Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19

Более 7,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, умерли 98 пациентов; число смертей четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 7 916 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 8 598 случаях инфицирования.

С начала пандемии скончались 21 876 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 4 558 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 135 580 человек.

Накануне сообщалось о 4 057 выписанных и 92 умерших.

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Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 июня составляет 1 323 757.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.