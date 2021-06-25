Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19
Более 7,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, умерли 98 пациентов; число смертей четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 7 916 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 8 598 случаях инфицирования.
С начала пандемии скончались 21 876 москвичей.
Выздоровели от заболевания за сутки 4 558 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 135 580 человек.
Накануне сообщалось о 4 057 выписанных и 92 умерших.
Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 июня составляет 1 323 757.
В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.
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Сейчас там детей от 12 до 16 срочно вакцинируют и масочный режим возобновили.
https://hromadske.ua/ru/posts/izrail-nachinaet-massovo-privivat-podrostkov-s-serediny-******-strana-otmenit-masochnyj-rezhim-pochti-vo-vseh-pomesheniyah В Израиле начали массовую вакцинацию против коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет. На фоне успешной кампании прививок в стране анонсировали очередное ослабление карантина. Об этом сообщает The Times of Israel. Так, в Израиле теперь могут вакцинироваться примерно 600 тысяч подростков. Прививки сначала будут делать детям, наиболее подверженным осложнениям COVID-19, а также детям, живущим вместе с людьми из групп риска.
- искусственное происхождение COVID-19;
- неэффективность вакцин от заболеваний, против которых они предназначены;
- сама болезнь безопаснее, чем вакцина от нее;
- вакцины опасны, токсичны и вызывают аутизм.
В компании отметили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда... Что это !?!? Свобода слова, цензура, или все о чем пишут умные люди на эти темы оказывается правда !!!??? .. можешь не отвечать...
украинская граница с расплодником заразы уже закрыта Зелей Премудрой или у найвэлычнишой считают, что чем больше непровакцинированных украинских пенсионеров сдохнет, тем им, зелёным, больше бассейнов с барами можно будет соорудить, за счёт бюджета, конечно?
запарка в больницах...