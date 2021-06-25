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Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19

Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19

Более 7,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, умерли 98 пациентов; число смертей четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 7 916 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 8 598 случаях инфицирования.

С начала пандемии скончались 21 876 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 4 558 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 135 580 человек.

Накануне сообщалось о 4 057 выписанных и 92 умерших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В московские кафе будут пускать только привитых от коронавируса или переболевших

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 июня составляет 1 323 757.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.
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Топ комментарии
+20
зачем нам этот паребрик? закройте границу и все
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25.06.2021 13:37
+17
Закройте с рашей границу !!и с Беларусью .
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25.06.2021 13:37
+15
Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9924
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25.06.2021 13:38
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Так держать!
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25.06.2021 13:37 Ответить
Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6723
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25.06.2021 13:39 Ответить
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25.06.2021 14:13 Ответить
Посмертно...
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25.06.2021 14:18 Ответить
Четвертий день поспіль у Москві фіксується рекорд з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2274
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25.06.2021 15:19 Ответить
Вот это твоё "держать" уже здесь.
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25.06.2021 13:48 Ответить
зачем нам этот паребрик? закройте границу и все
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25.06.2021 13:37 Ответить
А"наши люди"?
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25.06.2021 14:19 Ответить
наши все дома сидят
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25.06.2021 14:54 Ответить
Закройте с рашей границу !!и с Беларусью .
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25.06.2021 13:37 Ответить
Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4944
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25.06.2021 13:38 Ответить
Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9924
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25.06.2021 13:38 Ответить
Шото спутник v, не имеющий аналогов, не особо помогает. Ну да и хрен с ними.
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25.06.2021 13:39 Ответить
Співчуваю! Що не всі ви видохли....

Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8292
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25.06.2021 13:39 Ответить
Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8035
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25.06.2021 13:40 Ответить
Вот этот енотик возвращается... , когда корабликами, когда самолётиками...
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25.06.2021 13:52 Ответить
Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4575
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25.06.2021 13:42 Ответить
В Израиле кста тоже вспышка Дельты, хотя там все почти вакцинированные...Делаем выводы.
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25.06.2021 13:42 Ответить
робимо висновки, що ця зараза надовго...
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25.06.2021 13:50 Ответить
видать "простой коронавирус" не оправдал надежды куйла , так теперь он запустил боевой штамм Дельта.... короче - хорошего мало и ВСЕ прививки до оппы..
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25.06.2021 14:04 Ответить
Детей до 16 лет там в Израиле не прививали. И вспышка в основном детей и охватывает. Делаем выводы.
Сейчас там детей от 12 до 16 срочно вакцинируют и масочный режим возобновили.
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25.06.2021 14:21 Ответить
Министерство здравоохранения Израиля приостановило дискуссию о вакцинации детей от коронавируса, сообщают «Вести Израиль» 4 мая со ссылкой на источники. Причина в том, что ведомство сейчас старается понять, насколько в принципе целесообразно прививать людей в возрасте от 12 до 15 лет.
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25.06.2021 16:31 Ответить
С 4 мая уже немало времени прошло...
https://hromadske.ua/ru/posts/izrail-nachinaet-massovo-privivat-podrostkov-s-serediny-******-strana-otmenit-masochnyj-rezhim-pochti-vo-vseh-pomesheniyah В Израиле начали массовую вакцинацию против коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет. На фоне успешной кампании прививок в стране анонсировали очередное ослабление карантина. Об этом сообщает The Times of Israel. Так, в Израиле теперь могут вакцинироваться примерно 600 тысяч подростков. Прививки сначала будут делать детям, наиболее подверженным осложнениям COVID-19, а также детям, живущим вместе с людьми из групп риска.
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25.06.2021 16:37 Ответить
я это говорю только по одной причине - 1. нет там никакой вспышки у подростков. 2. и пейсатые НИКОГДА не дадут своих детей прививать !!! 3. повторюсь - вакцины не работают и Дельта - это уже боевой вирус !!! БОЕВОЙ *** !!!
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26.06.2021 00:12 Ответить
Яне верю антиваксерам на слово. Ссылки, которые это подтверждают есть?
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26.06.2021 00:22 Ответить
ха.. ответь сам себе на один вопрос - Почему Facebook решил удалять аккаунты об опасности вакцин от COVID-19 и об искусственном происхождении коронавируса !? А именно об -

