - Порошенко о продлении санкций против РФ - Цензор.НЕТ 3800
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25.06.2021 13:38
+21
Без ротердама ціни виросли в кілька разів.
А коломой заробив за два роки купу грошей.
Зеля продовжує косити під дурачка, поки бариги грабують країну.
Зебіли ж продовжують йому вірити.
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25.06.2021 13:40
+19
Так!

Пане Гетьман !

.
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25.06.2021 13:35
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Так!

Пане Гетьман !

.
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25.06.2021 13:35 Ответить
Потерпілими у справі "Роттердам+" були заводи Коломойського, а не Україна - САП

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25.06.2021 13:37 Ответить
Без ротердама ціни виросли в кілька разів.
А коломой заробив за два роки купу грошей.
Зеля продовжує косити під дурачка, поки бариги грабують країну.
Зебіли ж продовжують йому вірити.
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25.06.2021 13:40 Ответить
В Епіцентрі переоцінка. +10% до вже завищеної вартості товарів. Консультант каже, що це лише перша хвиля запланованих на найближчий період підвищень. Дякуємо, дуже дякуємо, бо Зеленський незабаром підніме всім зарплати. Вєрім Владимиру, сплотимся вокруг нєго!
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25.06.2021 13:51 Ответить
Замечательная новость! 73% имбецилов должны если не понять, то прочувствовать все прелести своего скудоумия. Остальные это тоже это прочувствуют но они, я думаю, были к этому готовы а не рассчитывали стать президентами и посадить барыгу.
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25.06.2021 13:58 Ответить
Епіцентр - монополіст у своїй сфері,
будматеріали навесні вже подорожчали на 30%
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25.06.2021 15:02 Ответить
продаж Каломоше электрики ниже себестоимости на феросплавы не налазит ни на один Роттердам
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25.06.2021 13:46 Ответить
Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для России, - Порошенко о продлении санкций против РФ - Цензор.НЕТ 3800
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25.06.2021 13:38 Ответить
"Внутриукраинский конфликт",как вещает утырок письков,а выгребать будет засрашка. Это прекрасно.)
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25.06.2021 13:39 Ответить
Скільки беруть грошей за такі статті? Схоже, що у сивочолого так погано, що треба хоч якось піаритись... Краще б щось корисного зробив для України.
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25.06.2021 13:42 Ответить
Почнемо перелічувати? я досягнення Порошенка, а ти у відповідь досягнення зєлєнського. Поїхали?
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25.06.2021 13:53 Ответить
А я досягнення свинарчука
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25.06.2021 18:02 Ответить
я знаю одного свинарчука, та ні, навіть двох!
тих які вагнерівців злили і на яких мотузка чекає.....
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25.06.2021 18:57 Ответить
Давай, починай.
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25.06.2021 20:17 Ответить
не скажу за статті, а зі мною Порох розраховується рошенками

типіли мля......
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25.06.2021 15:03 Ответить
Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

(Рассказ Гайдара О Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове)

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25.06.2021 15:41 Ответить
на отсутствие сладкого не жалуюсь: "Рошен" ем на первое, второе и на десерт, им же запиваю
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25.06.2021 18:55 Ответить
Злые языки сегодня рассказали, что "заморозка конфликта на Донбассе" по сценарию }{уйла готовится полным ходом. Для 73%-ного лошья готовится "всеукраинский референдум" с 2 вопросами примерно такого содержания: 1) Вы за продолжение конфликта и гибель украинских солдат и мирных жителей Донбасса; 2) Вы за заморозку конфликта и прекращение братоубийственной войны. При этом о Крыме там не будет ни слова...
Поздравляю зебилов с созданием с их участием "союза народных республик" Лугандона.
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25.06.2021 13:43 Ответить
Чим більше економічних санкцій для лаптєногих , тим краще 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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25.06.2021 13:43 Ответить
Только после "реХВерендума" санкции за Донбасс с параши снимут.
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25.06.2021 13:45 Ответить
Петро, вернись!
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25.06.2021 13:43 Ответить
Прийде час і повернеться Петро , інакше Украіна може зникнути із мапи назавжди 🙁
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25.06.2021 13:45 Ответить
та не дай бог, еле пережили, зелень пережить и там уже видно будет
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25.06.2021 14:30 Ответить
ще один зебіл зашифрований https://censor.net/ru/user/481524 всунувся, жопосроакового https://censor.net/ru/user/462738 мало було тут...
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25.06.2021 14:33 Ответить
Не при цьому скомороху шмаркатому
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25.06.2021 13:44 Ответить
Жаль что всего того что бывший гарант сейчас , находясь в оппозиции, с висящим на плечах грузом неспадающего антирейтинга, не делал в полном объеме находясь 4 года у власти. А так с галерки.. ну конечно мы за все хорошее против всего плохого. Достаточно вспомнить лозунги Зелепупенко когда он шел в президенты и ШО.. Как у нас все таки все меняется и зависит от " места сидения".
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25.06.2021 14:12 Ответить
оце його вирвало, він же податки на росіі платить
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25.06.2021 14:29 Ответить
ну, да, за трансляцію своїх "скотів" та "косоворотьок" - і платить податки, і отримує роялті, і навіть отримує фінансування з касапського бюджету на нові серіальчики..
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25.06.2021 14:37 Ответить
Этот балабол паталогичный врун и манипулятор, уже блевать охота от его бездушных заявлений
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25.06.2021 14:29 Ответить
Придурок, не пались, а то нагрянут ФСБ и расстреляют тебя убогого за оскорбления царя.
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25.06.2021 15:16 Ответить
порошенко - сукин сын , минские " соглашения " - предательство ... он перекрестится и снова солжет ... одни и те же паразиты всех мастей 25 - 30 лет ходят по кругу и грабят країну ( срану т.е. ) ... выбироть надо было адекватных : а. гриценко ,

р. безсмертного , о.кривоноса , и.смешко , а не между зажравшимся миллиардером и охеренной бездарью
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25.06.2021 15:21 Ответить
 
 