- искусственное происхождение COVID-19;
- неэффективность вакцин от заболеваний, против которых они предназначены;
- сама болезнь безопаснее, чем вакцина от нее;
- вакцины опасны, токсичны и вызывают аутизм.
В компании отметили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда... Что это !?!? Свобода слова, цензура, или все о чем пишут умные люди на эти темы оказывается правда !!!??? .. можешь не отвечать...
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26.06.2021 00:33 Ответить
Потому, что у антиваксеров из доказательств - тройной восклицательный знак, капслок и жирный шрифт. И засрали они этими "доказательствами " весь Фейсбук, а теперь и за Цензор взялись.
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26.06.2021 09:50 Ответить
ясно.. это все не правда а фейк !!! ну ты и чучело дурное !!! и вся эта вакцинация как рах подходит и продвигают именно для вас !!!
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26.06.2021 14:43 Ответить
На твой вопрос яответил. Теперь еще раз - Ссылки, которые это подтверждают, есть?
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26.06.2021 15:00 Ответить
Поки мощі Мойсея не провакцинують, євреям нічого не світить
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25.06.2021 20:38 Ответить
А у нас все поголовно без масок. Страна зебанатов.
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25.06.2021 13:46 Ответить
в Киеве умер один. от коровавируса. но это не точно.
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25.06.2021 14:12 Ответить
От смеха.
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25.06.2021 14:20 Ответить
Ну что ж... Рога дохлых кацапов складывайте вдоль границы.
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25.06.2021 13:46 Ответить
Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5257
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25.06.2021 13:50 Ответить
Та что такое 98смертей..... Мелко это всё. Нужно хотя бы 300 в сутки.
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25.06.2021 13:51 Ответить
Запретить быдланам из Украины туда ездить. Поехал - там и сиди, ******.
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25.06.2021 13:53 Ответить
Главное запретить назад возвращаться... Нах такое тут нужно!
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25.06.2021 16:45 Ответить
Не страшно, бабы еще нарожают.
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25.06.2021 13:59 Ответить
смело умножаем на три.
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25.06.2021 14:11 Ответить
Судя по всему это последствие применения ускоренной версии вакцины на основе "боярышника" - " подмененной мочи олимпийцев" - " Новичка" и "бункерных испражнений вождя".. под гордым название " СПУТНИК" ( правда там как всегда на мед препаратах еще есть дописка мелким шрифтом, которую обычно мало кто читает, а там было написано " в один конец".)
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25.06.2021 14:19 Ответить
Судя по всему , лаптестан изначально - распространитель ковид, в том числе, и через Ухань. Кацапы в январе 2020 года поспешили заявить , что уже имеют 5 вакцин от ковид-19.
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25.06.2021 14:27 Ответить
Четвертий день поспіль у Москві фіксується рекорд з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7676
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25.06.2021 14:23 Ответить
Любо! Хороший расеянец - закопанный расеянец!
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25.06.2021 14:28 Ответить
Ну и какая нам разница, сколько ватных колорадов скопытилось за поребриком?!!
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25.06.2021 14:37 Ответить
Как, какая разница? Чем больше их скопытится, тем воздух чище...
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25.06.2021 16:47 Ответить
тут вот наивные зебилы спрашивают:
украинская граница с расплодником заразы уже закрыта Зелей Премудрой или у найвэлычнишой считают, что чем больше непровакцинированных украинских пенсионеров сдохнет, тем им, зелёным, больше бассейнов с барами можно будет соорудить, за счёт бюджета, конечно?
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25.06.2021 14:40 Ответить
у нас почти такая же смертность при в 10 раз меньшем кол-ве заболевших! что происходит???
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25.06.2021 15:12 Ответить
А сколько в Москве заболевших?
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25.06.2021 15:24 Ответить
У вас це де, бо в Києві померла 1 людина, по Україні 53, а в Москві 90 з гаком, по московії 600.
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25.06.2021 15:43 Ответить
Четвертые сутки
запарка в больницах...
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25.06.2021 15:21 Ответить
Чем больше здохнет этих татаро-монголов-россиян , тем лучше!! А как же лучшая в мире фуфловакцина СПУТНИК И пуйло-*****, не помогают!!??
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25.06.2021 16:10 Ответить
Кацапы, попробуйте лечиться мощами Путлера. Там правда, могут быть побочные эффекты - педофилия, зоофилия и тп, но на общем фоне кацапской жизни это мало кто заметит...
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25.06.2021 16:43 Ответить
 
 